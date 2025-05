TikTok lancia un nuovo strumento AI per trasformare le foto in brevi video creativi

TikTok ha appena introdotto uno strumento innovativo e potente che sfrutta l’intelligenza artificiale e offre agli utenti la possibilità di trasformare le foto in video dinamici. Questo nuovo tool, chiamato “AI Alive”, arriva come un’ulteriore evoluzione dell’app, progettata per attrarre tanto i videomaker inesperti quanto quelli più esperti. Grazie a questa novità, TikTok si propone di ampliare le possibilità creative degli utenti, offrendo una nuova dimensione alle loro immagini statiche.

Come funziona AI Alive

Il nuovo strumento può essere facilmente accessibile attraverso la Story Camera di TikTok. Gli utenti hanno la possibilità di caricare una foto e successivamente inserire un prompt che descriva il video che desiderano ottenere. TikTok utilizza intelligenti strumenti di editing in grado di trasformare immagini ferme in brevi video avvincenti, arricchiti da effetti di movimento e atmosfere creative. L’idea è di rendere la creazione di contenuti video accessibile a tutti, indipendentemente dal livello di esperienza nell’editing.

I risultati possono variare a seconda della qualità della foto e della chiarezza del prompt fornito. I primi test condotti su alcune immagini dalla mia galleria hanno confermato l’efficacia del tool. Dopo aver scelto una foto, TikTok suggerisce automaticamente un testo da utilizzare, come ad esempio “fai vivere questa foto”. Il caricamento delle immagini richiede pochi minuti, ma i video creati sono solitamente di breve durata, durando solo pochi secondi. Tuttavia, ci sono occasioni in cui le aspettative potrebbero non essere completamente soddisfatte; ad esempio, il tentativo di far saltare un gatto in uno stile anime non ha prodotto il risultato desiderato.

Misure di sicurezza per la creazione dei video

Con il lancio del nuovo strumento, TikTok ha anche implementato misure di sicurezza per garantire che il contenuto creato rispetti le linee guida della piattaforma. Secondo quanto riportato in un post sul blog ufficiale, TikTok utilizza una tecnologia di moderazione per analizzare tanto la foto caricata quanto il prompt fornito dall’utente e il video generato da AI Alive. Tutti questi passaggi di revisione avvengono prima che il video venga mostrato al creatore.

In aggiunta, una verifica finale di sicurezza si svolge quando l’utente decide di pubblicare il video nella propria Story. Questo processo è stato pensato per evitare contenuti che violino le politiche di TikTok. I video generati da AI Alive saranno etichettati chiaramente come creati da intelligenza artificiale, con metadati C2PA incorporati per garantire la trasparenza.

Le aspettative per il futuro dello strumento

L’arrivo di AI Alive rappresenta un passo significativo nell’evoluzione degli strumenti creativi di TikTok. Il successo di questa funzionalità dipenderà dalla sua capacità di attrarre non solo i content creator già esistenti, ma anche nuovi utenti desiderosi di esplorare le potenzialità della piattaforma. Si spera che questo strumento non gerarchizzi la creatività, evitando situazioni precedenti come quella riscontrata con il filtro “sway dance”, che ha attirato attenzioni miste da parte del pubblico.

Con questa introduzione in archivio di AI Alive, TikTok sembra voler rinforzare la sua posizione di leader nell’ambito delle applicazioni social e di intrattenimento, continuando a sfidare i limiti dell’interazione e della creazione di contenuti. Lo strumento è un’esperienza da testare per tutti gli utenti che vogliono ampliare il loro repertorio creativo senza alcuna complessità tecnica avanzata. Le future evoluzioni di questa funzionalità potrebbero rivelarsi affascinanti, promettendo una sempre maggiore connessione tra immagini e narrazione visiva.