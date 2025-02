YouTube e Google: nuove funzionalità segnano la svolta dell'intelligenza artificiale

Con l'emergere di tecnologie sempre più avanzate, YouTube e Google continuano a innovare le loro piattaforme, introducendo funzionalità pensate per migliorare l'esperienza degli utenti. Tra le novità, YouTube per Android TV porta a casa l'etichetta "Doppiato", mentre Google scopre una nuova modalità di ricerca interattiva e potenzia l'accessibilità su Google Drive. Scopriamo insieme queste interessanti novità.

Etichetta “doppiato” su YouTube per Android TV

A partire da settembre 2024, YouTube ha avviato l'integrazione di una nuova funzionalità tramite l’auto-doppiaggio, progettata per abbattere le barriere linguistiche e permettere ai creatori di contenuti di raggiungere un pubblico più vasto. Sebbene questa funzione fosse già in fase di test per diverso tempo, è solo alla fine dello scorso anno che ha cominciato a essere implementata su un numero significativo di canali.

Recentemente, una piccola novità ha arricchito l’esperienza su YouTube per Android TV: i video che sono stati doppiati iniziano a presentare l'etichetta “Doppiato”. Secondo quanto riportato da 9to5Google, questa etichetta appare in modo simile a quella riferita ai sottotitoli, evidenziando che un video in una lingua straniera è disponibile in un'altra lingua grazie all'intervento dell'intelligenza artificiale.

Gli utenti possono notare l’etichetta “Doppiato” sotto i video nella sezione consigliati, inclusi quelli a cui sono iscritti, oppure tra i risultati di ricerca. È importante notare che, a differenza della versione desktop di YouTube, dove l'etichetta rimane visibile anche mentre il video è in riproduzione, su Android TV essa scompare insieme ai controlli del lettore. Questa innovazione sembra facilitare la scoperta di contenuti localizzati, contribuendo a una fruizione più globale.

Le quattro voci della modalità IA di ricerca Google

Con l'introduzione della modalità IA per la Ricerca Google, il gigante di Mountain View punta a trasformare radicalmente il modo in cui gli utenti interagiscono con il motore di ricerca. Questa nuova funzionalità, compatibile anche con dispositivi mobili, è simile al sistema Gemini Live; ciò significa che gli utenti stanno per ricevere un assistente virtuale in grado di gestire conversazioni interattive durante la ricerca.

Il nuovo assistente di ricerca non solo avvierà delle sessioni di domanda e risposta con gli utenti per affinare le ricerche, ma avrà anche la capacità di leggere e commentare i risultati, rendendo il tutto più interattivo. L'analisi del codice sorgente della beta 16.7.21 dell'App Google ha rivelato l’emergere di quattro nuove voci specificamente progettate per questa funzione. Le nuove opzioni vocali, denominate Jungle, Lime, Royal e Sapphire, offrono una freschezza all'interfaccia vocale del sistema, permettendo agli utenti di scegliere tra tonalità diverse.

In aggiunta, sono state scovate nuove impostazioni nell'app, rendendo più facile per gli utenti personalizzare la loro esperienza di ricerca vocale. I miglioramenti apportati sono attesi con interesse, poiché potrebbero rendere le ricerche online notevolmente più coinvolgenti e accessibili.

Google Drive potenzia l’accessibilità con nuove funzionalità

Non solo YouTube e Google Ricerca, anche Google Drive ha fatto segnare un passo avanti con l'implementazione di una nuova opzione per visualizzare e ricercare trascrizioni dei video. Attraverso un annuncio ufficiale sul blog dedicato agli aggiornamenti della suite Workspace, Google ha evidenziato l'arrivo della funzionalità di trascrizione per video, un miglioramento significativo per la funzionalità "sottotitoli generati automaticamente" attivata lo scorso luglio.

Questa innovazione mira a rendere i contenuti archiviati su Google Drive più accessibili per tutti gli utenti. Tuttavia, è importante sottolineare che la visualizzazione e la ricerca delle trascrizioni è attivabile solo per i video che presentano sottotitoli. Per farlo, è sufficiente cliccare sul pulsante “CC” nel lettore video.

Per generare sottotitoli automatici, gli utenti devono seguire alcuni semplici passaggi: aprire il video su Google Drive, selezionare il menu a tre punti nell’angolo superiore destro e poi “Gestisci tracce sottotitoli codificati”, quindi cliccare su “Genera sottotitoli automatici”.

Per quanto riguarda l’accesso alle trascrizioni, gli utenti devono semplicemente aprire un video con i sottotitoli, cliccare sull'icona ingranaggio nel lettore e selezionare “Trascrizione”. Questa funzionalità comincerà a essere disponibile a partire dal 24 febbraio 2025, e il rollout completo è previsto fino al 26 marzo 2025.