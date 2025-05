Strava aggiorna la sua piattaforma: nuovi strumenti per ottimizzare gli allenamenti e garantire equità nelle classifiche

Strava, l’app leader nel settore del fitness, sta implementando diverse novità che semplificano la pianificazione degli allenamenti e garantiscono giustizia nelle classifiche delle attività. Questi aggiornamenti, che verranno introdotti nelle prossime settimane, puntano a favorire gli utenti nella scelta dei percorsi migliori per competere sia con se stessi che con gli altri, partendo da alcune funzionalità basate sull’intelligenza artificiale annunciate l’anno scorso.

Nuove funzionalità per gli utenti abbonati

Gli abbonati a Strava avranno ora accesso a un’esperienza di percorsi potenziata dall’intelligenza artificiale nella scheda Mappe. Questo strumento fornirà suggerimenti più intuitivi, basati sui percorsi popolari preferiti da altri utenti dell’app. Le funzioni permetteranno agli utenti di generare percorsi supportati dalla community, partendo da punti di partenza personalizzati o dalla loro posizione attuale, utilizzando i dati forniti dalle mappe di calore di Strava.

Le prossime settimane porteranno anche aggiornamenti significativi all’app mobile. Tra questi, ci saranno modifiche alla funzionalità di punti di interesse , che consente attualmente agli abbonati di generare rapidamente percorsi verso caffè, bagni, punti panoramici e altre località. A partire da giugno, i POI mostreranno informazioni su elevazione, distanza e tempo stimato di arrivo, dando agli utenti la possibilità di caricare foto della posizione, rendendo così l’esperienza ancora più interattiva.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Miglioramenti nella pianificazione dei percorsi

Inoltre, a luglio, Strava introdurrà una funzionalità di routing punto a punto, che utilizza mappe di calore e machine learning per offrire “il percorso più efficiente e specifico per ogni attività da A a B”. Questo strumento si propone di semplificare ulteriormente la pianificazione degli allenamenti, garantendo che gli utenti possano trovare facilmente i migliori percorsi per le loro esigenze specifiche.

Il numero di segmenti live raddoppierà, consentendo agli utenti di visualizzare dati sulle performance in tempo reale e di condividere i propri successi in sezioni specifiche del percorso. Strava sta introducendo anche schermi di dati aggiuntivi per gli abbonati, ampliando la gamma di informazioni disponibili durante l’attività.

Garantire l’equità nelle classifiche

Un punto cruciale degli aggiornamenti riguarda l’integrità delle classifiche. Strava ha dichiarato che continuerà a sviluppare la funzionalità di integrità delle classifiche, focalizzandosi sulla detezzione degli imbroglioni nelle attività di ciclismo e corsa. Finora, la società ha rimosso 4,45 milioni di registrazioni di attività che segnalavano il tipo di sport errato o evidenziavano dati registrati in veicoli. Questo è importante, soprattutto considerando che le biciclette elettriche possono consentire a chiunque di “sentirsi” il re della montagna.

Con questi aggiornamenti, Strava dimostra il suo impegno nel migliorare l’esperienza degli utenti e nel mantenere un ambiente competitivo leale. Gli strumenti introdotti non solo aiutano gli atleti a ottimizzare i propri allenamenti, ma assicurano anche che ogni risultato nel mondo del fitness sia il frutto di un impegno genuino.