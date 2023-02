3 trucchi per avviare Windows 11 più velocemente

Un PC che si avvia lentamente può essere un’esperienza a dir poco frustrante. Nonostante un riavvio sia, al giorno d’oggi, alquanto raro, dover aspettare molto affinché il computer sia utilizzabile dopo questo tipo di operazione non è di certo piacevole.

Sebbene Windows 11 abbia cambiato le carte in tavola ridefinendo l'esperienza utente, può vanificare tutto se in fase di apertura del sistema operativo devi aspettare più minuti.

Fortunatamente, è possibile eseguire un paio di operazioni per velocizzare l'avvio del PC con l’ultima versione del sistema operativo di Microsoft. Dalla modifica di alcune impostazioni di sistema secondarie alla sostituzione di un vecchio disco rigido ormai datato: di seguito, ti forniremo alcuni consigli pratici per avviare Windows 11 in meno tempo possibile.

1- Disabilitare i programmi eseguiti all’avvio

Così come le versioni precedenti di Windows, a determinare la velocità di avvio sono, in buona parte, i software avviati di pari passo con il sistema operativo.

All'avvio del PC, un elenco di programmi è configurato per avviarsi automaticamente non appena si accede attraverso la schermata di blocco. Mentre alcuni di questi software sono essenziali per il funzionamento del sistema operativo, altre app di terze parti non lo sono affatto. Molti programmi possono appesantire la RAM e causare un rallentamento del computer in fase di avvio.

È possibile bloccare in modo sicuro l'avvio automatico di questi programmi attraverso il Gestione attività. Per disabilitare i programmi di avvio in Windows 11 segui questa procedura:

fai clic con il pulsante destro del mouse sulla barra delle applicazioni e seleziona Gestione attività ;

; clicca sull' icona con tre barre orizzontali nell'angolo in alto a sinistra per espandere il menu laterale e seleziona Applicazioni di avvio ;

nell'angolo in alto a sinistra per espandere il menu laterale e seleziona ; ordina l'elenco in base al campo Stato facendo clic sull'etichetta apposita;

facendo clic sull'etichetta apposita; dall'elenco dei programmi abilitati, scegliere quello che si desidera disabilitare e fare clic sul pulsante Disabilita.

Se non sei sicuro che un’app si possa disabilitare o meno, evita di selezionare tale voce. Eventualmente prova uno o due riavvii per vedere se queste modifiche hanno in qualche modo un reale impatto sui tempi di apertura del sistema operativo.

2- Abilita l'avvio rapido

L'Avvio rapido di Windows è una funzione molto interessante che fa esattamente ciò che suggerisce il nome: aiuta il PC ad avviarsi più velocemente.

Per attivare la modalità di avvio rapido in Windows 11, dovrai eseguire i passaggi indicati di seguito:

per prima cosa assicurati che la modalità di ibernazione sia abilitata sul sistema operativo (per farlo, fai clic con il tasto destro del mouse sul menu Start e seleziona Terminale (Amministratore) ;

sia abilitata sul sistema operativo (per farlo, fai clic con il del mouse sul menu e seleziona ; nella finestra del Terminale , digita il comando seguente e premi invio per attivare la modalità di ibernazione: Powercfg -h on ;

, digita il comando seguente e premi invio per attivare la modalità di ibernazione: Powercfg -h on ; dunque spostati in Sistema e sicurezza - Opzioni di alimentazione ;

- ; dal menu della barra laterale sinistra, seleziona Scegli cosa fa il pulsante di accensione ;

; seleziona Modifica le impostazioni attualmente disponibili ;

; in Impostazioni di spegnimento , seleziona l'opzione Attiva avvio rapido (consigliato) ;

, seleziona l'opzione ; infine, seleziona Salva modifiche e riavvia il PC per avere accesso all’opzione Avvio rapido.

3- Aggiorna l'hardware

Con le suddette due tecniche dovresti già aver ottenuto dei vantaggi in termini di tempistiche percepibili. Se queste non bastano o se vuoi comunque rendere ancora più veloce l’avvio e il riavvio di Windows 11, dovrai ricorrere a un aggiornamento hardware.

Quali sono le componenti più utili in tal senso? Agire su SSD e RAM vuol dire intervenire in maniera mirata, rendendo il tuo computer più rapido e reattivo a 360 gradi.

I migliori supporti SSD sono molto più veloci degli HDD tradizionali, ma possono essere un po' costosi rispetto ad essi. Un SSD garantirà un avvio rapido e prestazioni di sistema complessivamente più fluide, quindi ti consigliamo vivamente di eseguire l'aggiornamento a in questa direzione.

Se un SSD sembra un po' fuori budget, dovresti almeno aggiornare la tua RAM. Per i sistemi che attualmente eseguono 4 GB di RAM, è necessario prendere in considerazione l'aggiornamento ad almeno 8 GB, ancora meglio sarebbe optare per 16 GB.

Windows 11 è un eccellente sistema operativo, ma può avere problemi di prestazioni sui PC meno recenti. Ti consigliamo dunque di di disabilitare i programmi di avvio non necessari e di abilitare la modalità Avvio rapido. Tuttavia, l'aggiornamento a un SSD è il modo migliore per accelerare il processo di avvio.