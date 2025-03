TikTok si evolve: nuove funzionalità e supporto ai live streaming orizzontali

In un periodo complesso per TikTok, il celebre social network cinese sta cercando di risolvere alcune delle problematiche che lo affliggono negli Stati Uniti. Con la scadenza del 5 aprile in vista, l'app continua la sua corsa verso l'innovazione. Fra i vari aggiornamenti recenti, spiccano significative novità per la versione desktop, pensate per elevare l'esperienza degli utenti e attrarre un pubblico più ampio, specialmente nel settore gaming.

Rinnovamento della piattaforma desktop

Uno dei cambiamenti più attesi riguarda l'introduzione della modalità di streaming orizzontale. TikTok, tradizionalmente caratterizzato da un'interfaccia verticale, ha scelto di ampliare le proprie funzionalità per facilitare i creator nel settore del gaming. Quest'ultimo, in forte crescita, richiede formati visivi più adatti e la modalità orizzontale offre la possibilità di trasmettere gameplay su schermi più ampi, migliorando l'esperienza visiva.

Per sfruttare al meglio questa nuova opzione, TikTok offre ai creator l’accesso a TikTok Live Studio, uno strumento all'avanguardia che consente di gestire in modo efficace le dirette streaming. Gli utenti possono ora avere un maggior controllo su elementi come layout e overlay, senza dimenticare le interazioni con il pubblico. Questa ricca varietà di opzioni permette ai creator di scegliere liberamente il formato più adeguato alle loro esigenze e ai contenuti che vogliono presentare.

Un'esperienza utente rinnovata

Oltre al supporto per i live streaming in modalità orizzontale, TikTok ha implementato un'interfaccia desktop totalmente rivisitata. Questo restyling include un layout modulare, che consente una navigazione più fluida e intuitiva. In particolare, la nuova disposizione della barra di navigazione riduce le distrazioni, consentendo agli utenti di immergersi completamente nei contenuti e di navigare senza difficoltà tra i vari feed.

Inoltre, l'aggiornamento presenta anche la possibilità di utilizzare una finestra mobile flessibile su Chrome. Questa novità consente di mantenere visibili i contenuti di TikTok mentre si svolgono altre attività. Riuscire a visualizzare più finestre contemporaneamente diventa così un gioco da ragazzi, permettendo agli utenti di non perdere mai di vista i video preferiti.

Un'aggiunta particolarmente utile è la funzionalità "Raccolte", che consente agli utenti di organizzare i video preferiti in categorie personalizzate. Questa opzione facilita notevolmente la ricerca e la revisione dei contenuti salvati, rendendo l'esperienza di utilizzo della piattaforma ancora più personalizzata e funzionale.

TikTok punta a competere nel live streaming

Questi aggiornamenti vanno oltre il semplice restyling estetico e rappresentano un cambiamento strategico significativo per TikTok. Migliorare l'uso della versione desktop è un passo fondamentale per indirizzare la piattaforma verso un utilizzo più professionale. Infatti, l'accento posto sui contenuti orizzontali non è casuale, ma serve a posizionare TikTok in diretta concorrenza con servizi ben consolidati come Twitch e YouTube, i leader nel settore dello streaming gaming.

TikTok ha dimostrato di avere le carte in regola per attrarre entrambi, creator e pubblico, grazie a un algoritmo di raccomandazione preciso e funzionalità interattive come i regali virtuali e le monetizzazione per chi fa live streaming. Con un'interfaccia desktop migliorata e un focus sulla fruizione orizzontale, TikTok si propone di diventare il punto di riferimento per chi desidera diversificare la propria presenza online.

La vista verso il futuro

Con l'introduzione della modalità orizzontale per i live e di un'interfaccia desktop rinnovata, TikTok mostra chiaramente la volontà di espandere i propri orizzonti e attrarre nuovi tipi di creator. Se queste innovazioni saranno accolte positivamente dalla community, è probabile che il social network cinese consideri anche altri sviluppi progettati per una fruizione ottimale su più dispositivi, non solo smartphone.