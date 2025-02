YouTube elimina il profilo ospite dalle sue app per TV, ecco cosa cambia per gli utenti

Con un recente aggiornamento, YouTube ha deciso di rimuovere il profilo “Ospite” dalle sue applicazioni per smart TV, un cambiamento che interessa inizialmente i dispositivi Apple TV e Roku. Questa modifica si inserisce in un processo di evoluzione della piattaforma, con obiettivi chiari e mirati per l'esperienza degli utenti. Di seguito, esamineremo nel dettaglio le ragioni dietro a questa scelta e come influisce sull'uso dell'app.

Rimozione del profilo ospite: cosa comporta

Nelle applicazioni YouTube per TV, gli utenti possono passare facilmente da un profilo all'altro grazie a un'opzione di switch. Questo consente di accedere a pagine di canali, gestire account alternativi e usufruire di YouTube Kids. Tuttavia, con il recente aggiornamento, la possibilità di utilizzare un profilo “Ospite” non è più disponibile su Roku e Apple TV, e sembra che anche i dispositivi Fire TV siano interessati dalla stessa modifica. L'interfaccia della app adesso mostra le opzioni per i profili disponibili, la possibilità di “Aggiungere un account” e l'accesso diretto a YouTube Kids.

Questa modifica, avvenuta circa due settimane fa, non sembra aver impattato l'app di Android TV/Google TV. Tuttavia, l'app rimane utilizzabile anche senza un account, grazie a un pulsante “usa senza accesso”, che permette di visualizzare contenuti senza la necessità di effettuare il login.

Le implicazioni per gli utenti

Nonostante la rimozione del profilo “Ospite”, l’esperienza utente non subisce cambiamenti sostanziali. Infatti, scegliendo di utilizzare il pulsante per “uso senza accesso”, l'app comunica che si sta passando a una modalità “ospite”, mantenendo comunque i dettagli dell’account se l’utente decide di accedere nuovamente in seguito. Questo suggerisce che la modifica è più una questione di presentazione visiva piuttosto che di funzionalità reale.

Questo intervento di Google potrebbe apparire inspiegabile a prima vista, ma si inserisce in una strategia più ampia per incentivare gli utenti a utilizzare un account personale e a mantenere la cronologia di visione. Già nel 2023, YouTube aveva introdotto limitazioni nell'offerta di raccomandazioni per gli utenti che non attivavano la cronologia di visione, applicando lo stesso criterio agli utenti non registrati o a coloro che utilizzavano il profilo ospite.