TikTok lancia download diretto per Android in USA: novità dopo il divieto di Google Play

A partire da ieri, gli utenti Android negli Stati Uniti possono scaricare direttamente TikTok dal sito ufficiale dell'azienda. Questa iniziativa segue la rimozione dell'app dallo store di Google, avvenuta il mese scorso a causa del divieto imposto in risposta a preoccupazioni di sicurezza. La nuova opzione di download si presenta come una soluzione semplice per gli utenti, che possono ora continuare ad accedere all’app senza ostacoli.

Scaricare TikTok: la nuova modalità di accesso

Con questa novità, TikTok offre la possibilità di scaricare sia la versione standard che TikTok Lite, progettata per funzionare anche con connessioni internet più lente. Gli utenti che desiderano installare o aggiornare l'app possono farlo semplicemente aprendo il file scaricato e approvando l'installazione. Questo approccio risulta essere veloce: per esempio, l'aggiornamento alla versione più recente dell'app sul mio dispositivo Pixel 6 ha impiegato solo pochi istanti, paragonabile al tempo necessario per scaricare un’app da Google Play.

È interessante notare come TikTok eluda le restrizioni imposte dalle normative di Google, poiché ogni applicazione deve rispettare determinati requisiti per essere presente nel Google Play Store. Tuttavia, TikTok non è vincolata da queste regole quando gestisce i download tramite il proprio sito. Per rassicurare gli utenti, una pagina di supporto di TikTok afferma che l'app continua a essere "sicura e protetta". Inoltre, il codice sorgente dell'app è tutt'ora esaminato da Oracle e da ispettori di sicurezza indipendenti scelti da ByteDance, in seguito a preoccupazioni passate relative ai legami con la Cina.

Situazione per gli utenti Apple: impossibilità di download diretto

Per gli utenti di iPhone, la situazione è ben diversa. Apple non consente il sideloading delle app negli Stati Uniti, il che implica che gli utenti continuino a utilizzare TikTok tramite browser web mentre attendono un eventuale ripristino dell'app sull'App Store. L'incertezza su quando questo potrà avvenire è elevata. Infatti, né Google né Apple sembrano predisposte a infrangere il divieto per evitare rischi legati a potenziali miliardi di dollari in sanzioni, nonostante l’ordine esecutivo dell'ex presidente Trump che ha sospeso l’immediata enforcement del divieto.

L'ecosistema di TikTok sotto osservazione

La rimozione di TikTok da Google Play ha acceso i riflettori sulla sicurezza dei dati e sulla trasparenza delle operazioni della piattaforma. Le accuse secondo cui TikTok stesse cercando di schermarsi dalle pressioni dei legislatori statunitensi sono state fortemente criticate e l'azienda sta cercando di migliorare la propria immagine attraverso misure di sicurezza. Lanciando la possibilità di download dal proprio sito, TikTok fa un passo per garantire la continuità del servizio e mantenere il suo pubblico, ma al contempo è chiamata a dimostrare la reale sicurezza della sua piattaforma e la protezione dei dati degli utenti.

La questione rimane delicata e continua a suscitare dibattiti riguardo alla privacy e alla sorveglianza, aspetti che sono sempre più al centro dell’attenzione pubblica e governativa. TikTok è consapevole delle sfide che dovrà affrontare e come si muoverà in un contesto sempre più competitivo e normato.