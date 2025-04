TikTok chiude Notes: l’app di condivisione foto non regge la concorrenza

TikTok ha annunciato la chiusura di Notes, la sua app di condivisione foto che voleva sfidare Instagram. Questa decisione, comunicata agli utenti, segna la fine delle funzionalità legate a Notes a partire dall’8 maggio. Quali motivi si nascondono dietro a questa scelta e quali sono le alternative proposte da TikTok?

La nascita di TikTok Notes

Lanciata ad aprile dell’anno scorso, TikTok Notes si presentava come un’app in grado di offrire un’esperienza sociale unica, consentendo agli utenti di condividere foto corredate da didascalie e di esplorare un feed “Per te” con contenuti raccomandati. Nonostante l’interesse iniziale, la sua disponibilità era limitata a test in Australia e Canada, dove ha cercato di guadagnare popolarità.

La piattaforma concepita da TikTok ha richiamato l’attenzione di molti per la somiglianza con Instagram, puntando su un format visivo e interattivo. Tuttavia, nonostante queste potenzialità, i risultati sembra non siano stati all’altezza delle aspettative.

La comunicazione ufficiale di TikTok

In un messaggio inviato agli utenti, il team di TikTok ha sottolineato che la decisione di chiudere Notes non è stata presa alla leggera. La compagnia ha ribadito l’importanza di ascoltare le esigenze degli utenti e ha suggerito di esplorare Lemon8, un’altra piattaforma sociale di proprietà della società madre ByteDance. Questo passo sembrerebbe indicare un tentativo di canalizzare gli utenti verso un’alternativa più promettente.

Lemon8: l’alternativa di TikTok

Lemon8 si propone come un’app per la condivisione di foto e video, con un forte focus su argomenti di lifestyle come bellezza, cibo, moda e viaggi. Malgrado un’apparente sinergia con TikTok, anche Lemon8 è stata temporaneamente disabilitata a causa di problemi di accesso.

Da qualche settimana, TikTok ha iniziato a incoraggiare gli utenti a provare Lemon8, suggerendo che il feedback acquisito tramite Notes potrebbe essere integrato in quest’ultima piattaforma. Un portavoce di TikTok ha dichiarato a TechCrunch che l’obiettivo è quello di creare uno spazio dedicato per permettere alla community di condividere e vivere contenuti fotografici, arricchendo l’esperienza generale su TikTok.

Le prospettive future per TikTok e il mercato delle app social

Con la chiusura di Notes, TikTok non è certo il primo a fallire nella sfida contro colossi consolidati come Instagram. Il mercato delle app social è estremamente competitivo e in continua evoluzione, con nuove proposte che emergono costantemente. Sebbene TikTok continui a dominare il settore del video breve, le sue ambizioni nel segmento della condivisione foto si sono dimostrate più complicate del previsto.

Gli utenti ora si trovano a dover ripensare le loro opzioni, considerando come le app si contendano la loro attenzione in un panorama sempre più saturo. La speranza di TikTok è di mantenere intatto il proprio influencer e di attrarre gli utenti verso Lemon8, trasformando una chiusura in una nuova opportunità.