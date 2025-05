Scoprire le potenzialità dei segnalibri di Google Chrome per un’esperienza di navigazione ottimale

Oggi, la navigazione online offre una vasta gamma di contenuti che ci invoglia a esplorare, apprendere e rimanere aggiornati. Google Chrome, uno dei browser più diffusi, presenta una funzionalità fondamentale: i segnalibri. Sfruttare al massimo questa opzione può notevolmente semplificare la gestione delle fonti di informazione e rendere più efficiente la navigazione quotidiana.

Come salvare i segnalibri in Google Chrome

La funzionalità dei segnalibri in Google Chrome è estremamente intuitiva e accessibile. Per salvare una pagina web, basta cliccare sull’icona a forma di stella situata a destra della barra degli indirizzi. La pagina verrà automaticamente memorizzata nella cartella dei segnalibri utilizzata di recente. Alternativamente, su computer Windows si può usare la scorciatoia Ctrl+D, mentre su Mac si utilizza Cmd+D. Se si naviga da dispositivo mobile, su Android basta toccare i tre puntini in alto e selezionare l’icona a forma di stella, oppure su iOS andare sui tre puntini in basso e scegliere l’opzione “Aggiungi ai segnalibri“.

Dopo aver salvato un segnalibro, apparirà un piccolo dialogo che consente di rinominare il segnalibro o di selezionare una cartella specifica per una migliore organizzazione. È possibile procedere comodamente cliccando su “Fine” se non si desidera apportare modifiche.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

In aggiunta, attraverso il menù dei tre puntini in alto a destra si può accedere alla sezione “Segnalibri e liste“, dove ci sono ulteriori opzioni. Qui è possibile aggiungere segnalibri, ma anche salvare tutte le schede aperte contemporaneamente, un’opzione molto utile se si desidera riprendere da dove si era lasciato in un secondo momento.

Organizzare i segnalibri per una navigazione efficiente

Un aspetto cruciale per gestire efficacemente i segnalibri è l’organizzazione. Utilizzando il gestore dei segnalibri di Chrome, accessibile sia dalla barra dei segnalibri che tramite il menù principale, è possibile creare nuove cartelle e ampliare la propria biblioteca di collegamenti. Questo manager consente di ordinare i segnalibri in base alle proprie preferenze e di cercarli in un attimo.

Per creare una nuova cartella, basta cliccare sui tre puntini in alto a destra e selezionare “Aggiungi nuova cartella”. Ulteriormente, si possono organizzare le cartelle, includendone di nuove all’interno di altre cartelle per mantenere tutto in ordine. Utilizzando il gestore, si possono anche modificare o eliminare le cartelle esistenti e, se necessario, esportare i segnalibri come precauzione per garantire un backup dei propri collegamenti.

La possibilità di riordinare i segnalibri trascinandoli è un’altra funzionalità importante per chi ha una vasta gamma di interessi e siti salvati. Con la funzione di doppio clic, si può aprire rapidamente qualsiasi segnalibro, e attraverso i tre puntini a fianco è possibile modificarne il nome o l’URL.

Sfruttare ulteriormente i segnalibri di Google Chrome

Google Chrome offre vari strumenti che possono rendere i segnalibri ancora più utili. Una delle tecniche più utilizzate consiste nel rimuovere il testo dal campo Nome di ciascun segnalibro. In questo modo si ottiene una barra dei segnalibri molto più compatta, visualizzando solo le icone dei siti, facilitando l’accesso rapido a una varietà di link con un colpo d’occhio.

In aggiunta, esiste la possibilità di cercare direttamente i segnalibri dalla barra degli indirizzi. Scrivendo parte del titolo di un segnalibro, si potrebbero vedere suggerimenti di risultati. Per affinare ulteriormente la ricerca, si può precedere il testo con “@bookmarks” seguito da uno spazio, facilitando l’individuazione dei contenuti salvati.

Un altro modo pratico per mantenere a portata di mano i segnalibri è mostrare tutti i segnalibri in un pannello laterale. Ciò consente di navigare tra i segnalibri, creare nuove cartelle e modificarle senza svuotare la pagina attuale. Attraverso le icone presenti in alto a destra del pannello, è possibile cambiare l’ordinamento, passare da una vista compatta a una visuale più estesa e gestire i segnalibri in massa.

Sfruttare al massimo i segnalibri di Google Chrome non solo ottimizza la navigazione ma offre anche una vision del proprio utilizzo del web, consentendo un accesso agevolato a informazioni e risorse preziose.