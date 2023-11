Come risolvere i problemi con l’aggiornamento software della PS5

Uno dei principali punti di forza della PlayStation 5 sono gli aggiornamenti del software di sistema e del firmware.

Attraverso essi, infatti, la console di Sony è in grado di aggiungere nuove funzionalità, mantenere la compatibilità con nuovi videogiochi e periferiche, migliorare le prestazioni durante il funzionamento.

Di fatto, se gli aggiornamenti automatici e manuali non vengono scaricati e/o installati, il problema è molto più grande di quanto tu possa pensare. In questo articolo abbiamo deciso di elencare alcune tra le soluzioni possibile per porre rimedio a tale situazione, andando a coprire pressoché qualunque tipo di casistica finora registrata in proposito.

Prova a scaricare di nuovo il software di sistema

Problemi di rete temporanei e malfunzionamenti vari del server sono motivi comuni alla base del fallimento degli aggiornamenti del software di sistema PS5. Riprova ad effettuare l’aggiornamento e, se tutto va come deve, tutto dovrebbe risolversi senza affanni. Ecco la procedura che devi seguire:

Premi il pulsante PS sul controller wireless DualSense ;

sul controller wireless ; Seleziona l’icona Download/Caricamenti ;

; Evidenziare l’aggiornamento del software di sistema non riuscito;

Premi il pulsante Opzioni ;

; Seleziona Visualizza informazioni errore e scegli Riprova.

Controlla il codice di errore

Se il problema di aggiornamento del software di sistema della PS5 persiste, annota il codice di errore ( per vederlo ripeti i passaggi nella sezione precedente) e confrontalo con l’elenco dei codici di errore di Sony.

Ciò dovrebbe aiutarti a individuare la natura dell’errore, consentendoti di concentrarti sulle soluzioni che si applicano al tuo caso specifico.

Riavvia la tua PS5

Un’altra soluzione rapida è riavviare la tua PS5. La procedura svuota la memoria della console ed elimina le anomalie tecniche che causano problemi di aggiornamento del software. Per effettuare un riavvio:

Premi il pulsante PS ;

; Scorri verso destra e seleziona l’ icona di accensione ;

; Seleziona Riavvia PS5.

Controlla lo stato del sistema PSN

Se riscontri problemi nel verificare la presenza di versioni più recenti del software di sistema o se gli aggiornamenti impiegano troppo tempo per essere scaricati, il problema potrebbe non dipendere dalla tua console ma da PlayStation Network.

In tal senso potresti dover controllare la pagina Stato del servizio PSN (o i canali social media di PS5) per verificare se sono presenti interruzioni o attività di manutenzione. Se i servizi PSN riscontrano problemi, devi semplicemente attendere che vengano risolti.

Controlla la tua connessione Internet

Una connessione Internet stabile è fondamentale per scaricare gli aggiornamenti del sistema PS5. Per eseguire un test di connessione sulla console, è necessario:

Seleziona il pulsante Impostazioni nell’angolo in alto a sinistra della schermata principale della PS5;

nell’angolo in alto a sinistra della schermata principale della PS5; Vai su Rete ;

; Seleziona Prova connessione Internet.

Se il test della connessione Internet fallisce, puoi agire per cercare di risolvere la situazione.

Se utilizzi il Wi-Fi, passa a una connessione cablata per una maggiore stabilità, se possibile. Riavvia o ripristina il router per risolvere potenziali problemi di rete e aumentare la velocità di Internet.

Potenzialmente puoi anche tentare di connettersi a una rete wireless o cablata diversa da quella attuale.

Cambia i server DNS

Se non c’è niente di sbagliato con Internet, ma gli aggiornamenti PS5 continuano a fallire, è una buona idea cambiare i server DNS (Domain Name System) con un altro servizio DNS pubblico. Ciò aumenta le possibilità della console di individuare con successo i migliori server PSN a cui connettersi.

Per utilizzare i DNS di Google per una connessione di rete PS5:

Visita il menu Impostazioni della tua PS5;

della tua PS5; Vai su Rete

Vai su Stato della connessione – Configura connessione Internet ;

– ; Evidenzia una connessione Internet e premi il pulsante Opzioni ;

; Seleziona Impostazioni avanzate ;

; Modifica le impostazioni DNS da Automatico a Manuale ;

da a ; Imposta il DNS primario su 8.8.8.8 e il DNS secondario su 8.8.4.4 .

Seleziona OK per confermare la scelta.

Libera spazio di archiviazione

Sebbene sia impossibile avviare gli aggiornamenti del software di sistema se lo spazio di archiviazione sulla tua PS5 è insufficiente, potrebbero sorgere sempre se la console ha solo il minimo indispensabile per l’upgrade.. Idealmente, dovresti avere sempre almeno 10 GB di spazio libero per un aggiornamento del software di sistema.

Per liberare spazio di archiviazione su PS5, devi:

Vai sul menu Impostazioni della tua PS5;

della tua PS5; Scorri verso il basso il menu Impostazioni e seleziona Archiviazione ;

e seleziona ; Controlla l’elenco di giochi, app, dati salvati e galleria multimediale ed elimina gli elementi indesiderati.

Aggiorna il software di sistema tramite USB

Se il download del software di sistema della tua PS5 fallisce ripetutamente, esegui l’aggiornamento tramite USB. Per portare a compimento questa procedura è necessario avere a disposizione un PC Windows o Mac e un’unità USB formattata FAT32 o exFAT.

Se hai tutto il necessario, procedi in questo modo:

Collega l’ unità USB al tuo PC o Mac ;

al tuo o ; Apri l’unità USB tramite Esplora file o Finder e crea una cartella denominata PS5 e una sottocartella denominata UPDATE;

o e crea una cartella denominata PS5 e una sottocartella denominata UPDATE; Scarica l’ultima versione dei file di aggiornamento della console PS5 dal supporto PlayStation;

dei file di aggiornamento della console PS5 dal supporto PlayStation; Copia il file PS5UPDATE.PUP all’interno della sottocartella UPDATE sull’unità preparata in precedenza;

all’interno della sottocartella UPDATE sull’unità preparata in precedenza; Collega l’unità USB alla tua PS5.

Vai nel menu Impostazioni della PS5 e seleziona Sistema ;

della PS5 e seleziona ; Seleziona Software di sistema – Aggiornamento e impostazioni del software di sistema ;

– ; Scegli Aggiorna software di sistema ;

; Seleziona Aggiorna tramite archivio USB.

Attendi finché la tua PS5 non termina l’aggiornamento da locale.

Aggiorna il software di sistema tramite la modalità provvisoria

Se hai provato di tutto e ancora non riesci ad aggiornare il software di sistema della tua PS5, è il momento della modalità provvisoria.

Così come avviene su altre piattaforme, questo tipo di avvio del dispositivo permette di caricare solo il minimo indispensabile, quanto basta per cercare di porre rimedio a problemi altrimenti difficili da affrontare.

Questa ti consente di aggiornare il software di sistema e potrebbe essere proprio ciò di cui hai bisogno per trovare una soluzione efficace.

Per accedere alla modalità provvisoria e aggiornare una PS5:

Spegni la tua console;

Tieni premuto il pulsante di accensione per riaccendere la PS5 e rilascialo dopo il secondo segnale acustico;

per riaccendere la PS5 e rilascialo dopo il secondo segnale acustico; Attendi fino all’avvio della console in modalità provvisoria;

Collega il controller tramite USB e premi il pulsante PS sul controller DualSense ;

e premi il sul controller ; Seleziona Aggiorna software di sistema.

Puoi anche aggiornare la tua PS5 in modalità provvisoria tramite USB.

Scarica l’ultimo aggiornamento dal sito di PlayStation su un’unità USB (come ti abbiamo già mostrato in precedenza). Accedi alla modalità provvisoria, seleziona Aggiorna software di sistema e scegli Aggiorna da dispositivo di archiviazione USB.

Ripristina le impostazioni della tua PS5

Ancora niente da fare? Se finora non ha funzionato nulla, è ora di ripristinare le impostazioni della tua PS5 alla condizione in cui l’hai acquistata. Ciò offre una “rinascita” per la tua console senza eliminare alcun dato (come giochi, salvataggi o simili).

Ciò, in molti casi, permette anche di risolvere problemi legati agli aggiornamenti. Ecco come devi procedere in tal senso:

Visita il menu Impostazioni della tua PS5;

della tua PS5; Seleziona Sistema ;

; Vai su Software di sistema – Opzioni di ripristino ;

– ; Seleziona Ripristina impostazioni predefinite.

Considerazioni finali

Mantenere aggiornati il software di sistema e il firmware della tua PS5 è fondamentale per ottenere il massimo la tua esperienza di gioco. I problemi relativi agli aggiornamenti non sono poi così rari, ma con la risoluzione dei problemi standard che ti abbiamo proposto dovresti essere in grado di risolvere la situazione in autonomia.

In caso contrario, non ti resta altro che rivolgerti all’assistenza di PlayStation per cercare di capire qual è il reale problema.