Come scegliere un monitor da gaming: guida all’acquisto

Scegliere un monitor da gaming in base alle proprie esigenze può essere un’impresa ardua, soprattutto se non si conoscono i fattori più importanti da tenere in considerazione al momento dell’acquisto.

Il monitor da gaming può avere un enorme impatto sull'esperienza complessiva, influenzando la qualità visiva, la reattività e il comfort durante il gioco.

Con l'enorme varietà di modelli disponibili sul mercato, la scelta del monitor giusto può diventare un compito arduo, ma niente paura!

Abbiamo scritto questa guida per aiutarti a scegliere il monitor da gaming perfetto per le tue esigenze, illustrandoti tutti gli aspetti più importanti da tenere a mente in fase di acquisto per aiutarti a scegliere il modello giusto per te!

Dai anche un’occhiata alla nostra selezione dei migliori monitor da gaming e scopri se è arrivato il momento di aggiornare il tuo vecchio display!

Scegliere un monitor da gaming: i fattori da tenere in considerazione

1. Risoluzione

La risoluzione è uno degli aspetti più importanti da tenere in considerazione al momento dell’acquisto di un monitor da gaming. Infatti, rappresenta il numero di pixel che compongono l'immagine sullo schermo, espressa come il numero di pixel sull'asse orizzontale moltiplicato per quelli sull'asse verticale. Le risoluzioni più comuni includono:

1080p (Full HD, 1920x1080): la risoluzione più comune e generalmente la più economica. È sufficiente per la maggior parte dei giocatori, specialmente su monitor di dimensioni più piccole (fino a 24 pollici). Tuttavia, su schermi più grandi, potrebbe risultare meno nitida rispetto a risoluzioni più elevate.

la risoluzione più comune e generalmente la più economica. È sufficiente per la maggior parte dei giocatori, specialmente su monitor di dimensioni più piccole (fino a 24 pollici). Tuttavia, su schermi più grandi, potrebbe risultare meno nitida rispetto a risoluzioni più elevate. 1440p (Quad HD, 2560x1440): un compromesso ideale tra risoluzione e prestazioni. Offre una qualità visiva superiore al 1080p senza richiedere hardware estremamente potenti, è una scelta popolare tra i giocatori esperti.

un compromesso ideale tra risoluzione e prestazioni. Offre una qualità visiva superiore al 1080p senza richiedere hardware estremamente potenti, è una scelta popolare tra i giocatori esperti. 2160p (4K Ultra HD, 3840x2160): offre una qualità visiva eccezionale, in particolare su schermi di grandi dimensioni (27 pollici e oltre). Tuttavia, richiede una scheda grafica molto potente per gestire giochi moderni a questa risoluzione, soprattutto con alti frame rate. Perfetta per le console di ultima generazione , la risoluzione 4K è in grado di offrire una qualità visiva di altissimo livello.

offre una qualità visiva eccezionale, in particolare su schermi di grandi dimensioni (27 pollici e oltre). Tuttavia, richiede una scheda grafica molto potente per gestire giochi moderni a questa risoluzione, soprattutto con alti frame rate. , la risoluzione 4K è in grado di offrire una qualità visiva di altissimo livello. 8K (7680x4320): ancora relativamente raro e costoso, l'8K è destinato ai giocatori che desiderano il massimo in termini di dettaglio visivo. Tuttavia, il supporto per l'8K è limitato e richiede hardware di altissimo livello (e, di conseguenza, un prezzo altissimo). Dai un’occhiata al nostro approfondimento: la risoluzione 8K è davvero necessaria nei videogiochi?

La scelta della risoluzione dipende dalle proprie esigenze e dal budget disponibile. Se si dispone di una scheda grafica potente e si vuole il massimo in termini di qualità visiva, un monitor 4K può essere una scelta eccellente. Tuttavia, per la maggior parte dei giocatori, un monitor 1440p rappresenta un ottimo compromesso tra qualità visiva e prestazioni.

2. Dimensioni dello schermo

Le dimensioni dello schermo sono un altro fattore cruciale nella scelta di un monitor da gaming. La dimensione ideale dipende dallo spazio disponibile sulla scrivania e dalla distanza a cui ci si siede dal monitor.

24 pollici: ideale per il gaming competitivo, dove la velocità e la concentrazione sono essenziali. I monitor più piccoli richiedono meno movimento oculare per coprire l'intero schermo, il che può migliorare le prestazioni nei giochi veloci.

ideale per il gaming competitivo, dove la velocità e la concentrazione sono essenziali. I monitor più piccoli richiedono meno movimento oculare per coprire l'intero schermo, il che può migliorare le prestazioni nei giochi veloci. 27 pollici: una scelta popolare per i giocatori che desiderano un'esperienza immersiva senza sacrificare la reattività. Un monitor da 27 pollici con risoluzione 1440p è un'ottima combinazione per molti giocatori.

una scelta popolare per i giocatori che desiderano un'esperienza immersiva senza sacrificare la reattività. Un monitor da 27 pollici con risoluzione 1440p è un'ottima combinazione per molti giocatori. 32 pollici e oltre: perfetto per un'esperienza di gioco cinematografica, soprattutto se si opta per un monitor con risoluzione 4K. Tuttavia, su schermi così grandi, una risoluzione inferiore al 4K potrebbe risultare sfocata.

perfetto per un'esperienza di gioco cinematografica, soprattutto se si opta per un monitor con risoluzione 4K. Tuttavia, su schermi così grandi, una risoluzione inferiore al 4K potrebbe risultare sfocata. Ultrawide (21:9 o 32:9): i monitor ultrawide offrono un campo visivo più ampio, ideale per giochi che beneficiano di una visione periferica estesa, come i simulatori di guida e i giochi di ruolo. Tuttavia, richiedono spazio aggiuntivo sulla scrivania e potrebbero non essere supportati in modo ottimale da tutti i giochi.

3. Frequenza di aggiornamento

La frequenza di aggiornamento, misurata in Hertz (Hz), indica quante volte al secondo il monitor aggiorna l'immagine visualizzata. Una frequenza di aggiornamento più alta si traduce in un'immagine più fluida, soprattutto nei giochi veloci. Le opzioni comuni includono:

60Hz: considerato il minimo accettabile per il gaming, ma potrebbe risultare insufficiente per i giocatori competitivi.

considerato il minimo accettabile per il gaming, ma potrebbe risultare insufficiente per i giocatori competitivi. 75Hz: un leggero miglioramento rispetto ai 60Hz, offre un'esperienza leggermente più fluida senza richiedere un hardware molto più potente.

un leggero miglioramento rispetto ai 60Hz, offre un'esperienza leggermente più fluida senza richiedere un hardware molto più potente. 120Hz e 144Hz: rappresentano lo standard per i monitor da gaming moderni, e offrono un'esperienza visiva molto più fluida rispetto ai 60Hz. Molti giocatori competitivi preferiscono queste frequenze di aggiornamento.

rappresentano lo standard per i monitor da gaming moderni, e offrono un'esperienza visiva molto più fluida rispetto ai 60Hz. Molti giocatori competitivi preferiscono queste frequenze di aggiornamento. 240Hz e 360Hz: destinati principalmente ai giocatori professionisti o a chi gioca a titoli molto competitivi, come gli sparatutto in prima persona (FPS). Questi monitor offrono la massima fluidità possibile, ma richiedono hardware molto potenti per sfruttarli appieno.

Quando si sceglie la frequenza di aggiornamento, è importante considerare anche la capacità della propria scheda grafica di generare un numero sufficiente di fotogrammi al secondo (FPS). Un monitor a 144Hz, ad esempio, sarà veramente utile solo se la tua scheda grafica può produrre oltre 100 FPS nei giochi che giochi più frequentemente.

4. Tempo di risposta

Il tempo di risposta si riferisce al tempo necessario affinché un pixel del monitor cambi colore. Un tempo di risposta più basso significa meno sfocatura e immagini più nitide durante le sequenze rapide. Le opzioni comuni includono:

5ms o più: adatto per il gaming casual, ma potrebbe mostrare una leggera sfocatura nei giochi veloci. La maggior parte dei giocatori più “casual” potrebbe non accorgersi nemmeno di questa sfocatura, soprattutto nei giochi che non richiedono specifiche di alto livello.

adatto per il gaming casual, ma potrebbe mostrare una leggera sfocatura nei giochi veloci. La maggior parte dei giocatori più “casual” potrebbe non accorgersi nemmeno di questa sfocatura, soprattutto nei giochi che non richiedono specifiche di alto livello. 1ms a 4ms: ideale per la maggior parte dei giocatori, offre una buona combinazione di qualità dell'immagine e velocità.

ideale per la maggior parte dei giocatori, offre una buona combinazione di qualità dell'immagine e velocità. Inferiore a 1ms: perfetto per il gioco competitivo, specialmente negli FPS, dove anche un piccolo ritardo può fare la differenza. Tuttavia, questi monitor tendono ad essere più costosi.

I monitor con tecnologia TN (Twisted Nematic) tendono ad avere i tempi di risposta più bassi, mentre i pannelli IPS (In-Plane Switching) e VA (Vertical Alignment) offrono un compromesso tra velocità e qualità dell'immagine.

5. Tipo di pannello

Il tipo di pannello è fondamentale per determinare la qualità dell'immagine, il tempo di risposta e l'angolo di visione del monitor. Le tre principali tecnologie di pannello sono:

TN (Twisted Nematic): offre i tempi di risposta più bassi e le frequenze di aggiornamento più alte, ed è ideale per i giochi competitivi. Tuttavia, i pannelli TN tendono ad avere una qualità dei colori inferiore e angoli di visione limitati rispetto agli altri tipi di pannello.

offre i tempi di risposta più bassi e le frequenze di aggiornamento più alte, ed è ideale per i giochi competitivi. Tuttavia, i pannelli TN tendono ad avere una qualità dei colori inferiore e angoli di visione limitati rispetto agli altri tipi di pannello. IPS (In-Plane Switching): fornisce la migliore qualità dei colori e angoli di visione ampi, rendendolo perfetto per i giochi con grafica dettagliata e per chiunque apprezzi la fedeltà cromatica. Tuttavia, i pannelli IPS hanno generalmente tempi di risposta leggermente più alti rispetto ai TN, anche se molti modelli recenti sono in grado di raggiungere 1ms.

fornisce la migliore qualità dei colori e angoli di visione ampi, rendendolo perfetto per i giochi con grafica dettagliata e per chiunque apprezzi la fedeltà cromatica. Tuttavia, i pannelli IPS hanno generalmente tempi di risposta leggermente più alti rispetto ai TN, anche se molti modelli recenti sono in grado di raggiungere 1ms. VA (Vertical Alignment): offrono un buon compromesso tra i pannelli TN e IPS, con buoni tempi di risposta, colori vividi e migliori neri. Tuttavia, possono presentare l'effetto "ghosting" (sfocatura delle immagini in movimento) in alcune situazioni.

La scelta del tipo di pannello dipende dalle proprie priorità: se la velocità è cruciale, un monitor TN potrebbe essere la scelta migliore; se la qualità dell'immagine è più importante, un monitor IPS è probabilmente l'opzione giusta.

6. Sincronizzazione adattiva: G-Sync e FreeSync

La sincronizzazione adattiva è una tecnologia progettata per ridurre il "tearing" (strappi dell'immagine) e lo stuttering (balbettii) durante il gioco, sincronizzando la frequenza di aggiornamento del monitor con la frequenza dei fotogrammi della scheda grafica. Le due principali tecnologie sono:

NVIDIA G-Sync: progettato per funzionare con le schede grafiche NVIDIA, offre una sincronizzazione ottimale e una riduzione significativa del tearing e dello stuttering. Tuttavia, i monitor con G-Sync tendono a essere più costosi , poiché richiedono un hardware specifico integrato nel monitor.

progettato per funzionare con le schede grafiche NVIDIA, offre una sincronizzazione ottimale e una riduzione significativa del tearing e dello stuttering. Tuttavia, i monitor con G-Sync , poiché richiedono un hardware specifico integrato nel monitor. AMD FreeSync: compatibile con le schede grafiche AMD, FreeSync è più economico da implementare, e rende i monitor FreeSync generalmente più accessibili. Esistono diverse versioni di FreeSync, alcune delle quali offrono prestazioni simili a G-Sync.

È importante verificare che la propria scheda grafica sia compatibile con la tecnologia di sincronizzazione adattiva del monitor scelto. Alcuni monitor supportano sia G-Sync che FreeSync, offrendo la massima flessibilità.

7. HDR (High Dynamic Range)

L'HDR è una tecnologia che migliora la qualità dell'immagine aumentando il contrasto e la gamma di colori visualizzati. I monitor HDR offrono neri più profondi e colori più vividi, migliorando l'esperienza visiva, specialmente nei giochi con grafica dettagliata. Tuttavia, non tutti i monitor HDR sono uguali. I fattori da considerare includono:

Luminosità: un monitor HDR deve avere una luminosità minima di 400 nits per essere veramente efficace, con modelli premium che superano i 1000 nits.

un monitor HDR deve avere una luminosità minima di 400 nits per essere veramente efficace, con modelli premium che superano i 1000 nits. Gamma di colori: un buon monitor HDR dovrebbe supportare un'ampia gamma di colori, idealmente coprendo lo spazio colore DCI-P3.

un buon monitor HDR dovrebbe supportare un'ampia gamma di colori, idealmente coprendo lo spazio colore DCI-P3. Compatibilità con gli standard HDR: assicurati che il monitor supporti gli standard HDR più comuni, come HDR10 o Dolby Vision, per garantire la compatibilità con i giochi e i contenuti multimediali.

8. Connessioni e porte

Un altro aspetto importante da considerare è il tipo e il numero di porte disponibili sul monitor. Le connessioni più comuni includono:

HDMI: la porta più utilizzata, compatibile con la maggior parte delle schede grafiche e console. Al momento dell’acquisto, assicurati che il monitor supporti la versione HDMI 2.0 o superiore per garantire la compatibilità con risoluzioni e frequenze di aggiornamento elevate.

la porta più utilizzata, compatibile con la maggior parte delle schede grafiche e console. Al momento dell’acquisto, assicurati che il monitor supporti la versione HDMI 2.0 o superiore per garantire la compatibilità con risoluzioni e frequenze di aggiornamento elevate. DisplayPort: preferita per il gaming su PC, la DisplayPort offre maggiore larghezza di banda rispetto a HDMI, consentendo risoluzioni più alte e frequenze di aggiornamento superiori.

preferita per il gaming su PC, la DisplayPort offre maggiore larghezza di banda rispetto a HDMI, consentendo risoluzioni più alte e frequenze di aggiornamento superiori. USB-C: alcuni monitor moderni includono porte USB-C, che possono trasmettere video, audio e dati, oltre a fornire alimentazione, rendendoli ideali per chi utilizza laptop da gaming.

alcuni monitor moderni includono porte USB-C, che possono trasmettere video, audio e dati, oltre a fornire alimentazione, rendendoli ideali per chi utilizza laptop da gaming. Porte USB: utili per collegare periferiche come mouse, tastiere o cuffie direttamente al monitor.

Assicurati che il monitor disponga delle connessioni necessarie per il tuo setup da gaming, e considera la possibilità di future espansioni.

9. Ergonomia e design

Infine, è importante considerare l'ergonomia e il design del monitor. La possibilità di regolare l'altezza, l'inclinazione, la rotazione e l'orientamento del monitor può migliorare significativamente il comfort durante il gioco. Alcuni monitor offrono anche la funzione di pivot, che consente di ruotare lo schermo in verticale, utile per alcuni giochi e applicazioni.

Inoltre, il design del monitor può influenzare l'estetica complessiva del tuo setup da gaming. Monitor con cornici sottili e design minimalista si integrano meglio in configurazioni moderne e pulite. Inoltre, in commercio troverai tante opzioni che si distaccano dal classico colore nero. Non sottovalutare l'importanza del design e dell'ergonomia, specialmente se prevedi di passare molte ore davanti allo schermo.

Scegliere il monitor da gaming giusto richiede un'attenta valutazione di diversi fattori, tra cui risoluzione, dimensioni dello schermo, frequenza di aggiornamento, tempo di risposta, tipo di pannello, sincronizzazione adattiva, HDR, connessioni e design. Ogni giocatore ha esigenze diverse, quindi è essenziale bilanciare questi aspetti in base alle proprie priorità e al budget disponibile.

Ricorda che non esiste un monitor perfetto per tutti; la scelta migliore dipenderà sempre e comunque dalle tue esigenze specifiche. Che tu sia un giocatore competitivo alla ricerca della massima reattività o un appassionato di giochi immersivi che desidera la migliore qualità visiva, c'è un monitor da gaming là fuori che soddisfa le tue necessità.

Prenditi il tempo per fare una ricerca approfondita e, se possibile, prova diversi modelli prima di prendere una decisione definitiva. E dai anche un'occhiata alla nostra selezione dei migliori monitor da gaming in commercio.