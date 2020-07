Stampare i file a casa continua a essere molto comune tra gli studenti, lavoratori e un po’ tutti gli utenti. I motivi sono diversi: il costo molto basso, l’alta qualità delle stampanti e la possibilità di avere una copia fisica dei propri documenti. Anche se la risoluzione dei display di smartphone e tablet continua ad aumentare, l’era della stampa non è ancora finita.

I cataloghi dei vari produttori di stampanti sono molto nutriti: esistono dispositivi di diversa tipologia, costo, qualità e con funzionalità diverse. In questo articolo abbiamo deciso di spiegarti come compiere l’acquisto e di presentarti i migliori modelli attualmente disponibili nel mercato.

Guida all’acquisto: come scegliere quale stampante acquistare

Diciamolo chiaramente: acquistare una stampante sta diventando un compito complesso a causa delle continue novità e dei numerosi modelli disponibili in commercio. Chi non ha mai acquistato un prodotto di questa tipologia o tutti quelli che sono fuori dal giro da un po’ si trovano quindi a dover fare i conti con numerose specifiche. In questo primo paragrafo faremo un po’ di chiarezza.

Dimensioni

Prima di tutto, dovrai valutare le dimensioni della stampante. Ci sono prodotti facilmente collocabili anche nelle scrivanie più piccole e dispositivi che potrebbero addirittura sostituire il tavolo. Proprio per questo motivo, dovrai stare molto attento a selezionare la stampante adatta per te.

Velocità

Ogni stampante ha una velocità di stampa diversa. Una specifica molto importante, visto che da questo dipenderà il numero di fogli stampati in un arco di tempo ben preciso. In un ufficio, sarebbe opportuno puntare su un dispositivo molto veloce, per evitare di dover far attendere eccessivamente clienti e colleghi. In casa invece potrebbe andare bene anche una stampante meno veloce.

Colore o bianco/nero?

Altra decisione cruciale in questa fase: a colori o bianco/nero? Ovviamente, ci sono dispositivi che consentono di effettuare entrambe le stampe, ma non è certo. In poche parole, si intendono le seguenti caratteristiche:

A colori : unendo diverse tinte è possibile ottenere delle stampe a colori più o meno dettagliate;

: unendo diverse tinte è possibile ottenere delle stampe a colori più o meno dettagliate; Bianco e nero : delle stampe in bianco e nero con un netto contrasto;

: delle stampe in bianco e nero con un netto contrasto; Scala di grigio: delle stampe in cui sono presenti le diverse sfumature del grigio, con maggiori contrasti.

Rumorosità delle stampanti

Le stampanti possono rivelarsi dei dispositivi davvero molto rumorosi, a causa dei componenti interni. Sarebbe bene, qualora la stampante dovesse essere collocata in un luogo con molte persone – pensiamo a un ufficio –, optare per un prodotto che emetta un rumore molto limitato. Il suono delle stampanti potrebbe infatti infastidire i colleghi.

Strumenti aggiuntivi

Sarà inoltre possibile scegliere delle stampanti che offrono degli strumenti aggiuntivi. Il loro costo è quasi sempre leggermente più alto rispetto a quelle prive di queste specifiche. Sarà possibile acquistare dei dispositivi con display – spesso touchscreen – con la connessione Wi-Fi o con NFC.

Formato dei fogli

Il formato dei fogli è un’altra caratteristica fondamentale durante la fase di acquisto. Prima di tutto, è importante sottolineare che in Italia siamo soliti trovare i seguenti formati della carta:

A0: il formato più grande, ideale per poster.

A1 e A2: per progetti grafici molto ampi.

A3 e A4 : i formati più comuni.

e : i formati più comuni. A5: utilizzati per piccoli progetti grafici.

A6: per le fotografie.

A7: per menù e materiale pubblicitario.

A8: biglietti da visita.

A9: etichette adesive.

Come vedi, più il numero affianco alla “A” è alto e più le dimensioni diminuiscono. Quasi tutte le stampanti sono compatibili con l’A4 e i formati minori; quelle professionali anche con l’A3.

Stampanti laser o a getto d’inchiostro

Nel mercato esistono due principali tipologie di stampanti che presentano delle caratteristiche differenti. In particolare, troviamo:

Le stampanti laser sono dei prodotti che funzionano con il toner , ovvero con del colore sotto forma di sottilissime polveri. La qualità è molto alta, i costi di gestione sono contenuti, il toner non si secca, la velocità è maggiore e il rumore è minimo. Di contro, le stampanti laser hanno un costo molto spesso più alto e gli utenti dovranno prestare attenzione a non respirare le polveri del toner.

sono dei prodotti che funzionano con il , ovvero con del colore sotto forma di sottilissime polveri. La qualità è molto alta, i costi di gestione sono contenuti, il toner non si secca, la velocità è maggiore e il rumore è minimo. Di contro, le stampanti laser hanno un costo molto spesso più alto e gli utenti dovranno prestare attenzione a non respirare le polveri del toner. Le stampanti a getto d’inchiostro (inkjet) possono contare su delle cartucce. Queste ultime durano meno, visto che tendono a seccarsi se non si stampa per molto tempo, e hanno un costo spesso superiore rispetto al toner. La loro qualità è comunque molto alta, possono essere ricaricate (così da limitare i costi) e la quantità di polveri sottili è minore rispetto alla tipologia precedente.

Migliori stampanti per la casa

Iniziamo subito con le stampanti che sono ideali per le abitazioni degli utenti. Si tratta di dispositivi compatti, con un costo non eccessivo e adatti per lavori non professionali. Gli studenti e chi è solito stampare documenti non troveranno però nessuna difficoltà anche scegliendo una tra queste stampanti.

Canon Pixma MG 2555 S

Iniziamo con un dispositivo molto economico, ma di qualità. Canon, brand conosciuto specialmente per le reflex, ha prodotto una stampante compatta e con delle specifiche basiche. La velocità di stampa dichiarata è pari a 8/4 pagine ISO/Minuto (SW/colore). Le cartucce compatibili con questo prodotto sono buone e assicurano una stampa di qualità (sia a colori che bianco e nero). Gli utenti potranno anche effettuare delle scansioni e delle copie.

Samsung Xpress SL-M2026

La tecnologia laser è ormai uno standard affermato nell’ambito delle stampanti laser, anche a livello domestico. Uno degli strumenti in tal senso più diffusi ed apprezzati è Samsung Xpress SL-M2026, un congegno che riesce a garantire un ottimo lavoro. In grado di stampare fino a 1200 x 1200 dpi e con una velocità pari a 20 ppm, il dispositivo in questione risulta dotato di un vassoio da 150 fogli, in grado di soddisfare più che ottimamente le necessità che solitamente si hanno per un uso domestico.

Il costo, inferiore agli 80 euro, è di grande attrattiva. Limitare Samsung Xpress SL-M2026 a un dispositivo low cost però, è decisamente riduttivo. La sua grande qualità è sottolineata anche dai voti positivi ricevuti su Amazon Italia. Quasi il 70% delle recensioni ottenute infatti, è di 5 stelle su 5, una media notevole per questo tipo di periferica.

HP Officejet 3835

Proseguiamo subito con una tra le stampanti più vendute su Amazon: HP Officejet 3835. Un prodotto di alta qualità capace di soddisfare l’esigenza di fogli stampati della propria abitazione. Un prodotto veloce, abbastanza silenzioso e che assicura una qualità molto alta. Inoltre, Instant Ink di HP consente agli utenti di risparmiare più del 75% del spese causate dell’inchiostro. Cos’è? Un servizio con cui ottenere diverse cartucce di inchiostro in cambio di una spesa mensile che dipende dai fogli da stampare. Le dimensioni di Officejet 3835 sono abbastanza importanti e richiedono una scrivania ampia. Non manca un display touchscreen, con cui gestire la stampante, e le applicazioni per Android, iOS e Windows.

Brother HL-1212W Stampante Laser

Per il momento abbiamo parlato di stampanti in cui è possibile stampare a colori e in bianco e nero: scopriamo ora un modello laser che consente solo di effettuare stampe della seconda tipologia. Brother è diventato sinonimo di qualità e convenienza nel mercato delle stampanti. HL-1212W ci fa capire immediatamente il perché: un’ottima stampante laser monocroma con una velocità di 20 ppm, connettività wireless e la presenza dell’applicazione ufficiale Brother iPrint&Scan.

HP Deskjet 3720

Procediamo con un’altra stampante HP compatibile con il Wi-Fi e con il servizio Instant Ink. La velocità di stampa è leggermente inferiore rispetto ai precedenti prodotti presentati, ma le dimensioni sono nettamente inferiori. Così facendo sarà possibile ottenere l’ottima qualità di una stampante HP, risparmiando con l’acquisto dell’inchiostro, senza particolari problemi di spazio.

Migliori stampanti per l’ufficio

Proseguiamo ora con le migliori stampanti perfette per gli uffici. Si tratta di prodotti dotati di alcune funzionalità aggiuntive che renderanno migliore la vita di chi si trova a stampare spesso.

Xerox B215

Xerox B215 è una stampante compatta di ottima qualità, dotata di un display che consente di gestire la stampa. Non manca Wi-Fi Direct: in caso dell’assenza di internet sarà possibile collegare il proprio computer o smartphone attraverso una rete dedicata.

Brother HLL3210CW

In ufficio, utilizzare una o più stampanti potrebbero rivelarsi estremamente rumoroso. Brother ha ideato un prodotto pensato per eliminare questo problema. HLL3210CW raggiunge una rumorosità pari a 47 dB: rivelandosi silenziosa. I risultati sono comunque strepitosi: la tecnologia utilizzata assicura una stampa di ottima qualità, la massima velocità e le dimensioni sono abbastanza limitate.

HP OfficeJet Pro 9020

HP conquista un altro posto in questa lista. OfficeJet Pro 9020 è un prodotto pensato proprio per gli uffici. Le dimensioni sono abbastanza importanti, ma potrai sostituire anche il fax e lo scanner, visto che questo dispositivo ti consentirà di compiere tutte queste attività. Il produttore ha anche studiato dei metodi che consentiranno di risparmiare tempo: Smart Tasks, un semplice display di ottima qualità, la possibilità di stampare documenti inviandoli via e-mail e tramite wireless.

Epson EcoTank ET-4700

In un ufficio è spesso richiesta una quantità molto alta di inchiostro, e questo causa un notevole aumento della spesa. Epson EcoTank ET-4700 non supporta le cartucce classiche, bensì dei contenitori d’inchiostro ricaricabili con estrema semplicità. Il risparmio stimato è pari a circa il 90%. Per il controllo della stampante, è anche stato scelto un display LCD da 3,7 cm. Il prodotto – progettato da un’azienda molto conosciuta in questo settore – assicura una qualità molto alta della stampa.

Migliori stampanti professionali e per grandi uffici

Procediamo ora con la categoria dedicata interamente alle stampanti professionali: perfette per tutti coloro i quali non si accontentano e vogliono il meglio, pur dovendo spendere un po’ di più, per stampe di foto e immagini con alta qualità

HP Color LaserJet Pro M283fdw

HP Color LaserJet Pro M283fdw è una stampante capace di sostituire fotocopiatrice, fax e scanner. Il dispositivo compie queste azioni mantenendo comunque una qualità eccelsa. Si tratta certamente di uno tra i prodotti professionali più interessanti, pur restando con un prezzo abbastanza contenuto. Insomma, HP ha fatto un ottimo lavoro!

HP Color LaserJet Pro M454dw

Stessa categoria, stessa serie e stesso produttore, ma modello diverso. M454dw è un prodotto molto simile al precedente, ma con un design diverso. Può essere inserita in un ufficio di grandi dimensioni, diventando quasi un pezzo dell’arredamento.

Brother MFCJ6945DW

Proseguiamo ora con una stampante targata Brother. Un prodotto di altissima qualità e completa, con un design non particolarmente appariscente e dei costi di gestione bassi. Come potrai vedere nei link a seguire, esistono due differenti varianti: una con scanner e una senza. Non manca un display touchscreen a colori, che consente di compiere in pochi secondi qualsiasi attività.

Epson SC-P600

Abbiamo parlato di stampanti di altissima qualità, ma con dimensioni notevoli. Epson SC-P600 è un prodotto che, pur assicurando delle splendide stampe, può essere comodamente collocata sulla scrivania. L’inchiostro UltraChrome HD assicura immagini a colori di altissima qualità, con neri profondi e tonalità naturali. Non manca ovviamente la possibilità di collegare la stampante al computer, smartphone o tablet attraverso il Wi-Fi, così da non avere cavi tra i piedi.

HP M570DN

Concludiamo con quello che non può non essere che il miglior prodotto della lista: una stampante HP dotata di tutti (ma proprio tutti) gli strumenti necessari per stampe di altissima qualità, le fotocopie, i fax e le scansioni. Anche se il peso è di circa 40 KG, si tratta di un prodotto molto meno possente rispetto a molte fotocopiatrici – specialmente se con alle spalle diversi anni. Gli utenti possono inserire nella stampante HP una tipologia ben precisa di toner, che assicura stampe eccezionali e una velocità assolutamente unica. La soluzione perfetta per gli uffici di grandi dimensioni o i luoghi in cui occorrono diverse stampe di alta qualità.

Migliori stampanti portatili

Parliamo ora di alcune stampanti con dimensioni molto limitate e pensate, quindi, per essere trasportate. Una soluzione ottima per stampare foto quando ci si trova in giro, anche utilizzando il proprio smartphone, e per chi cerca le emozioni delle vecchie Polaroid.

Polaroid ZIP

Per chi non lo sapesse, Polaroid è un indiscusso simbolo della fotografia, grazie alle vecchie macchine fotografiche che consentono di stampare direttamente il proprio scatto. L’azienda ha recentemente deciso di produrre un nuovo dispositivo: una piccola stampante portatile che può essere collegata al proprio smartphone. Le foto sono di buona qualità e gli utenti potranno apprezzare anche un design moderno e semplice.

Canon Italia Selphy Cp1300

Un altro sorprendente prodotto è Canon Italia Selphy Cp1300, una stampante di modeste dimensioni che offre agli utenti diverse feature interessanti. Sarà possibile stampare fotografie collegando lo smartphone, utilizzando una chiavetta USB o una scheda SD. La stampante è dotata di diversi ingressi e pulsanti, con cui poter gestire liberamente l’intero prodotto.

HP Sprocket Z3Z92A

Anche in questa categoria HP è riuscita a conquistare un posto. Sprocket è una stampante con le medesime dimensioni di uno smartphone, che consente di stampare foto di ottima qualità dal proprio dispositivo Android o iOS. Inoltre, come se non bastasse, troverai anche un’applicazione ufficiale che consente di modificare le foto prima di stamparle.

Stampanti perfette per tutti

Il mondo delle stampanti è vasto e propone una varietà straordinaria di articoli che si propongono con opzioni sempre più ricercate e interessanti. Orientarsi non è facile e, in questo articolo, abbiamo dato solo un piccolo assaggio di quanto offre questo mercato.

Rispetto ad altri settori tecnologici, questo progredisce con una relativa tranquillità e dunque, potenzialmente, una stampante ha un ciclo vitale elevato (se si esclude l’eventuale usura delle parti mobili o il consumo degli inchiostri). Proprio per questo motivo, è possibile concentrarsi maggiormente sulla qualità del prodotto e un po’ meno sulle ultime novità informatiche.