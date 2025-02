Tinder in crisi: il calo degli utenti colpisce i ricavi di Match Group nel 2025

Le ultime notizie sul mondo degli appuntamenti online parlano chiaro: il 2025 si prospetta difficile per Tinder, l'app di incontri più utilizzata al mondo. Secondo le previsioni di Match Group, la società proprietaria di Tinder, si prevede un calo significativo dei ricavi per il primo trimestre dell’anno, con stime comprese tra 820 milioni e 830 milioni di dollari. Questo dimostra l’impatto della perdita di utenti registrata dalla piattaforma, con un potenziale calo del 3-5% rispetto all’anno precedente.

La sfida di Tinder: la perdita di utenti

Tinder è da tempo al centro di preoccupazioni riguardanti un abbassamento costante del numero di utenti attivi. Negli ultimi mesi, l’app ha registrato una riduzione del numero degli utenti che si connettono regolarmente. A ottobre 2024, i dati indicavano un calo del 10% rispetto all’anno precedente, con un lieve miglioramento nei mesi seguenti che ha portato la diminuzione a circa il 9%. Entro gennaio 2025, il numero degli utenti attivi mensili è sceso dell’8%, evidenziando una tendenza preoccupante per la piattaforma.

Questa situazione si riflette nel rendimento economico della società. Nel quarto trimestre del 2024, Match Group ha riportato un guadagno di 82 centesimi per azione, inferiore alle aspettative degli analisti, che avevano previsto una cifra di 84 centesimi. Sebbene i ricavi abbiano superato i 860 milioni di dollari, questo risultato rappresenta comunque una flessione dell'0,7% anno su anno. Si tratta di un campanello d’allarme che mostra come Tinder e il suo modello di business stiano affrontando una crisi senza precedenti.

L'implementazione dell'intelligenza artificiale

Per affrontare questa crisi, Tinder sta pianificando l’inserimento di nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. Queste innovazioni hanno l'obiettivo di migliorare il sistema di matching e di scoperta degli utenti, allontanandosi, almeno in parte, dal tradizionale sistema basato sul swipe. Nonostante le reazioni di preoccupazione da parte degli utenti abituali, i vertici dell’azienda hanno rassicurato che il sistema di swipe tradizionale rimarrà in vigore e sarà integrato con nuove proposte AI.

Questa non è la prima volta che Tinder integra l’intelligenza artificiale all'interno delle sue funzionalità. Nel 2024, l'app ha già lanciato l’AI Photo Finder, uno strumento progettato per assistere gli utenti nella scelta delle foto di profilo più efficaci. Questa attenzione all’innovazione è fondamentale per cercare di riconquistare utenti persi e rispondere a una domanda di maggiore personalizzazione e coinvolgimento nell’esperienza di incontri online.

Un nuovo CEO e una visione futura

In un tentativo di rivitalizzare l’approccio di Tinder e di tutta Match Group, è stato nominato Spencer Rascoff, co-fondatore di Zillow, come nuovo CEO. Secondo Rascoff, l'intelligenza artificiale ha il potenziale per trasformare radicalmente il settore degli appuntamenti online, simile alla transizione che ha avuto luogo dieci anni fa dal desktop al mobile. Egli ha citato esempi di app come TikTok e Instagram, che hanno utilizzato l'AI per incrementare l'engagement e la fidelizzazione degli utenti, suggerendo che Match Group potrebbe ottenere risultati simili.

Tuttavia, nonostante le evoluzioni e i piani futuri, Tinder continua a fronteggiare difficoltà significative, riflettendo le sfide più ampie che l'industria degli appuntamenti online sta vivendo. Sebbene ci siano segnali di speranza attraverso l'integrazione delle nuove tecnologie, il cammino verso una ripresa sostenibile richiede ancora tempo e strategie mirate per attrarre e mantenere gli utenti.