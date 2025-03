Signal: l’app di messaggistica che garantisce privacy e sicurezza, ma non è adatta per il governo

Negli ultimi anni, le applicazioni di messaggistica sono diventate strumenti essenziali per la comunicazione, ma con l’aumento delle preoccupazioni riguardo la privacy e la sicurezza, Signal emerge come una delle scelte più affidabili. Recentemente, il suo utilizzo è stato messo in luce da una notizia che coinvolge il giornalista Jeffrey Goldberg e una chat dell’amministrazione Trump. Questa situazione ha aperto un dibattito sul ruolo di Signal nella gestione di informazioni sensibili, con particolare attenzione alla sua idoneità per conversazioni istituzionali.

Caratteristiche principali di Signal

Signal è un’applicazione che offre messaggistica istantanea disponibile su Android, iOS e desktop. Grazie alla crittografia end-to-end, i messaggi, le chiamate e i file condivisi rimangono privati, accessibili esclusivamente dal mittente e dal destinatario. Questo livello di sicurezza rende Signal una scelta prioritaria per chi necessita di proteggere le proprie comunicazioni da occhi indesiderati.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Per iniziare a utilizzare Signal, è necessario scaricarla dai relativi store, come il Google Play Store o l’App Store per iOS. La versione desktop è disponibile per Windows, macOS e Linux, ma richiede l’installazione dell’app su un dispositivo mobile per funzionare. Durante la registrazione, l’utente deve inserire il proprio numero di telefono, usato per sincronizzare i contatti. Tuttavia, Signal ha introdotto anche l’utilizzo di nomi utente, consentendo di comunicare mantenendo il proprio numero privato.

Una volta creato il profilo, è possibile personalizzarlo con un nome e un’immagine. Anche queste informazioni sono protette dalla crittografia, garantendo ulteriore riservatezza. Signal offre molte funzionalità occhi per la privacy, come messaggi a scomparsa, invio sicuro di file multimediali e documenti, e la possibilità di effettuare chiamate video e vocali crittografate. Inoltre, per migliorare la sicurezza, è previsto un blocco dell’accesso all’app tramite codice o dati biometrici.

Come Signal si distingue rispetto a WhatsApp e Telegram

Signal si differenzia in modo significativo da applicazioni come WhatsApp e Telegram per la gestione dei dati. Tutti i messaggi sono crittografati end-to-end per impostazione predefinita, a differenza di WhatsApp, che raccoglie metadati e può tracciare il comportamento degli utenti. Telegram offre questa funzionalità solo in modalità “chat segrete”, mentre le chat normali non beneficiano della stessa sicurezza.

Un aspetto fondamentale di Signal è che non conserva alcun dato che possa essere utilizzato per tracciare gli utenti. In caso di richieste da parte delle autorità, Signal non ha informazioni da fornire, poiché non registra nemmeno i metadati delle comunicazioni. Questo concetto è supportato da esperti nel settore, come Paolo Dal Checco, che evidenzia come l’uso di ulteriori strumenti di privacy, come una VPN, possa ulteriormente proteggere l’anonimato degli utenti.

Il valore dell’open source

Signal è un’app completamente open source, il che significa che il codice sorgente è accessibile e verificabile da chiunque. Questa trasparenza garantisce un elevato livello di fiducia nella sicurezza dell’app, un vantaggio che manca ad altre piattaforme come WhatsApp, il cui codice non è pubblico. L’organizzazione no-profit dietro Signal, la Signal Foundation, è guidata da Meredith Whittaker, un’icona nella lotta per la privacy nell’era delle grandi tecnologie.

L’open source consente a sviluppatori e programmatori di contribuire attivamente al miglioramento dell’app, con la sicurezza transazionale che non può essere compromessa. Riccardo Meggiato, esperto di cybersecurity, sottolinea come la natura aperta di Signal impedisca all’app di adottare pratiche inadeguate, mettendo in chiaro il funzionamento della piattaforma.

Limiti per l’uso istituzionale

Nonostante la forte attenzione alla sicurezza e alla privacy, Signal presenta alcune limitazioni che ne compromettono l’idoneità per usi governativi o istituzionali. Le piattaforme utilizzate dalle istituzioni devono garantire un collegamento diretto con sistemi di sicurezza nazionale, permettendo un controllo rigoroso sui dati e accessi. Poiché Signal è una piattaforma indipendente, manca di quelle integrazioni necessarie.

In aggiunta, Signal non permette ai governi di realizzare controlli diretti sulle comunicazioni, né di applicare misure di sicurezza interne come avviene con altre applicazioni progettate specificamente per le istituzioni. Questo aspetto limita le sue applicazioni nel contesto delle comunicazioni governative in cui è richiesta una supervisione e un controllo più rigorosi.

La discussione sull’uso di Signal per comunicazioni delicate rimane aperta, evidenziando l’importanza di bilanciare privacy e sicurezza, soprattutto nel panorama attuale in cui l’informazione ha un valore crescente e le preoccupazioni sui diritti digitali sono sempre più rilevanti.