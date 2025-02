Il Codice Unicode rappresenta una delle scoperte più importanti nel mondo della tecnologia informatica, consentendo la rappresentazione di una vasta gamma di caratteri, simboli ed emoji utilizzati in tutto il globo. Con l’aggiornamento di settembre 2024, questo standard ha visto l'aggiunta di 5.000 nuovi caratteri, ampliando ulteriormente il suo utilizzo. Ma oltre alla semplice visualizzazione dei simboli, Unicode apre anche la strada a tecniche affascinanti come la steganografia, ovvero l'arte di nascondere informazioni in modo sottile all'interno di elementi permanenti e apparentemente innocui.

Il sistema di codifica Unicode e i suoi code points

Unicode è un vasto sistema di codifica che assegna a ogni carattere un valore numerico, noto come code point. Questa codifica è rappresentata nella forma U+XXXX; per esempio, il carattere lettera 'g' è identificato come U+0067, mentre la faccina sorridente è U+1F600. Utilizzando semplici funzioni di Windows, come il Blocco Note, chiunque può digitare un code point e convertirlo nel carattere corrispondente. Se, per esempio, si scrive "1F600" e si preme ALT+X, apparirà immediatamente una faccina sorridente.

Per potenziare la funzionalità di Unicode, esistono i cosiddetti variation selectors, strumenti che permettono di definire varianti stilistiche di un carattere senza modificarne l’aspetto visivo. Ci sono due categorie principali: Standardized Variation Sequence e Ideographic Variation Sequence . Questi selector variano da U+FE00 a U+E01EF e sono concatenati a un carattere base per definire una forma alternativa, mantenendo invariata la visualizzazione. Così, seguendo il carattere 'g' con U+FE01 non cambia la sua rappresentazione grafica, ma complica l'analisi dei dati per eventuali osservatori scrupolosi.

Nascondere dati attraverso Unicode

I variation selectors non solo offrono varianti individuali ai caratteri, ma possono anche essere sfruttati per tecniche di occultamento. L'ingegnere software Paul Butler ha messo in luce che, usati in modo strategico, questi selector possono nascondere informazioni all'interno di normali caratteri Unicode. La loro natura invisibile permette una duplice funzionalità: mentre il contenuto visivo rimane invariato e riconoscibile, il codice sottostante può trasmettere dati segreti. Questa capacità diventa efficace anche quando il testo viene copiato e incollato, mantenendo il messaggio nascosto fino a un’analisi più approfondita.

Un esempio chiaro di questa tecnica è il messaggio occultato in frasi apparentemente innocue. Prendendo come esempio la frase "Ce la giochiamo a birra e", è possibile, nascondere un intero messaggio segreto accodando variation selectors alla lettera 'e', creando una sequenza che non è visibile senza strumenti adeguati di decodifica. Butler ha creato un’applicazione web che permette di inserire messaggi segreti, collegandoli a simboli o caratteri a scelta, aprendo nuove porte alle possibilità di comunicazione e riservatezza.

Applicazioni pratiche e potenziali rischi

La possibilità di utilizzare variation selectors offre anche numerose applicazioni pratiche e potenziali rischi nel campo della comunicazione digitale. Poiché questi selector non alterano l'aspetto del testo, possono ingannare filtri di analisi progettati per riconoscere testi sospetti. Le tecniche basate su Unicode possono essere applicate anche in watermarking, consentendo di marchiare digitalmente i contenuti senza che l'aspetto iniziale venga compromesso. Anche la possibilità di inviare varianti di un semplice messaggio a più destinatari, ognuna con un variation selector unico, aiuta a rintracciare eventuali fughe di informazioni.

Tuttavia, l'uso di Unicode per nascondere dati porta con sé anche delle sfide. La trasmissione di informazioni in questo modo può facilmente sfuggire ai sistemi di sicurezza e monitoraggio, rendendo particolarmente vulnerabili le comunicazioni digitali. Anche l’integrazione di file binari in comunicazioni testuali ordinarie pone interrogativi sulla governabilità delle risorse digitali e sulla protezione delle informazioni sensibili.

La capacità di elaborazione dei modelli generativi

Nell'era dell'intelligenza artificiale, la presenza di variation selectors non è stata trascurata. I modelli generativi, particolarmente quelli progettati per l'elaborazione del linguaggio naturale, spesso riescono a preservare queste informazioni durante l'analisi del testo. Ciò implica che, in principio, i modelli di IA potrebbero interpretare e decodificare messaggi nascosti. Tuttavia, non sempre questi modelli tentano di decodificare i variation selectors, a causa di vari fattori, come la scarsa esposizione a tali elementi nei loro dati di addestramento.

Un esempio interessante emerge dal modello Gemini 2.0 Flash di Google, capace di decodificare variation selectors in tempi rapidi grazie a strumenti avanzati. La combinazione di modelli linguistici e interpreti di codice può migliorare notevolmente l'abilità di comprendere ed elaborare i messaggi nascosti, aprendo nuovi scenari sia per la sicurezza che per l'analisi dei dati.

Con la continua evoluzione dei metodi di comunicazione, restare al passo con le novità nel campo degli standard come Unicode e le sue applicazioni diventa essenziale per comprendere le dinamiche della comunicazione moderna.