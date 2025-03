Scopri le funzioni nascoste di Google Maps: esplora le immagini storiche e la vista a 360°

Google Maps non è solo uno strumento per orientarsi nelle città affollate, ma offre anche la possibilità di osservare il passato grazie a una funzione spesso trascurata: le immagini storiche su Google Street View. Se sei curioso di scoprire come sono cambiati i luoghi nel tempo, questa guida ti mostrerà come fare. Le istruzioni sono valide sia per la versione web che per le app mobile di Google Maps.

La funzionalità di Street View per desktop

Preparati a un viaggio nel tempo utilizzando Google Maps su desktop. Per accedere a Street View, è sufficiente cliccare su qualsiasi punto della mappa dove questa funzione è disponibile, solitamente lungo le strade e nei luoghi di interesse. Apparirà un pannello Street View nell'angolo in basso, rappresentato da una piccola foto con una freccia curva.

Se desideri esaminare un luogo specifico come un café o un parco, il procedimento è simile: seleziona il punto desiderato sulla mappa per visualizzarne il pannello informativo. Qui avrai l'opzione di cliccare sul pannello Street View o di accedere alla galleria di foto, dove potrai trovare il collegamento a Street View & 360°.

Quando il servizio offre immagini storiche, cerca il link "Visualizza altre date" nella parte superiore dello schermo. Cliccando su di esso, comparirà una serie di miniature che mostrano le diverse date disponibili. Scorrendo a destra, potrai visualizzare le immagini più vecchie. Per esplorare un’immagine specifica, clicca su una miniatura; potrai ruotare la visuale semplicemente trascinando l'immagine.

Se ti trovi in un'area senza immagini storiche precedenti, il sistema ti riporterà automaticamente alle foto più recenti. Per muoverti rapidamente tra i punti, utilizza la mini mappa nell'angolo in basso a sinistra. Le aree coperte da Street View sono contrassegnate in blu. Al termine della tua esplorazione, puoi tornare all'ultima data disponibile cliccando sulla scritta "Visualizza data più recente".

Navigare su Street View da mobile

Su dispositivi Android o iOS, accedere a Street View è altrettanto semplice. Puoi premere e tenere premuto un punto sulla mappa, e se l'immagine è disponibile, vedrai una foto Street View comparire nell'angolo sinistro. A volte, la foto può anche apparire nella parte inferiore dello schermo, a seconda della versione dell’app. Cliccando sulla foto, accederai direttamente a Street View.

Un altro modo è selezionare una località con un nome etichettato per visualizzarne la scheda informativa. In questo caso, scegli "Foto" e poi "Street View & 360°", se disponibile, per entrare in modalità esplorativa.

Quando sono presenti immagini storiche, troverai il collegamento "Visualizza altre date" nella parte bassa dello schermo. Cliccando su questo link, appariranno miniature etichettate con mese e anno, proprio come su desktop. Puoi semplicemente cliccare su qualsiasi miniatura per accedere alle immagini di quel periodo.

Navigare in questa modalità è intuitivo: puoi toccare e trascinare lo schermo per guardarti attorno o utilizzare le frecce presenti per muoverti. Se scegli un luogo privo di immagini precedenti, tornerai automaticamente alle foto più recenti. Per tornare rapidamente alle ultime immagini, puoi selezionare la miniatura più a sinistra nel selettore di date oppure chiudere il popup usando la X in alto a sinistra.

Esplorare immagini satellitari storiche con Google Earth

Un altro strumento utile per chi è affascinato dal passato è Google Earth, dove puoi accedere a immagini satellitari storiche. Potrai utilizzare il servizio direttamente dal web o scaricare l’app per dispositivi Android e iOS.

Nella versione web, clicca sul pulsante "Attiva immagini storiche" nella barra degli strumenti in alto. Questo pulsante appare come un globo con una freccia attorno. Ti verrà presentata una timeline delle immagini disponibili per l'area che stai osservando; cliccando su un anno specifico, potrai fare un viaggio nel tempo. Puoi anche scegliere di passare da "Immagini storiche" a "Timelapse" per vedere i cambiamenti nel tempo con una rapida sequenza temporale.

Utilizzando le app mobili, il procedimento è simile. Devi toccare il pulsante dei "Layer" e attivare "Immagini storiche". Un pop-up apparirà in basso con la stessa timeline. Scorrendo lungo questa linea temporale, sarà possibile avanzare o retrocedere nel tempo. Se desideri un timelapse, cerca l'icona che rappresenta una freccia circolare nella parte superiore del popup.

In ogni caso, esplorare il passato attraverso Google Maps e Google Earth è un’opportunità unica per apprezzare i cambiamenti nel mondo che ci circonda. Queste funzioni ti permetteranno di viaggiare nel tempo, scoprendo quanto è mutata la tua città o qualsiasi altro luogo tu stia visitando.