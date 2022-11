Come verificare se qualcun altro sta usando il tuo account Netflix

Secondo gli ultimi dati condivisi da AGCOM Netflix è la piattaforma di streaming più diffusa in Italia grazie ai suoi 9,2 milioni di utenti iscritti nel 2022. L’offerta di intrattenimento di Netflix è sempre stata molto varia e vanta anche titoli di grande successo come “La Casa di Carta”, "Narcos" o "Stranger Things". Negli ultimi anni però la piattaforma di streaming ha più volte aumentato il prezzo e ha spesso comunicato di voler intraprendere misure per coloro che decidono di condividere lo stesso account tra più utenti. Talvolta, però, può succedere che sia un estraneo ad utilizzare impropriamente il nostro account Netflix guardando i contenuti streaming a nostre spese. Se sei preoccupato che qualcuno altro acceda al tuo account Netflix senza autorizzazione siamo qui per aiutarti. Questo tutorial ti mostrerà come verificare chi sta utilizzando il tuo account Netflix e cosa fare se trovi che un estraneo sta sfruttando il tuo abbonamento.

Come verificare se qualcun altro sta utilizzando il tuo account Netflix

Per prima cosa: come fai a sapere se qualcuno sta utilizzando o meno il tuo account Netflix senza autorizzazione? In base all’abbonamento sottoscritto è possibile guardare Netflix su un solo dispositivo alla volta nel piano Base, su due dispositivi nel piano Standard e su quattro dispositivi in contemporanea nel piano Premium. Se stai cercando di guardare il tuo programma preferito su Netflix ma ricevi un avviso dalla piattaforma che indica che ci sono troppi dispositivi connessi rispetto a quanto consentito dal tuo abbonamento allora significa che qualcun altro sta usando il tuo account.

Ci sono anche altri segnali, però, che puoi osservare. Se visualizzi "Continua a guardare..." per programmi che non hai mai visto o visualizzi il messaggio "Nessun altro streaming disponibile", potrebbe essere arrivato il momento di fare le opportune verifiche. Ad esempio, i titoli che non riconosci nella sezione “Continua a guardare…” potrebbero essere visualizzati da qualcun altro che ha accesso al tuo account.

Un'altra attività sospetta sono i nuovi profili: se visualizzi un nuovo profilo che non hai creato tu sul tuo account significa che l’ha creato qualcun altro. Infine, potresti avere problemi ad accedere al tuo account. A volte, gli hacker che vogliono usare il tuo abbonamento Netflix riescono ad accedere al tuo account e poi modificano le informazioni d’accesso escludendoti dal tuo stesso abbonamento. Fortunatamente, non devi più trovarti nella situazione di dover indagare se qualcun altro sta utilizzando il tuo account Netflix, dato che esistono alcuni modi per garantire che il tuo account sia sicuro e privo di intrusi.

Controlla i dispositivi registrati

Netflix può essere guardato su smart TV, Playstation, Xbox, Chromecast, Apple TV, lettori Blu-ray, dispositivi Android e iOS. La piattaforma può mostrarti non solo le tipologie di dispositivi collegati al tuo account ma anche le posizioni da cui si sono connessi. Accedi a Netflix tramite browser e seleziona l'icona del tuo account in alto a destra e poi segui questi passaggi:

Seleziona l'icona del tuo profilo e fai clic su Account

Seleziona Attività di streaming dispositivo recente

Esamina tutti i dispositivi connessi

Scollega i dispositivi che non riconosci

Controlla la cronologia delle visualizzazioni

Se non sei sicuro che un dispositivo sia tuo o meno, puoi anche controllare la cronologia delle visualizzazioni di Netflix. Tramite browser dalla schermata dell'account, segui queste istruzioni:

Fai clic sulla freccia giù accanto ai tuoi profili e poi clicca su Visualizza accanto a Visualizzazione attività.

In questa sezione puoi vedere quali dispositivi si sono connessi di recente , inclusi browser Web, Smart TV e app del telefono. Dai dettagli puoi vedere anche l'indirizzo IP dei dispositivi, la posizione, l'ora e la data in cui il dispositivo sconosciuto ha avuto accesso al tuo account Netflix.

, inclusi browser Web, Smart TV e app del telefono. Dai dettagli puoi vedere anche l'indirizzo IP dei dispositivi, la posizione, l'ora e la data in cui il dispositivo sconosciuto ha avuto accesso al tuo account Netflix. Esamina questo elenco per vedere se ci sono eventuali voci che non riconosci. Se c'è un device o un collegamento qui che non riconosci, qualcun altro potrebbe utilizzare il tuo account Netflix. Ad esempio, se vivi a Milano e vedi che qualcuno ha effettuato l'accesso al tuo account dagli Stati Uniti, è probabile che il tuo account sia stato compromesso.

In questo caso escludi immediatamente i dispositivi sconosciuti dal tuo account e cambia le credenziali.

Netflix solitamente avvisa che possono essere necessarie fino a otto ore per eliminare dei dispositivi dal tuo account, ma in genere il servizio funziona molto più velocemente.

Protezione del tuo account Netflix

Una volta stabilito che qualcun altro sta utilizzando il tuo account Netflix, dopo averlo rimosso devi agire per proteggere il tuo account.

La protezione del tuo account Netflix è una cosa essenziale e molto semplice da fare dato che richiede meno di un minuto. Con un po’ di velocità ti consigliamo un trucchetto che ti permetterà di salvaguardare il tuo account. Accedi al tuo account Netflix da un browser e poi apri due schede: su una puoi modificare la password, mentre sull’altra puoi scollegare tutti i dispositivi sconosciuti.

Fare le cose in questo modo impedisce a qualcuno che sta utilizzando il tuo account in quel momento di accedere nuovamente prima che la modifica della password avvenga con successo. È un piccolo trucchetto, ma può fare una grande differenza. Ecco, quindi, come fare:

Accedi a Netflix utilizzando il tuo browser desktop

Seleziona Account

Scorri fino a Abbonamento e fatturazione

Seleziona Modifica password

Inserisci la password attuale e quella nuova, ma non cliccare ancora su Salva.

Sotto la casella della nuova password, spunta l’opzione "Richiedi a tutti i dispositivi di accedere nuovamente con la nuova password".

Salva la modifica della password.

Nell'altra scheda che hai aperto disconnetti tutti i dispositivi connessi a tuo account.

Passare attraverso tutto questo procedimento può sembrare eccessivo, ma se qualcuno stesse utilizzando il tuo account Netflix in quel momento verrebbe espulso e dovrebbe inserire di nuovo la password. Se agisci velocemente in questo modo un eventuale intruso verrebbe disconnesso e non dovrebbe essere in grado di accedere al tuo account. Dopo aver seguito questi passaggi, il tuo account dovrebbe essere sicuro. Con periodicità, però, ricorda di controllare le attività per assicurarti che nessun altro lo stia utilizzando senza autorizzazione.

Sicurezza dell'account Netflix

Netflix non ha ancora implementato l'autenticazione a due fattori (2FA) anche se ha subito forti pressioni da parte di utenti che vorrebbero fosse implementata la sicurezza. Nel frattempo, sta a noi sviluppare password complesse e difficilmente rintracciabili che devono sempre contenere lettere, numeri e simboli. Più complicata sarà la tua password, più sicura sarà. Una cosa sui cui Netflix si è impegnata recentemente, invece, è monitorare attivamente gli account "craccati" e gli account Netflix messa in vendita in alcuni siti pirata.

Domande frequenti

Netflix mi avvisa se qualcuno accede al mio account?

In linea di massima sì. Questo dipende dalle impostazioni che hai attivato ma Netflix ti da la possibilità di ricevere una notifica via e-mail quando avviene un nuovo accesso. Per questo è importante avere le informazioni di contatto aggiornate.

Netflix mi avvisa quando qualcun altro sta usando il mio account?

No, Netflix non ti avvisa se qualcun altro sta usando il tuo account. L’unico modo per scoprirlo è se i dispositivi che possono essere connessi contemporaneamente superano la quota consentita. A seconda del piano firmato, infatti, puoi guardare Netflix solo su 1, 2 o 4 dispositivi contemporaneamente. Se si connettono più dispositivi rispetto al consentito Netflix ti dirà che devi liberare uno stream per continuare a guardare. Al di fuori di ciò, l'unico modo per sapere se qualcun altro ha effettuato l'accesso è controllare le connessioni avvenute e i dispositivi che si sono collegati.

Cosa posso fare per impedire a qualcuno di accedere?

Oltre ad impostare una password complessa e a controllare spesso i dispositivi collegati, gli utenti possono segnalare eventuali attività improprie utilizzando la pagina Contattaci di Netflix. Il team di supporto di Netflix risponderà con un'e-mail per aiutarti ulteriormente. Quando contatti Netflix, assicurati di includere screenshot dell’accaduto e preparati ad avere a portata di mano tutte le informazioni relative al tuo account.