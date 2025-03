Scoprire informazioni personali nei risultati di Google: come proteggere la propria privacy

Le informazioni personali esposte nei risultati di ricerca di Google non sono solo una questione di disagio: rappresentano anche un potenziale rischio per la privacy e la sicurezza individuale. Dati sensibili come numeri di telefono, indirizzi di casa e persino dettagli finanziari possono apparire nei risultati di ricerca, aumentando la vulnerabilità delle persone. Google, riconoscendo queste preoccupazioni, ha rinnovato il proprio strumento "Risultati su di te", apportando migliorie significative per garantire un monitoraggio più efficace.

Il nuovo strumento "risultati su di te"

Con l'aggiornamento del tool "Risultati su di te", Google mira a semplificare la vita degli utenti, fornendo un sistema che effettua scansioni proattive delle * informazioni sensibili. *Non è più necessario dedicarsi alla ricerca manuale di dati personali disseminati sul web; ora è possibile attivare un monitoraggio continuo che svolge il lavoro al posto vostro. Questo strumento si occupa di avvisare gli utenti nel momento in cui le loro **informazioni riservate appaiono tra i risultati di ricerca.

L'area dedicata agli utenti rende anche più semplice richiedere la rimozione di contenuti dai risultati di ricerca, diminuendo il numero di passaggi necessari per proteggere la propria privacy online. In questo modo, sarà più facile e veloce gestire ciò che compare online, dando maggiore controllo agli individui.

Come gestire le informazioni personali su google

Gestire le informazioni personali su Google è un processo che richiede pochi passaggi, ma che offre un grande vantaggio in termini di sicurezza. Per iniziare, è fondamentale accedere al proprio account Google attraverso Google Chrome. Una volta effettuato l'accesso, cliccare sull’icona del profilo accanto al menu delle impostazioni rappresentato da tre punti e selezionare "Gestisci il tuo account Google".

A questo punto, sarà necessario navigare nella sezione "Dati e privacy" presente nel menu a sinistra. Scorrendo verso il basso, troverete "La mia attività". Questo è il punto di partenza per accedere ad altre opzioni relative alla gestione dei dati.

Monitoraggio delle attività personali

All'interno del menu, è importante selezionare l'opzione "Altre attività". Qui, scoprirete una sezione dedicata a "Risultati su di te". Cliccando su "Gestisci risultati su di te", avrete accesso al tool recentemente aggiornato.

Per iniziare a utilizzare questo strumento di monitoraggio, basterà cliccare sul pulsante blu "Inizia". Successivamente, dovrete inserire il vostro nome completo nell'apposito campo e, se necessario, aggiungere eventuali altri nomi che utilizzate frequentemente nella vita reale o online. Inoltre, è possibile inserire informazioni sensibili come indirizzi, numeri di telefono e indirizzi email. È consentito aggiungere più email se fosse necessario.

Verifica e conferma delle informazioni

Dopo aver inserito i dati, è fondamentale controllare che tutte le informazioni siano corrette. Una volta verificato, dovrete spuntare la casella di conferma in fondo alla pagina e proseguire. Nella schermata successiva, potrete scegliere il modo in cui desiderate ricevere le notifiche, sia tramite email che attraverso avvisi push. Al termine della scelta, non dimenticate di cliccare su "Salva".

Infine, comparirà un messaggio di conferma che vi informerà che il monitoraggio è ora attivo. Google inizierà a scansionare i risultati di ricerca per le vostre informazioni personali. Una volta impostato, il tool "Risultati su di te" monitorerà continuamente per avvisarvi nel momento in cui troverà corrispondenze. Sarà quindi possibile rivedere tali risultati e richiederne la rimozione se necessario.

Esplorare ulteriori strumenti digitali

Con le informazioni personali ora meglio protette nei risultati di ricerca di Google, è il momento di esplorare altri strumenti di produttività digitale. Per gli utenti di Chrome, ci sono molte scorciatoie da tastiera utili che possono velocizzare le attività quotidiane, mentre per chi utilizza Mac, è utile conoscere il funzionamento del registratore di schermo integrato o come attivare i titoli in tempo reale per migliorare l'accessibilità. Queste risorse possono ottimizzare la vostra esperienza digitale e rendere la vita online ancora più sicura.