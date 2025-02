WhatsApp in arrivo una novità: collegamento ai profili dei social media per gli utenti

Meta sta sviluppando una nuova funzionalità per WhatsApp che consentirà presto agli utenti di collegare i propri profili sui social media all'app di messaggistica. Mentre una funzione simile è già attiva per gli account aziendali, questa novità è destinata agli utenti normali e promette di rendere le conversazioni ancora più ricche di interazioni.

Una nuova opportunità per personalizzare il profilo

Recentemente, WABetaInfo ha scoperto questa funzione in fase di test nella versione beta di WhatsApp per iPhone. Al momento non è attiva per tutti gli utenti, ma è emersa una schermata che illustra come funzionerà. In sostanza, gli utenti di WhatsApp potranno aggiungere collegamenti ai propri profili di altri social, offrendo così la possibilità ai contatti di accedervi con un semplice tocco.

Sembrerebbe che Meta abbia intenzione di permettere agli utenti di personalizzare ulteriormente la propria pagina profilo, puntando a migliorare l’engagement e a rendere i profili più dinamici e informativi. Secondo quanto riportato, sarà introdotta una nuova sezione direttamente nelle impostazioni del profilo, nella quale ciascun utente avrà la possibilità di decidere se aggiungere o meno collegamenti ai propri profili social.

Le opzioni attuali e future

Ad oggi, solo Instagram è l'opzione disponibile per essere mostrata sul profilo di WhatsApp. Tuttavia, è probabile che in futuro siano implementate ulteriori opzioni prima che la funzionalità venga resa accessibile a tutti. È plausibile che Meta possa includere collegamenti anche ad altre piattaforme dell'azienda, come Threads e Facebook.

Per gli account business, collegare un profilo Instagram richiede di effettuare il login per la verifica, mentre la nuova funzione in beta non sembra richiedere tale verifica. Ciononostante, Meta potrebbe decidere di introdurre un processo di verifica simile prima del lancio ufficiale, per evitare possibili abusi come l'impersonificazione. Da segnalare anche che questa nuova funzione sarà “completamente facoltativa”, permettendo agli utenti di scegliere di non condividere i propri profili social con i contatti.

Disponibilità della funzionalità

WhatsApp è disponibile gratuitamente sull'App Store, ma la versione beta attualmente è accessibile solo a un numero selezionato di utenti tramite TestFlight. Con questa nuova funzionalità, Meta si prepara ad arricchire l’esperienza di utilizzo di WhatsApp, rendendola ancora più interattiva e connessa al mondo dei social media.

Con l'arrivo di queste novità, l’app di messaggistica potrebbe vedere un aumento delle interazioni tra gli utenti, facilitando la condivisione di contenuti e creando opportunità di networking mai avute prima. Non resta che attendere l’implementazione ufficiale per scoprire come questa novità influenzerà il modo di comunicare all'interno di WhatsApp e il collegamento con le altre piattaforme sociali.