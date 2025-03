Sora, l'intelligenza artificiale per il video, è ora disponibile in Italia: ecco come utilizzarla

A partire dalle prime ore del mattino del 28 febbraio, Sora, la nuova intelligenza artificiale di OpenAI per la creazione di video, ha fatto il suo debutto nel Regno Unito e in tutta Europa, Italia inclusa. Questo strumento consente a chi è abbonato ai piani Pro e Plus di ChatGPT di generare video e GIF in modo semplice e intuitivo attraverso la piattaforma sora.com, accessibile sia da desktop che da mobile. Per coloro che desiderano esplorare appieno le potenzialità di Sora, sono disponibili guide dettagliate.

I crediti e le limitazioni di Sora

Prima di avventurarsi nella creazione dei propri video, è fondamentale comprendere il sistema dei crediti. I meccanismi di pagamento dei crediti somigliano a quelli sperimentati all'inizio della diffusione di DALL-E, l'AI di OpenAI dedicata alla generazione di immagini. Gli abbonati al piano Plus di ChatGPT hanno accesso a 1.000 crediti al mese, che consentono di creare video della durata massima di dieci secondi e in risoluzione fino a 720p. In questo caso, sono consentiti al massimo 50 video. Per chi opta per il piano Pro, le possibilità aumentano considerevolmente: sono previsti 10.000 crediti, che permettono di generare fino a 500 video in qualità 1080p e di durata fino a 20 secondi.

È importante sapere che il numero di crediti utilizzati varia non solo a seconda della qualità video desiderata, ma anche in base alla durata. Un video di 20 secondi in risoluzione 480p comporterà meno crediti rispetto a uno di 5 secondi in 1080p. Le restrizioni da seguire sono piuttosto severe: le immagini generate non possono includere volti di persone, in particolare minori, e violazioni di questo tipo porteranno a una decurtazione dei crediti senza possibilità di rimborso, fino a rischiare l'esclusione dall'accesso all'account. Infine, i video prodotti presenteranno una filigrana in basso a destra, identificandoli come creati dall'AI di OpenAI. Gli utenti dovranno inoltre scegliere un nickname, utile per accompagnare i video nella sezione Esplora della piattaforma.

Come utilizzare Sora

Una volta entrati nella piattaforma Sora, gli utenti accederanno a una schermata principale dedicata ai video generati. Qui è presente un’area per inserire un prompt, simile a quella di ChatGPT, dove sarà possibile fornire istruzioni in italiano. Gli utenti possono decidere se l’orientamento del video deve essere * verticale, ideale per i social media, oppure *orizzontale, oltre a selezionare la qualità e la durata del video. È anche possibile specificare quante varianti dello stesso prompt si desiderano generare, sempre tenendo sotto controllo il numero di crediti.

Un esempio pratico è stato l'inserimento di un prompt per un video di 5 secondi che mostrava un gattino con una tazza di latte mentre leggeva una rivista in un parco. Il video risultante è stato coerente per molteplici aspetti, ma ha mostrato le solite difficoltà legate alla corretta scrittura delle parole, un problema riscontrato anche nel software di generazione di immagini di OpenAI.

Funzionalità avanzate di Sora

Sora non si limita a creare video da input semplici, ma offre anche funzionalità avanzate per gli utenti più esperti. Tra queste, la sezione Storyboard consente di creare clip partendo da zero, di caricare video esistenti o di aggiungere immagini. Prima di cominciare, l'utente deve accettare i termini di utilizzo, che vietano esplicitamente l'upload di materiale coperto da copyright o di immagini di persone senza autorizzazioni. Dopo aver accettato queste regole preziose, l'AI è pronta a generare contenuti.

Per esempio, è possibile caricare un'immagine creata con un altro software di intelligenza artificiale e Sora si occuperà di descriverla. Questi dettagli possono essere modificati dall'utente, insieme a impostazioni relative alla qualità e allo stile. Una volta completate le opzioni desiderate e cliccato su "Create", l'AI metterà la richiesta in coda per la realizzazione del video, che generalmente avviene in tempi brevi. Occorre prestare attenzione, però, affinché la descrizione del prompt mantenga coerenza e qualità visiva, evitando incoerenze tra le scene.

Esplora e interazione con la community

Sora include anche una sezione dedicata alla comunità, che può essere una fonte d’ispirazione. Questa funzione permette di navigare tra i contenuti creati da altri utenti, dando la possibilità di modificare o prendere spunto da quei video. Nella sezione Esplora, si trovano anche video in evidenza, quelli più apprezzati dalla community e le ultimissime creazioni.

Gli utenti possono anche conservare i propri video nella Libreria personale, a fronte dei video già caricati o creati. Le funzionalità di interazione sociale offrono la possibilità di scoprire nuovi stili e idee, rendendo Sora una piattaforma viva e in continua evoluzione.

Funzioni aggiuntive per la personalizzazione

Ulteriori strumenti a disposizione degli utenti includono Re-Cut, Blend, Loop e Remix. La funzione Re-Cut consente di selezionare segmenti di un video per modificarli o accorciarli, mentre Blend crea transizioni tra diversi video. Attraverso questa funzione, abbiamo potuto provare a costruire una connessione tra un video di un cane e uno cheesecake, illustrando come le transizioni possono essere fluide.

La funzionalità Loop permette infine di generare un video a ciclo continuo, creando l’impressione di un loop infinito. Tuttavia, Sora si mostra ancora immatura in alcune aree, in particolare nell'assicurare coerenza visiva tra le scene. Anche se l'interazione con la comunità potrebbe facilitare il miglioramento del software, le sfide rimangono. Con il passare del tempo, l’evoluzione di Sora potrà farci attendere risultati sempre più interessanti.