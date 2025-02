Scopri le categorie nascoste di Netflix: come trovare gemme cinematografiche

Netflix è un colosso dello streaming che offre una vasta gamma di contenuti, dai film alle serie TV, con un'interfaccia che consente di navigare tra le varie opzioni e tipologie. Gli utenti possono facilmente filtrare le loro ricerche in base a diversi criteri, tra cui generi, anni di produzione e popolarità. Tuttavia, non sempre è facile scoprire tutte le meraviglie offerte dalla piattaforma. Infatti, a volte, si rischia di perdere di vista titoli interessanti, come commedie di culto o film indipendenti, semplicemente perché non sono facilmente visibili nei suggerimenti personalizzati.

Una funzionalità particolarmente interessante, ma poco nota, riguarda le cosiddette "categorie nascoste" di Netflix. Queste offrono la possibilità di scoprire film e serie in base a specifici interessi e gusti personali. La buona notizia è che accedervi è abbastanza semplice. Per farlo, basta seguire alcuni passaggi facilmente effettuabili.

Come accedere alle categorie nascoste

Per iniziare a esplorare le categorie segrete di Netflix, il primo passo è accedere al proprio profilo sulla piattaforma. Una volta entrati, si deve dirigere verso la barra degli indirizzi del browser. Qui si può aggiungere un codice specifico alla URL di Netflix per accedere a diverse categorie. Per esempio, se si desidera visualizzare i classici del western, basta digitare l'URL:

www.netflix.com/browse/genre/47465

Il codice 47465 è quello che si utilizza per questa categoria. È possibile fare lo stesso per molte altre categorie, ognuna delle quali ha un codice unico. Un'alternativa più semplice consiste nell'inserire i codici direttamente nella barra di ricerca, il che risulta molto comodo se si utilizzano app o browser per smart TV.

Per chi è curioso di scoprire ma non conosce i vari codici, esiste un sito web, Netflix-Codes.com, che elenca molte di queste categorie nascoste. Di seguito, esploreremo alcune delle categorie più rilevanti e interessanti per gli utenti.

Categorie di film d'azione e avventura

Se si è appassionati di adrenalina e colpi di scena, ci sono molte opzioni a disposizione. Ad esempio, la categoria "Azione e avventura" si può raggiungere tramite il codice 1365 , mentre i film d'azione asiatici hanno il codice 77232 . Per chi ama i film con supereroi, il codice 10118 porterà a una vasta selezione di titoli che hanno fatto la storia del genere. Gli amanti dei western possono immergersi in un vero e proprio viaggio nel tempo con il codice 7700 , che include tutti i classici intramontabili.

Alcuni titoli davvero emozionanti possono trovarsi sotto "Thriller d'azione" e "Film di spionaggio" , offrendo un'ampia gamma di scelte per chi cerca emozioni forti e trame intriganti. I cinefili possono trovarsi avvolti in avventure mozzafiato, da film post-apocalittici a epiche storie di guerra .

Animazione e film per bambini

Per le famiglie e i più piccoli, Netflix propone una vasta gamma di contenuti animati. La categoria "Animazione di tutti i tipi" è accessibile con il codice 7424 , mentre i "Cartoni animati per adulti" possono essere trovati con 11881 . Per i bambini, il codice 783 offre film e programmi progettati appositamente per intrattenere e educare.

Le avventure animate sono tanto varietali quanto divertenti: si possono trovare "Cartoni animati d'azione" , "Drammi animati" e persino animazione giapponese con il codice 6721 . Inoltre, per chi desidera stimolare la fantasia dei più piccoli, la categoria "Film Disney" è un must da esplorare.

Il fascino dei documentari e film cult

I documentari rappresentano un altro importante aspetto dell’offerta di Netflix. Con un codice dedicato , gli utenti possono scoprire storie dal mondo, che vanno da biografie affascinanti a racconti storici sulle guerre . Per chi cerca un'esperienza più eclettica, vi è anche una vasta selezione di film di culto, disponibili sotto la categoria "Film di serie B" e "Film demenziali" .

Queste categorie non solo offrono intrattenimento, ma anche opportunità di apprendimento e riflessione su tematiche sociali e storiche. Per esempio, con "Documentari sul crimine" , è possibile esplorare le pieghe più oscure della società, mentre "Cultura e società" offre uno sguardo più profondo sulla vita contemporanea.

Approfondire le categorie per un'esperienza di visione unica

Esplorare le categorie nascoste di Netflix è un modo per arricchire la propria esperienza di visione, scoprendo film e serie che altrimenti potrebbero rimanere nell'ombra. Che si tratti di un'avventura mozzafiato, di un'animazione pittoresca, di un documentario illuminante o di una commedia esilarante, la piattaforma ha qualcosa da offrire a tutti. Utilizzando i codici giusti, gli utenti possono accedere a un vasto universo di contenuti, trasformando così le loro serate di streaming in un viaggio indimenticabile tra opere di grande qualità. Quindi, preparate i popcorn e iniziate la vostra ricerca!