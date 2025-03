TikTok introduce nuove funzionalità per promuovere l'uso responsabile tra i teenager

In un contesto dove la sicurezza online dei giovani è sempre più al centro dell'attenzione, TikTok presenta un'innovativa iniziativa per incentivare gli adolescenti a ridurre l'uso dell'app durante la notte. Questa novità arriva in un periodo di crescente preoccupazione da parte di genitori e legislatori riguardo all'impatto delle piattaforme social sulla salute mentale dei ragazzi. La mossa di TikTok si inserisce in un quadro più ampio che coinvolge anche nuovi provvedimenti normativi in materia di sicurezza online.

Nuovo sistema di promemoria per il riposo notturno

A partire da questo mese, TikTok ha implementato una funzionalità che avvisa gli utenti adolescenti, in particolare quelli sotto i 16 anni, quando utilizzano l'app oltre le dieci di sera. Se un giovane è ancora attivo sulla piattaforma, compare un promemoria a schermo intero intitolato "wind down" , il quale propone musica calmante per favorire una maggiore consapevolezza riguardo al tempo trascorso. Questa funzione è pensata per incoraggiare i teen a staccare dalla tecnologia e a prendersi del tempo per il relax, in un momento delicato come la notte, in cui sarebbe più utile un sonno riposante.

Se il primo avviso dovesse essere ignorato, TikTok mostrerà un secondo promemoria, caratterizzato da una difficoltà maggiore nel poter essere chiuso. L'azienda sta pianificando di arricchire ulteriormente questa funzione testando l'integrazione di esercizi di meditazione nella prossima fase di sviluppo, prevista nei prossimi giorni. Questo segna un passo significativo verso una maggiore responsabilità sociale da parte della piattaforma, che si rende conto dell'importanza del benessere degli utenti young adult.

Aggiornamenti per il parental control

Oltre alle sue nuove misure di "wind down", TikTok sta portando avanti anche aggiornamenti al sistema di Family Pairing, che già consente ai genitori di impostare restrizioni sugli account dei loro figli. La nuova funzione "Time Away" permetterà ai genitori o a chi si prende cura dei ragazzi di limitare l'accesso a TikTok in momenti specifici della giornata ed anche di impostare un programma ricorrente. Questa opzione potrà risultare utile per garantire che i giovani non passino troppo tempo online.

Ma le novità non si fermano qui. TikTok offrirà anche ai genitori la possibilità di monitorare chi stanno seguendo i loro figli, chi li segue e quali account sono stati bloccati. Queste misure di protezione mirano a incrementare la trasparenza e a rafforzare la sicurezza dei teenager sulla piattaforma.

Comportamento responsabile attraverso la tecnologia

In aggiunta a queste novità, TikTok continua a investire nella tecnologia per la verifica dell'età degli utenti, per evitare che i bambini sotto i 13 anni possano utilizzare l'app. L'azienda sta collaborando con Telefónica per esplorare le modalità in cui le informazioni di età dei fornitori di telecomunicazione possano essere utilizzate per confermare l'età degli utenti. In parallelo, Google ha dichiarato che impiegherà tecnologie di machine learning per stimare l'età degli utenti.

Queste iniziative arrivano in un momento in cui i legislatori di diversi stati stanno intensificando gli sforzi per garantire la sicurezza dei bambini online. Recentemente, lo Utah è diventato il primo stato a varare una legge che obbliga gli operatori di negozi di app, come Google e Apple, a verificare l'età degli utenti durante il download di un'app. Sebbene siano emerse altre leggi statali che tentano di limitare l'accesso dei bambini ai social media, molte di esse hanno subito un blocco da parte dei tribunali, evidenziando la complessità del dibattito in corso riguardo alla protezione dei minori nel digitale.