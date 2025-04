Western Digital avvia programma per il recupero di metalli rari dai dischi rigidi

Western Digital, nota azienda specializzata in soluzioni di archiviazione digitale, ha annunciato il lancio di un’iniziativa innovativa per il recupero di metalli rari dai dischi rigidi dismessi provenienti dai data center. Questa iniziativa mira a coniugare sostenibilità ambientale e innovazione tecnologica, in un contesto in cui l’importanza dei metalli rari continua a crescere, soprattutto in seguito alle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina.

Il programma per il recupero dei metalli rari

L’Advanced Recycling and Rare Earth Material Capture Program di Western Digital rappresenta un passo significativo nel tentativo di riutilizzare metalli come il neodimio, il disprosio e il prasiodimio. Questi metalli, essenziali per la produzione di dispositivi tecnologici avanzati, sono fondamentali in molti settori, dalla produzione di elettronica ai veicoli fino alle applicazioni militari. L’iniziativa ha coinvolto partnership strategiche con Microsoft e altre due aziende, puntando a ottimizzare il processo di recupero e riciclo.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Il vice presidente della strategia globale di Western Digital, Jackie Jung, ha evidenziato che i dischi rigidi nei server dei data center vengono frequentemente distrutti per motivi di sicurezza durante gli aggiornamenti dei sistemi. Tuttavia, la priorità nella fase di smaltimento non è sempre stata la salvaguardia dei metalli rari, portando spesso alla loro perdita definitiva.

L’importanza dei metalli rari nella tecnologia moderna

Negli ultimi anni, i metalli rari hanno acquisito un ruolo cruciale nel panorama tecnologico globale. A seguito delle politiche commerciali aggressive, in particolare l’imposizione di dazi doganali sulle importazioni cinesi da parte dell’amministrazione Trump, la Cina ha recentemente deciso di sospendere le esportazioni di minerali rari verso gli Stati Uniti. Questo sviluppo ha sollevato preoccupazioni significative all’interno dell’industria, che dipende fortemente da queste risorse per la produzione di componenti elettronici e altre attrezzature high-tech.

I metalli rari sono coinvolti in vari ambiti, dalla produzione di batterie agli ioni di litio per veicoli elettrici, fino all’uso in magneti permanenti necessari per i motori elettrici. Con la crescente domanda di tecnologia ecocompatibile e la transizione verso soluzioni energetiche sostenibili, la disponibilità di questi materiali diventa un fattore determinante per le aziende produttrici.

La sfida del recupero efficace

Secondo Jackie Jung, le attuali pratiche di recupero dei metalli rari sono spesso inefficienti. Spesso, questi materiali vengono mescolati con l’acciaio e sottoposti a processi altamente corrosivi, che risultano non solo nocivi per l’ambiente, ma anche costosi. Per questo motivo, il team di Western Digital ha cercato di sviluppare metodi alternativi e più ecologici per incrementare la riciclabilità degli HDD e il recupero dei materiali preziosi contenuti al loro interno.

Il programma di recupero ha già mostrato risultati promettenti, con percentuali di riutilizzo superiori al 90% durante la fase pilota. La collaborazione con aziende come Critical Materials Recycling e Pedal Point Recycling, partner di Microsoft, ha contribuito a migliorare ulteriormente le pratiche di riciclo, rendendo il processo più efficace e sostenibile.

Attraverso iniziative come questa, Western Digital non solo si impegna a ridurre l’impatto ambientale dei suoi prodotti, ma si pone anche come leader nella lotta per una maggiore sostenibilità e responsabilità nel settore tecnologico.