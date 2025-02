Scopri le funzionalità nascoste di Netflix: 7 strumenti per migliorare la tua esperienza di streaming

Netflix si è affermato come uno dei principali servizi di streaming, offrendo una vasta gamma di contenuti a disposizione degli utenti. Tuttavia, oltre alle funzionalità più conosciute, ci sono diverse opzioni meno visibili che possono rendere l'esperienza di visione ancora più personalizzata e soddisfacente. Molti utenti si limitano a navigare tra generi e a mettere in lista i loro spettacoli preferiti, perdendo così l'occasione di sfruttare al meglio questi strumenti utili. Scopriamo insieme sette caratteristiche nascoste che potresti non aver ancora esplorato.

Ricerca per attore

Nel mondo di Netflix, la ricerca di contenuti è più sofisticata di quanto si immagini. Non è soltanto possibile cercare titoli o generi, ma anche trovare film e serie attraverso i propri attori preferiti. Se hai appena visto un film che ti è piaciuto e desideri approfondire la filmografia di un attore, basta digitare il nome nella barra di ricerca. In alternativa, mentre stai guardando un contenuto, puoi selezionare "Maggiori informazioni" e consultare il cast per trovare ulteriori opere degli attori in scena. Questa funzione consente di esplorare un catalogo completo, arricchendo la tua visione con opere che potresti altrimenti trascurare.

Prova le scorciatoie da tastiera

Se stai utilizzando Netflix su desktop, sfruttare le scorciatoie da tastiera può rendere la tua esperienza molto più fluida. Comandi semplici possono rendere la navigazione molto più pratica. Ad esempio, la barra spaziatrice consente di avviare o mettere in pausa un contenuto senza dover afferrare il mouse. Le frecce a sinistra e a destra permettono di riavvolgere o avanzare di dieci secondi, facilitando il controllo della visione. È possibile regolare il volume rapidamente usando le frecce su e giù; premere il tasto "M" silenzia o attiva il suono immediatamente, mentre il tasto "F" consente di passare alla modalità a schermo intero. Queste funzionalità rendono l’esperienza di visione su computer molto più interattiva.

Disattivare il messaggio "Stai ancora guardando?"

Uno degli aspetti fastidiosi della maratona di binge-watching è il messaggio "Stai ancora guardando?". Sebbene questo avviso sia pensato per limitare lo streaming inutile quando l’utente si allontana, può interrompere l'esperienza di visione. Fortunatamente, esiste un modo per disattivare questo messaggio. Basta andare su "Impostazioni" e "Gestisci i profili", selezionare il profilo in uso e modificare le "Impostazioni di riproduzione". Qui potrai disattivare l'opzione di "Riproduzione automatica del prossimo episodio", così potrai goderti le tue serie senza interruzioni indesiderate.

Personalizza i tuoi sottotitoli

I sottotitoli sono una componente fondamentale per rendere i contenuti accessibili a tutti, che si tratti di lingue straniere o di situazioni in cui si desidera seguire il dialogo. Su Netflix, hai la possibilità di personalizzare l'aspetto dei sottotitoli per renderli più adatti alle tue esigenze. È possibile modificare lo stile del carattere, le dimensioni del testo e il colore di sfondo direttamente nelle impostazioni. Se desideri un maggior contrasto, puoi anche aggiungere effetti ombra o finestre di sfondo per migliorare la leggibilità. Netflix offre un'anteprima in tempo reale per visualizzare le modifiche prima di applicarle, garantendo un'esperienza di visione ottimale.

Ripristina le raccomandazioni di Netflix

Le raccomandazioni di Netflix sono ottime fino a un certo punto. In caso di utilizzo condiviso del profilo o di visione di contenuti al di fuori dei propri interessi abituali, le suggerimenti possono diventare rapidamente fuorvianti. Per rimediare a questa situazione, Netflix consente di cancellare la cronologia di visione e resettare così le proprie raccomandazioni. Per farlo, accedi a "Gestisci profili" e cerca la sezione "Attività di visualizzazione". Qui puoi rimuovere singoli titoli o persino nascondere tutta la cronologia. Una volta eliminati, Netflix non utilizzerà più quei titoli per generare suggerimenti e il tuo profilo tornerà a riflettere i tuoi reali interessi di visione.

Controllo vocale di Netflix

Utilizzare Netflix da un televisore a volte può risultare poco pratico, specialmente se il telecomando non ha una tastiera. Per chi è stanco di dover cercare a lungo i titoli, i comandi vocali possono essere un’ottima soluzione. Con dispositivi come Google Assistant o Amazon Alexa, è possibile controllare la riproduzione con semplici istruzioni vocali. Se la tua Smart TV supporta questa funzione, basta mantenere premuto il pulsante del microfono e dire comandi come "Riproduci Stranger Things" oppure "Metti in pausa". Questo approccio rende la fruizione dei contenuti molto più immediata e può risultare particolarmente conveniente.

Scarica contenuti per la visione offline

Anche se lo streaming è una opzione comoda, può diventare problematico senza connessione Wi-Fi. Per viaggi, pendolarismo o semplicemente in situazioni di connessione instabile, Netflix offre la possibilità di scaricare contenuti. Per farlo, basta selezionare il titolo desiderato e toccare il pulsante di download. È possibile scaricare film o interi episodi di serie, così da avere sempre qualcosa da guardare anche senza Internet. Questa funzione è ideale per lunghi spostamenti e garantisce che non ti manchi mai il tuo programma preferito.

Con queste sette funzionalità, hai ora la possibilità di sfruttare al meglio ciò che Netflix ha da offrire. Non perdere l'occasione di esplorare queste opzioni e rendere la tua esperienza di visione ancora più ricca e coinvolgente.