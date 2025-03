YouTube si prepara a rivoluzionare la sua app per TV con un design simile a quello di Netflix

YouTube sta per avviare un grande rinnovamento della sua applicazione per TV, un cambiamento significativo che avvicinerà la piattaforma ai competitor come Netflix. Secondo rapporti recenti, la nuova interfaccia sarà presentata nei prossimi mesi e mira a semplificare l'accesso ai contenuti a pagamento di vari servizi di streaming direttamente dalla homepage.

Le novità in arrivo per l'app YouTube

L’attuale versione dell’app di YouTube consente di esplorare programmi e film provenienti da piattaforme come Paramount Plus, Max e Crunchyroll attraverso la funzione Primetime Channels, introdotta nel 2022. Questa funzione opera in modo simile a quanto già visto su Amazon Prime Video, dove gli utenti possono selezionare e abbonarsi a servizi di terze parti direttamente tramite YouTube, con la piattaforma che riceve una percentuale delle transazioni effettuate.

Tuttavia, l'accesso ai contenuti a pagamento è limitato alla scheda "Film e TV" dell’app, rendendo difficile per gli utenti scoprire nuove offerte. Secondo le fonti, YouTube ha smesso di aggiungere nuovi servizi alla sua proposta Primetime, incontrando difficoltà ad integrare i contenuti a pagamento nella homepage della piattaforma.

Un nuovo approccio all'integrazione dei contenuti

Per risolvere queste problematiche, YouTube si propone di posizionare le sottoscrizioni a pagamento direttamente sulla homepage dell’app. Questo nuovo approccio non soltanto faciliterà la scoperta dei contenuti a pagamento, ma offrirà anche ai creatori la possibilità di organizzare i propri video in stagioni. Già in fase sperimentale su alcuni canali, questa funzionalità permetterà di rendere la fruizione dei contenuti più fluida e ordinata. Ulteriormente, la piattaforma introdurrà la riproduzione automatica di anteprime dei programmi, migliorando l'esperienza utente e incentivando la visione.

Una visione chiara per il futuro

Kurt Wilms, senior director di product management di YouTube, ha delineato la visione di questa innovazione. Secondo le sue dichiarazioni, l'intento è che l’app TV permetta una navigazione così fluida che non si distinguerà se uno show proviene da un Primetime Channel o da un creatore. Questo obiettivo mirato si colloca all'interno della più ampia strategia di YouTube, che ha recentemente apportato significativi miglioramenti al design della sua app per TV. Solo un mese fa, è stato comunicato che i televisori sono diventati il "dispositivo principale" utilizzato dagli utenti per guardare YouTube, un dato che sottolinea l'importanza di un'interfaccia intuitiva e accattivante.

Queste prossime modifiche potrebbero rappresentare una sfida notevole per i principali attori del settore streaming, poiché YouTube cerca di migliorare la propria offerta e attrarre un pubblico sempre più ampio nel campo del binge-watching e della fruizione di contenuti premium.