Come scegliere la tastiera: guida all'acquisto

Stai pensando di aggiornare il tuo setup? In quest’articolo troverai una selezione degli migliori tastiere per PC. Spesso e volentieri scegliere la giusta tastiera non è un’operazione semplice. Se trascorri tante ore al computer per lavoro, per giocare o per passatempo, saprai quanto è importante essere in possesso della tastiera più adatta alle tue esigenze. I fattori da tenere in considerazione al momento dell’acquisto sono davvero tanti: oltre a prediligere un dispositivo che venga incontro alle tue esigenze e che si presti al meglio alle attività che devi svolgere, è anche importante acquistare strumenti di qualità, comodi, ergonomici e, perché no, caratterizzati da un bel design.

Se sei interessato all’acquisto di un dispositivo di questo tipo, sarai felice di sapere che oggi le migliori tastiere per PC in commercio offrono specifiche tecniche davvero molto interessanti senza mai rinunciare al gusto e al design. Potrai infatti optare per una classica tastiera in tinta unita o per dispositivi colorati, magari caratterizzati da LED o arricchiti da stravaganti disegni. Insomma, tra i tantissimi modelli disponibili sul mercato potrai scegliere la tastiera più adatta alle tue esigenze e inserirla al meglio nel tuo setup. Ecco una selezione delle migliori tastiere per PC per aiutarti a scegliere la migliore per te.

Dai anche un'occhiata alla nostra selezione delle migliori tastiere per tutte le esigenze!

Guida all'acquisto della tastiera

Prima di tutto, è importante conoscere tutte le caratteristiche di una tastiera, così da non rischiare di acquistare un prodotto che non rispecchia le nostre aspettative. Inoltre, in seguito all’acquisto, è importante tenere sempre a mente le linee guida che ti consentiranno di pulire la tastiera senza rovinarla. In questo paragrafo riassumeremo queste specifiche.

Dimensioni ed ergonomia

Le dimensioni e l’ergonomia variano in base al modello scelto. Dovrai capire quanto spazio hai a disposizione: una vasta scrivania che ti permette di optare per una tastiera ampia o un angolino adatto a un prodotto compatto? Questa scelta dipende anche dalle dimensioni delle mani di chi utilizza la tastiera. Qualora le tue mani dovessero essere molto grandi, non avrai un’esperienza ottimale con un prodotto di piccole dimensioni.

Alcuni modelli presentano caratteristiche mirate a rendere l’utilizzo della tastiera sempre più comodo. Ad esempio, molte tastiere dispongono di alette che permettono di sollevare leggermente l’area di scrittura o di alcuni poggia polsi (magari morbidi) pensati per chi soffre di tendinite o per chi lavora al PC per tante ore di seguito.

Layout

Non è raro, quando ci si trova all’estero, trovare delle tastiere i cui tasti sono disposti in maniera diversa. Bisogna precisare che in base allo stato di riferimento, è possibile trovare tastiere con una disposizione diversa dei tasti. I più diffusi sono: italiano, statunitense (US english), inglese (UK english), francese (FR), Spagnolo (ES) e Russo (RU). Ovviamente, in fase di acquisto, è importante prediligere dispositivi pensati per il proprio paese: sebbene non si tratti di un’impresa impossibile, abituarsi a scrivere con una disposizione diversa dei tasti è un’operazione difficile e decisamente scomoda. Il consiglio è quindi quello di acquistare sempre tastiere con una disposizione dei tasti familiare, così da poter sfruttare anche le scorciatoie.

Wireless e connettività

La connettività è un altro aspetto fondamentale e da tenere in considerazione in fase di acquisto. Alcuni modelli possono essere collegati al computer tramite un semplice cavo USB, mentre altri dispongono della tecnologia wireless e sono collegabili al computer via Bluetooth.

Altre funzioni avanzate

Le tastiere possono anche offrire alcune funzionalità avanzate. In tal caso, il prezzo potrebbe essere più alto, ma le opportunità offerte ovviamente maggiori. Partiamo dalla retroilluminazione. Si tratta di una funzionalità che può tornare davvero molto utile per chi utilizza il PC in luoghi poco illuminati. I modelli retroilluminato sono caratterizzati da piccoli LED che illuminano il retro dei tasti e che consentono di lavorare anche al buio e senza alcun tipo di illuminazione esterna. Esistono anche alcuni modelli definiti “programmabili”: i videogiocatori e i professionisti potranno decidere, ad esempio, di colorare alcuni tasti con una specifica luce o di assegnare a pulsanti secondari dei compiti specifici. Alcuni produttori scelgono anche di inserire nella tastiera un touchpad (come quello dei laptop): potrebbe rappresentare un’ottima soluzione per chi non ha abbastanza spazio per un mouse sulla scrivania.

Design

Un aspetto da non trascurare quando si sceglie una tastiera è il suo impatto estetico nel contesto del tuo setup. Una tastiera ben progettata non solo migliora l’esperienza di utilizzo ma può anche diventare un elemento distintivo del tuo spazio di lavoro o di gioco. Scegliere una tastiera con un design che rispecchia il tuo stile personale o che si abbina agli altri dispositivi può fare una grande differenza. Dai modelli minimalisti ed eleganti alle opzioni più audaci e colorate, le possibilità sono infinite. Oltre alla funzionalità, considera anche l'aspetto visivo: una tastiera che ti piace può rendere l'ambiente più piacevole e stimolante, aumentando la tua produttività e creatività. Per esempio, se cerchi una tastiera da gioco, scegliere uno stile in linea col tuo seput da gaming lo renderà ancora più bello.

Differenza fra tastiera a membrana e tastiera meccanica

Attualmente, sul mercato sono disponibili due principali categorie di tastiere per Pc. Stiamo parlando delle tastiere meccaniche o a membrana, entrambe particolarmente indicate per determinati usi. In commercio è anche possibile trovare alcuni modelli ibridi, che combinano le funzionalità e le caratteristiche di entrambe le categorie. Ecco le principali differenze.

Tastiere a membrana: i tasti si appoggiano su una membrana morbida che viene piegata con estrema semplicità dalla pressione esercitata dalle dita. Purtroppo, il loro feedback non è elevato.

i tasti si appoggiano su una membrana morbida che viene piegata con estrema semplicità dalla pressione esercitata dalle dita. Purtroppo, il loro feedback non è elevato. Tastiere meccaniche: i tasti sono inseriti singolarmente all’interno del dispositivo. Sotto ogni pulsante si trova una molla che lo tiene sollevato: quando viene esercitata una pressione sufficientemente elevata, il tasto si abbassa e l’utente sentirà un feedback decisamente più evidente.

Come deducibile, le esperienze sono totalmente diverse. Il nostro consiglio è quello di capire quale modalità faccia effettivamente per te.

Come scegliere la tastiera meccanica

Quando si acquista una tastiera meccanica, occorre tenere in considerazione diversi aspetti. Prima di tutto, i tasti devono necessariamente essere costruiti con buoni materiali. Inoltre, è fondamentale scegliere il giusto switch, una tra le caratteristiche più importanti. I tasti (o switch) più comuni sono quelli prodotti da Cherry Corporation.

Due switch per i tasti di una comune tastiera. SI tratta di Cherry MX Blue e Cherry MX Blue RGB, di tipo "Click".

La tipologia più scelta dai diversi produttori è Cherry MX, identificati poi da un colore. Ad esempio, esistono: