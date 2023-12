Organizzare la scrivania per lo smart working: tutto ciò che ti serve

Stai cercando una guida per organizzare la scrivania per lo smart working e ottimizzare gli spazi a tua disposizione avendo tutto ciò che ti serve sempre a portata di mano? Sei nel posto giusto!

Lo smart working è una delle invenzioni più apprezzate degli ultimi anni: dall’inizio della pandemia a questa parte, a tante persone è stata data la possibilità di portare avanti il proprio lavoro anche da casa, risparmiando in questo modo tempo e risorse preziose.

Inoltre, con l’aumento delle nuove professioni digitali, sono sempre di più le persone a portare avanti le proprie attività lavorative dalle quattro mura di casa. Se questa novità degli ultimi anni rappresenta un punto di svolta per il mondo del lavoro, per alcuni può rivelarsi più complicato del dovuto.

Infatti, sebbene lavorare da casa sia sicuramente comodo, spesso ci vuole un po’ di tempo per mettere insieme tutto ciò che serve per organizzare la scrivania per lo smart working, ottimizzando gli spazi e acquistando tutto ciò che serve per lavorare.

Quello che vogliamo proporti in questa guida è proprio la nostra selezione di ciò che non può mancare sulla tua scrivania da lavoro. In questo modo avrai un’idea precisa di come organizzare al meglio i tuoi spazi e potrai goderti la tua nuova esperienza lavorativa casalinga a cuor leggero. Partiamo subito!

Dai anche un’occhiata alla nostra guida per costruire un setup da gaming di tutto rispetto.

I migliori accessori e dispositivi per organizzare la scrivania per lo smart working

Photo by Domenico Loia on Unsplash

Di seguito troverai una lista dettagliata di quelli che per noi sono gli accessori e i dispositivi più importanti per organizzare la scrivania per lo smart working, per ottimizzare gli spazi a tua disposizione e per avere ciò che ti serve sempre a portata di mano.

Computer e dispositivi per lavorare

Il computer è ovviamente uno strumento fondamentale per chi lavora da casa. Al giorno d’oggi, esistono tante soluzioni in grado di venire incontro alle esigenze di più utenti. Tra i migliori notebook in commercio, è possibile scegliere tra modelli di diverso tipo in modo da soddisfare le proprie esigenze lavorative e non. Per esempio, chi ha la passione per i videogiochi può optare per l’acquisto di un laptop da gaming, spesso abbastanza potente da garantire ottime performance sia durante il gioco, che durante le attività professionali. Chi invece ha bisogno di un modello compatto e semplice da trasportare, magari per lavorare in viaggio o da qualsiasi altro luogo, può optare per un chromebook o per un tablet.

Scrivania

Iniziamo parlando di un accessorio spesso sottovalutato ma estremamente utile: stiamo parlando proprio della scrivania, un’utilissima alleata per chi trascorre tante ore davanti allo schermo. Chi ritiene che tutte le scrivanie siano uguali non ha avuto modo di sperimentare i modelli migliori disponibili sul mercato. Nelle vetrine dei negozi di arredamento e nei più noti siti di e-commerce è possibile trovare una grande varietà di modelli, che garantiscono a chi è interessato una vasta gamma di opzioni tra cui scegliere.

Tuttavia, non tutte le scrivanie sono uguali, anzi. Alcuni modelli sono in grado di offrire un’ottima qualità per quanto riguarda i materiali di costruzione e un’incredibile versatilità di utilizzo. Inoltre, alcuni modelli sono pensati proprio per chi trascorre diverse ore al computer. Ad esempio, negli ultimi anni sono diventate particolarmente famose le scrivanie in piedi, una tipologia particolare che consente di regolare l’altezza della scrivania in pochi secondi e di lavorare qualche ora in piedi, riducendo il tempo trascorso in posizione seduta e favorendo la circolazione.

Alcuni modelli sono addirittura motorizzati, e consentono di regolare l’altezza del piano di lavoro con un semplice pulsante, rendendo l’adattamento alle proprie esigenze ancora più immediato.

Altri modelli presentano soluzioni pratiche, come tasche appositamente progettate per organizzare i cavi e mantenere l’ambiente ordinato. Insomma, scegliere la giusta scrivania per le proprie esigenze può effettivamente fare la differenza, soprattutto se si hanno problemi di postura.

Monitor

Se stai cercando di organizzare la scrivania per lo smart working, dovresti decisamente prendere in considerazione l’idea di acquistare un monitor.

Molti professionisti sottovalutano l’importanza di lavorare con uno o più monitor. Oggi, il multitasking è molto diffuso, e un display doppio o un monitor ultrawide può davvero fare la differenza per chi desidera svolgere più attività contemporaneamente.

Inoltre, trascorrere tante ore davanti a uno schermo piccolo può avere gravi ripercussioni sulla salute degli occhi. Ecco perché munirsi di un monitor della giusta grandezza può aiutare a prevenire la comparsa del mal di testa e di fastidiosi problemi alla vista.

Mouse

Il mouse è un altro strumento spesso sottovalutato per la salute di chi trascorre tante ore alla scrivania, sia per motivi di lavoro che di svago.

Si tratta infatti di un accessorio fondamentale e in grado di prevenire alcuni fastidiosi disturbi purtroppo molto diffusi tra chi lavora al computer. Alcuni modelli sono infatti pensati per chi soffre di tendinite o per chi arriva a fine giornata con dei fastidiosi dolori ai polsi. Di seguito ti mostriamo alcuni dei migliori mouse verticali per prevenire la tendinite e altri modelli perfetti per chi è alla ricerca di un dispositivo performante ma comodo.

Tastiera

Lo stesso vale per la tastiera, un altro strumento fondamentale per chi sta cercando di organizzare la scrivania per lo smart working con accessori performanti ma comodi. In commercio è possibile trovare tantissime diverse tastiere, e chi lavora da casa ha letteralmente l’imbarazzo della scelta.

Innanzitutto, è possibile acquistare un modello cablato o wireless, a seconda dei propri gusti e delle proprie esigenze. In secondo luogo, la scelta si divide tra tastiere meccaniche o ottiche, sempre tenendo conto dei propri gusti, di eventuali problematiche a polsi e tendini e, ovviamente, del proprio gusto estetico.

Inoltre, alcuni professionisti trovano particolarmente utili le tastiere Bluetooth da viaggio. Si tratta di modelli leggeri, compatti e semplici da trasportare e da portare sempre con sé, che possono essere collegate facilmente al computer e ad altri dispositivi.

Poggiapolsi imbottito e tappetino per il mouse

Chi trascorre molte ore alla scrivania, che sia per lavoro o per passione, è consapevole dei disagi che possono derivare dall’uso prolungato di tastiera e mouse. I polsi e i tendini delle braccia possono risentire dei movimenti continui e della posizione scorretta, soprattutto quando non si dispone dello spazio sufficiente per appoggiare completamente il braccio.

Per fortuna, oggi esistono diverse soluzioni, come tappetini e poggiapolsi imbottiti, appositamente progettateper alleviare la fatica e favorire una postura corretta durante le attività lavorative o di gioco.

Alcuni modelli sono concepiti per ampliare lo spazio disponibile sulla superficie di lavoro, offrendo appoggi per braccia e gomiti, e che consentono di mantenere una postura corretta e prevenire eventuali problemi di salute.

Un vero must per chi desidera organizzare la scrivania per lo smart working in modo che sia sempre comoda, anche dopo otto ore di lavoro.

Cuffie

Le cuffie sono altri accessori davvero importanti per chi desidera organizzare la scrivania per lo smart working con tutto ciò che serve per essere comodi ed efficienti.

Anche in questo caso, il mercato offre l’imbarazzo della scelta: esistono modelli classici pensati sia per lavorare che per ascoltare la musica, esemplari true wireless per chi è sempre in movimento e tanto altro ancora.

Eccoti alcune delle migliori cuffie attualmente sul mercato.

Sedia da ufficio

Per chi non ha mai sperimentato l’esperienza di una sedia da ufficio, quest’ultima potrebbe sembrare un accessorio superfluo. Tuttavia, si tratta invece di un accessorio fondamentale per chiunque trascorra intere giornate alla scrivania o per chi soffre di problemi al collo e alla schiena.

La stragrande maggioranza delle sedie da ufficio disponibili sul mercato è progettata con un design ergonomico mirato a sostenere il collo durante il lavoro e a fornire, allo stesso tempo, un eccellente supporto alla zona lombare.

Alcuni modelli offrono anche la possibilità di estendere la parte inferiore della sedia in pochi movimenti, consentendo di distendere le gambe e godere di un comfort ulteriore durante il lavoro.

Anche in questo caso, il mercato presenta una vasta gamma di modelli e colori, garantendo così che ogni appassionato di videogiochi possa trovare la sedia che meglio si adatta al proprio stile e alle proprie esigenze.

Un’ottima alternativa è rappresentata dalle sedie da gaming, anch’esse estremamente comode e progettate per chi trascorre tante ore alla scrivania.

Supporto per cuffie, tastiera e controller

Spesso e volentieri chi lavora in smart working finisce per acquistare tantissimi accessori e per ritrovarsi con una scrivania disordinata e difficile da gestire.

In questo caso, un supporto per le cuffie o per il controller può davvero aiutare a mantenere tutto in ordine e ad avere tutti i dispositivi più importanti sempre a portata di mano.

Il mercato offre anche alcuni speciali supporti per tastiere pensati per chi ama collezionare tastiere meccaniche e desidera tenerle sempre in bella vista. Insomma, si tratta di accessori fondamentali per chi desidera organizzare la scrivania per lo smart working.

Supporto o braccio per monitor

Un altro accessorio davvero molto utile per dare un aspetto più ordinato alla scrivania è il supporto per monitor, che consente di tenere lo schermo in una posizione ottimale per la schiena e per gli occhi e, in alcuni casi, di riporre alcuni oggetti all’interno di piccoli cassetti o sotto il supporto stesso.

E per un effetto ancora più ordinato non può mancare il braccio per monitor. Si tratta di veri e propri bracci in metallo o in alluminio pensati per sostenere il monitor eliminando totalmente l’ingombro di eventuali piedistalli o piedini, che spesso occupano troppo spazio sulla scrivania.

Leggi la nostra guida all’acquisto ai migliori bracci per monitor per saperne di più.

Lampade e barre RGB

L’illuminazione è un altro fattore molto importante per chi desidera organizzare la scrivania per lo smart working in modo che sia comoda, ma anche esteticamente piacevole. E cosa c’è di meglio di un bel set di luci colorate per rendere l’ambiente speciale?

Chi ama i colori e le luci RGB può davvero sbizzarrirsi, acquistando lampade e barre colorate da attaccare direttamente sul monitor. Queste lightbar per display, oltre a rendere l’ambiente più piacevole, sono anche un’ottima soluzione per illuminare la zona del monitor senza affaticare troppo gli occhi.

Decorazioni e accessori per la scrivania

Infine parliamo di tutti quegli accessori pensati per decorare l’ambiente e renderlo più pratico. A nostro avviso, accessori come un supporto per smartphone, un tappetino da scrivania e un raccoglitore di cavi possono tornare molto utili per tenere in ordine la scrivania e per rendere ancora più comode e piacevoli le ore di lavoro.