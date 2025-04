WhatsApp introduce una nuova opzione per la privacy avanzata nelle chat

Un’innovativa funzionalità sta per arrivare su WhatsApp, promettendo di aumentare la sicurezza e il controllo delle conversazioni. Secondo quanto riportato da WABetaInfo, l’applicazione sta testando un’opzione di “privacy avanzata per le chat” che permette agli utenti di gestire con maggiore incisività la capacità di esportare le chat e il salvataggio automatico dei media. Questa funzione si è già manifestata nella serie beta dell’app per i dispositivi iOS e ha iniziato a apparire anche nella beta per Android.

Le novità della privacy avanzata

Con l’introduzione di questa opzione, gli utenti di WhatsApp potranno personalizzare le impostazioni per le chat individuali e di gruppo. Secondo le informazioni diffuse da WABetaInfo, quando l’opzione sarà attivata, i partecipanti a una chat non potranno esportare l’intero storico della conversazione al di fuori dell’app. Questo rappresenta un significativo passo avanti nel garantire la riservatezza delle interazioni.

Inoltre, i media, come foto e video inviati all’interno delle conversazioni, non verranno più salvati automaticamente nelle gallerie dei dispositivi. Tuttavia, le informazioni attuali non chiariscono se sarà possibile per gli utenti salvare manualmente questi contenuti. La comunicazione di Meta in merito a questa nuova opzione non fa menzione di eventuali limitazioni in tal senso.

Notifiche e avvisi nei gruppi

Quando attivata in una chat di gruppo, la nuova impostazione di privacy avanzata invia una notifica a tutti i membri interessati, avvisandoli della modifica avvenuta. Questo è un aspetto importante, poiché contribuisce a garantire che tutti i partecipanti siano al corrente della protezione aumentata delle loro conversazioni.

Interessante notare che l’attivazione di questa funzione sembra disattivare anche Meta AI, il sistema di intelligenza artificiale integrato nelle chat, capace di rispondere a domande o generare immagini. Questo potrebbe limitare alcune funzionalità che prima erano disponibili e quindi influenzare l’interazione degli utenti.

Limitazioni e opzioni di sicurezza aggiuntive

Sebbene la nuova opzione impedisca l’esportazione delle chat intere, rimane comunque possibile inoltrare messaggi singoli o catturare schermate. Questo significa che, sebbene l’opzione di privacy avanzata renda più complicato conservare intere conversazioni, non elimina completamente le possibilità di condivisione delle informazioni.

WhatsApp offre già funzioni aggiuntive come i messaggi che scompaiono, che possono essere impostati per eliminarsi automaticamente dopo un certo periodo di tempo scelto dall’utente. Queste caratteristiche, combinate con la nuova opzione di privacy avanzata, potrebbero fornire un livello di sicurezza e riservatezza più elevato rispetto al passato.

Attualmente, la funzionalità è in fase beta e non si conosce ancora la data prevista per un lancio definitivo e diffuso a tutti gli utenti. Resteremo aggiornati sui progressi e sull’arrivo di queste nuove opzioni di sicurezza all’interno dell’applicazione.