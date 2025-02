Scopri le nuove funzioni di ChatGPT: task per promemoria e aggiornamenti programmati

In un mondo dove la produttività è fondamentale, OpenAI continua a migliorare le capacità di ChatGPT, trasformandolo in un assistente personale sempre più intelligente. Con l'ultima innovazione, è stata introdotta la funzionalità di ChatGPT Tasks, che consente agli utenti di impostare promemoria automatizzati e messaggi programmati, facilitando così la gestione delle proprie attività quotidiane.

Che cosa sono i ChatGPT Tasks?

ChatGPT Tasks rappresenta un salto in avanti nel rendere l'assistente virtuale più reattivo e utile. Questa funzione consente all'utente di ricevere aggiornamenti, promemoria e notifiche programmati senza necessità di richiederli manualmente ogni volta. Per iniziare, è sufficiente formulare una richiesta specifica, e ChatGPT si occuperà di tutto il resto. Gli utenti che accedono tramite web o desktop possono anche modificare, sospendere o eliminare i task tramite un semplice menu a tre punti. Mentre su mobile la modifica dei task è limitata alla sola sospensione, tutti i task continuano a funzionare regolarmente anche se non si sta attivamente utilizzando ChatGPT. Al momento, si possono gestire fino a 10 task simultaneamente: un numero ragionevole che consente di mantenere una gestione semplice; tuttavia, sarà opportuno cancellare i task una volta completati.

Come impostare un task su ChatGPT

Impostare un task in ChatGPT è un processo semplice e diretto. Si inizia aprendo l’applicazione su qualsiasi piattaforma preferita, sia essa la versione web, mobile o desktop per macOS. Una volta aperto, basta selezionare il modello attuale e scegliere l'opzione Tasks dal menu a discesa. Successivamente, si può descrivere il task desiderato, come ad esempio "Ricordami di chiamare papà ogni domenica alle 10 del mattino", e confermare la richiesta.

Un passaggio importante è quello di attivare le notifiche. Anche se il promemoria verrà configurato automaticamente, le notifiche possono essere ricevute direttamente sul browser. Per fare ciò, è necessario cliccare su "Consenti" sopra il box di suggerimento. Con questo sistema, l’utente resta sempre aggiornato e non perde mai di vista i suoi impegni.

Cinque suggerimenti utili per cominciare

Preparati al mattino con un briefing personalizzato

Iniziare la giornata con le giuste informazioni può fare una grande differenza. Un task utile potrebbe essere: "Ogni mattina alle 7, inviami un aggiornamento meteo per [la mia posizione] insieme a eventuali disagi significativi su strade locali o trasporti pubblici". Questo garantisce di partire sempre informati e pronti ad affrontare eventuali imprevisti. Crea una lista di cose da fare con promemoria

Vivere in un ritmo frenetico può rendere difficile tenere traccia delle attività. ChatGPT Tasks può ricoprire il ruolo di un gestore virtuale di attività, ricordando le cose da fare e fornendo suggerimenti per completarle. Un esempio di task potrebbe essere: "Ogni giorno alle 8, chiedimi quali sono i nuovi compiti da completare". Questo sistema non solo mantiene l'organizzazione, ma anche la motivazione. Aggiornati sui temi che ti interessano

Che si tratti di tendenze tecnologiche o di consigli per il fitness, rimanere aggiornati su vari argomenti può essere impegnativo. Un task efficace potrebbe essere: "Ogni mattina alle 7, inviami le ultime notizie su [il tema scelto]". In questo modo, si riceve un aggiornamento completo senza necessità di navigare tra diverse fonti. Ricevi ispirazione o citazioni motivazionali quotidiane

A volte è sufficiente una piccola spinta per affrontare la giornata. Un task semplice sarebbe: "Ogni giorno alle 13, inviami una citazione motivazionale o un pensiero ispiratore". Questo può fungere da promemoria gentile per mantenere un atteggiamento positivo. Pianifica i pasti settimanali

Gestire i pasti può diventare complicato. ChatGPT può supportarti in questo creando un piano settimanale su misura. Si potrebbe impostare un task con la richiesta: "Ogni lunedì alle 9, forniscimi un piano settimanale con sette cene sane per una famiglia di [dimensione della famiglia]. Includi una lista della spesa". Questo non solo aiuta ad accelerare la preparazione dei pasti, ma promuove anche scelte alimentari più sane, riducendo gli sprechi.

Con queste nuove funzionalità, ChatGPT sta dimostrando di essere un alleato prezioso nella vita quotidiana, rendendo più agevole la gestione del tempo e delle attività. Chi non vuole approfittare di questi strumenti per migliorare l'organizzazione personale? Scopri anche altri articoli sulle potenzialità dell'intelligenza artificiale che possono semplificare la tua vita.