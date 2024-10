9 scopi utili per il terminale di Windows

Esiste una cosa che accomuna tutto i sistemi operativi in circolazione, dalle varie distro Linux a macOS fino all’immancabile Windows: la presenza, più o meno discreta, di un terminale e delle care vecchie righe di comando.

Al di là della grafica, delle finestre e delle icone, questa componente essenziale di ogni OS che si rispetti ha una serie di comandi che funzionano attraverso input testuali. Prima che arrivassero gli OS moderni, di fatto a farla da padrone era proprio MS-DOS, un sistema che funzionava in questo modo.

Se è vero che le interfacce grafiche sono ormai uno standard consolidato, conoscere come interagire con il terminale di Windows ti permette di eseguire diverse operazioni altrimenti difficili da gestire.

Come e perché accedere al terminale di Windows?

Il sistema operativo di Microsoft non ha mai abbandonato il celebre Prompt dei comandi che, con Windows 11 è stato combinato con il più moderno PowerShell per creare Windows Terminal.

Accedere a questo strumento è alquanto semplice: clicca sul menu Start, fai clic con il tasto destro del mouse sulla relativa icona e scegli la voce Esegui come amministratore. In questo modo avrai pieno accesso a tutti i comandi avanzati del terminale di Windows.

Fatta questa premessa, ti mostreremo quali sono i principali comandi utili che puoi eseguire attraverso la schermata che hai a disposizione.

1- Spegni il computer dopo un certo periodo di tempo

shutdown

Spegnere il computer tramite il menu Start non è difficile, come ben saprai, ma il terminale di Windows ti offre diverse opzioni in più, come il timer per lo spegnimento.

Attraverso il comando che ti abbiamo mostrato qui sopra, puoi chiedere lo spegnimento (con la variabile /s) specificando il numero di secondi da attendere (/t).

Altra opzione utile in questo senso è shutdown -r -o.

Quest’ultimo ti permette di avviare il computer attraverso il menu Opzioni di avvio avanzate, utile se hai dei problemi sul tuo PC. Se vuoi approfondire le opzioni relative allo spegnimento, ti basta digitare shutdown e premere Invio: il terminale ti mostrerà come puoi gestire questo comando.

2- Visualizza una visualizzazione delle tue cartelle

tree

Digitando il comando tree e premendo Invio puoi una rappresentazione visiva delle cartelle e delle sottocartelle del tuo sistema. Questo comando è molto utile per capire com’è organizzato il tuo hard disk.

Puoi andare anche più a fondo, proponendo un percorso preciso (per esempio tree C:\Programmi\) per focalizzarti solo su una determinata cartella. Se vuoi anche visualizzare i singoli file, puoi poi affidarti al flag /f.

3- Risoluzione dei problemi di rete

ipconfig /flushdns

Il comando ipconfig viene spesso utilizzato per risolvere i problemi di rete. Usalo da solo e vedrai l'indirizzo IP corrente del tuo router.

Aggiungendo il comando /flushdns puoi ripristinare le connessioni tra il computer e i siti Web che stai visitando (tramite il server DNS).

Volendo puoi anche utilizzare ipconfig /release e quindi ipconfig /renew per ottenere un nuovo indirizzo IP per il tuo computer, risolvendo potenzialmente diversi problemi di connessione.

4- Ottieni più informazioni sul tuo sistema

systeminfo

Se conosci già il terminale di Windows, systeminfo non ti suonerà di certo un comando nuovo.

Questo ti permette di ottenere qualunque tipo di informazione sulla macchina che stai usando e non solo: il comando ti restituisce la versione di Windows 11 e il modello di CPU, la quantità di RAM e tutte le connessioni di rete attive attualmente rilevate e persino quanto tempo ha impiegato il tuo PC per avviarsi l'ultima volta.

5- Cerca eventuali errori nell'unità Windows 11

chkdsk

Il comando chkdsk è una presenza costante nelle guide per risolvere problemi relativi a Windows.

In pratica ti permette di controllare il disco di sistema per individuare eventuali errori e può risolvere anche alcuni dei più comuni. Ad esempio, se hai problemi ad accedere a file e cartelle o ad avviare il PC, chkdsk potrebbe essere la soluzione ideale.

Ci sono anche molti flag aggiuntivi che puoi combinare con questo comando. Agendo da solo, questo cerca solo errori, ma aggiungi uno spazio e /r alla fine e l'utilità proverà a risolvere l’errore e, al contempo, tenterà di recuperare più dati possibili tra quelli compromessi.

Se vuoi dare un’occhiata a tutti i flag disponibili, prova chkdsk /? e avrai una panoramica completa a disposizione.

6- Dai uno sguardo alle attività in esecuzione

tasklist

Il comando tasklist fornisce più o meno le stesse informazioni di Gestione delle attività, mostrando quali applicazioni stanno lavorando in quel preciso momento.

Utilizzando i numeri ID di processo (in gergo PIDS) che mostra, puoi agire forzando la chiusura delle app utilizzando taskkill /pid <(numero PID> /f. Tutto ciò può esserti utile con software bloccato o in occasioni simili.

7- Analizza gli stati di sospensione

powercfg /a

Questo è un altro prompt classico relativo al terminale di Windows che, con il flag /a, ti restituisce dati su tutti gli stati di sospensione supportati dal tuo computer (come ibernazione e avvio rapido). Puoi anche ottenere un report dettagliato della batteria tramite powercfg /batteryreport, che crea anche un accurato report che puoi poi trovare nella cartella predefinita dell'account utente corrente.

Ma c’è anche di più: con powercfg /devicequery s1_supported puoi ottenere un elenco di tutti i dispositivi collegati al tuo sistema che possono riattivarlo dalla modalità standby, ad esempio.

Il flag s1 può essere cambiato: con powercfg /a puoi ottenere una lista completa delle diverse variabili che puoi utilizzare in questo senso.

8- Controlla l'integrità del sistema Windows

sfc /scannow

Come molti altri prompt della riga di comando, questo è davvero utile quando si tratta di risolvere dei problemi del tuo sistema operativo.

Questo, nello specifico verifica l'integrità dei file chiave del sistema e applica le correzioni dove necessario e possibile. Se noti bug e crash usando Windows 11, questo è uno dei primi passaggi che molte guide per la risoluzione dei problemi ti consiglieranno.

9- Ottieni informazioni di rete avanzate

netstat

Un altro comando del terminale di Windows molto conosciuto è netstat.

Questo può esserti utile in diversi contesti dove la diagnostica può risolvere problemi relativi al computer e ai dispositivi con cui lo stesso è collegato, dalle stampanti agli speaker.

Come molti altri comandi, puoi modificare il comando aggiungendo diversi flag per personalizzarlo. A tal proposito, puoi usare netstat /? per ottenere un elenco completo).

Un esempio? Puoi usare netstat -b per vedere quali app stanno attualmente comunicando con il Web, il che può aiutarti a trovare i programmi che sono più attivi online di quanto dovrebbero essere (e che dunque potrebbero rivelarsi software indesiderati).

Non sottovalutare il terminale di Windows

Sebbene può sembrarti qualcosa di superato, in realtà il terminale ti offre la possibilità di andare oltre il “mondo fatato” di Windows, fatto di icone e finestre, e dare uno sguardo ai meccanismi in background che agiscono sul tuo computer.

Ciò ti permette, come hai potuto notare in questo articolo, di risolvere problemi o di ottenere informazioni sulla tua macchina altrimenti molto difficili da ottenere. Conoscere tali comandi, di fatto, ti permetterà di far fronte ad eventuali problemi tutt’altro che rari nel contesto Windows.