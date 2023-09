Reel su Instagram: poche visualizzazioni? Come risolvere

Gli Instagram Reels rappresentano uno strumento indispensabile per creatori di contenuti e aziende che vogliono ampliare la propria visibilità ad un pubblico più vasto. Per rendere i tuoi Reels su Instagram davvero unici e raggiungere milioni di utenti in tutto il mondo, è necessario prestare attenzione a diversi fattori chiave. Spesso, molti aspiranti creatori commettono errori comuni che limitano la loro visibilità e l’impatto dei loro Reels. Vediamo quali sono i motivi per cui i tuoi Instagram Reels potrebbero non ottenere molte visualizzazioni e come risolvere questo problema.

Pubblichi contenuti di bassa qualità o Irrilevanti

L’aspetto più importante per ottenere successo con gli Instagram Reels è la qualità del contenuto che produci. Un contenuto di alta qualità, coinvolgente e rilevante è fondamentale per catturare l’attenzione del tuo pubblico. Se i tuoi video mancano di creatività, sono male editati o non riescono a coinvolgere il tuo target di riferimento, è improbabile che ottengano molte visualizzazioni o like.

Per creare Reels virali su Instagram, devi pianificare attentamente il tuo contenuto. Assicurati che il tuo materiale sia visivamente accattivante, unico e fornisca un certo valore o intrattenimento ai tuoi spettatori. Una buona fotocamera e una buona illuminazione sono il punto di partenza per ottenere un video di alta qualità. Riprendi in luoghi con molta luce naturale o considera l’acquisto di una luce ad anello per ambienti interni che non ricevono molta luce solare.

Mantieniti sempre aggiornato sulle ultime tendenze di Instagram e applicale al tuo contenuto in modo creativo. Non aspettare troppo a lungo prima di seguire una tendenza, potrebbe perdere slancio nel momento in cui pubblichi il tuo contenuto. Sii proattivo, monitora gli hashtag e le sfide più popolari e adatta di conseguenza la tua strategia di contenuti.

Non pubblichi in modo coerente

La coerenza è uno dei fattori più importanti per crescere su qualsiasi piattaforma di social media, e gli Instagram Reels non fanno eccezione. Una pubblicazione irregolare può portare a una diminuzione dell’engagement e della visibilità. Instagram dà priorità agli account che pubblicano regolarmente e si impegnano frequentemente con il proprio pubblico. Pubblicando in modo consistente contenuti di valore, intrattenimento e rilevanti, segnali all’algoritmo di Instagram che sei un creatore di contenuti attivo e affidabile.

La coerenza gioca anche un ruolo vitale nel mantenere i tuoi attuali follower. Quando mantieni un programma di pubblicazione regolare, il tuo pubblico sa cosa aspettarsi da te ed è più propenso a rimanere coinvolto ed interessato ai tuoi contenuti. D’altro canto, una pubblicazione inconsistente potrebbe portare a perdere seguaci.

Ricorda sempre la regola della qualità sulla quantità. Pubblicare troppo frequentemente potrebbe compromettere la qualità dei tuoi Reels. È essenziale concentrarsi sulla creazione di contenuti di alta qualità e coinvolgenti anziché produrre video male realizzati e editati.

Pubblichi al momento sbagliato

Il timing gioca un ruolo significativo nel determinare la portata dei tuoi Instagram Reels. Se condividi il tuo contenuto quando il tuo pubblico di riferimento non è attivo, è improbabile che riceva l’attenzione che merita. Analizza il comportamento del tuo pubblico e individua i momenti in cui sono più attivi sulla piattaforma. Strumenti come Instagram Insights possono fornire dati preziosi per individuare i tempi di pubblicazione ottimali.

Vai alla pagina del tuo profilo Instagram, tocca le tre linee nell’angolo in alto a destra dello schermo e selezta Insights. Da lì, tocca “Totale follower” e scorri verso il basso per visualizzare i “Momenti più attivi”. Basandoti su queste informazioni, puoi individuare il momento migliore per pubblicare i tuoi contenuti su Instagram.

Non utilizzi audio trending per i tuoi Reels

Utilizzare suoni e canzoni di tendenza può aiutare i tuoi Instagram Reels a diventare parte di una tendenza più ampia, aumentando così le possibilità di essere scoperti da un pubblico più vasto. Ci sono diversi modi per trovare le canzoni di tendenza per i tuoi Reels su Instagram. Scorri la pagina dei Reels e cerca la ripetizione di una traccia audio, sfoglia le suggerimenti audio curati da Instagram o segui l’account @creators su Instagram per il rapporto settimanale sulle tendenze dei Reels. Ricorda di essere creativo con l’utilizzo di audio di tendenza. Puoi sperimentare mixando diversi suoni o creando coreografie uniche per rendere i tuoi Reels ancora più interessanti.

Stai utilizzando male gli hashtag

Sebbene gli hashtag siano essenziali per rendere i tuoi contenuti individuabili su Instagram, utilizzare il tipo sbagliato di hashtag o sovraccaricare le didascalie con essi può danneggiare la visibilità dei tuoi Reel. Instagram consente fino a 30 hashtag ed è meglio sfruttare questo limite. Nonostante alcuni miti Instagram suggeriscano il contrario, l’utilizzo di molti hashtag non è un problema finché sono rilevanti per i tuoi contenuti. Controlla la nostra guida sui migliori tipi di hashtag da utilizzare su Instagram per suggerimenti su come scegliere gli hashtag giusti. Puoi anche utilizzare strumenti online dedicati per cercare hashtag di tendenza rilevanti per il tuo post.

Non stai interagendo bene con il tuo pubblico

I social media sono una strada a doppio senso. Se non stai interagendo attivamente con il tuo pubblico, potrebbero essere meno propensi a interagire con i tuoi contenuti. Semplicemente fare post e aggiornamenti di vita sulle storie non è sufficiente. Dovresti rispondere ai commenti, riconoscere il contributo del tuo pubblico, utilizzare sticker interattivi nelle tue storie, condividere meme divertenti e rispondere alle domande del tuo pubblico relative a te o ai tuoi contenuti.

È anche una buona pratica interagire con altri creator e follower mettendo mi piace, commentando e condividendo i loro contenuti. Facendo questo incoraggerai loro a ricambiare il favore condividendo il tuo lavoro con il loro pubblico.

Il tuo video ha un watermark?

Per massimizzare visibilità e portata dei tuoi Reel su Instagram, evita di utilizzare contenuti con watermark da altre piattaforme, specialmente quelle di competitor come TikTok. Instagram ha affermato che declassificherà i contenuti con watermark TikTok. Puoi girare video utilizzando la fotocamera nativa del tuo smartphone e utilizzare editor come InShot e CapCut che ti permettono di scaricare il prodotto finale senza watermark.

Se hai già contenuti con watermark da altre fonti, è essenziale rimuoverli prima di postarli su Instagram. Diversi servizi gratuiti di rimozione watermark sono disponibili online e permettono di eliminare i watermark dai tuoi video.

Conclusioni su come ottenere più visualizzazioni dai Reels

Ora che hai familiarità con alcuni dei motivi per cui i tuoi Instagram Reels potrebbero non ottenere molte visualizzazioni, puoi iniziare ad applicare le soluzioni fornite per migliorare la performance dei tuoi contenuti. Ricorda di creare contenuti di alta qualità e rilevanti, pubblicare in modo coerente, individuare i momenti migliori per la condivisione e utilizzare audio di tendenza per attirare l’attenzione di un pubblico più ampio. Seguendo queste pratiche consigliate, potrai ottimizzare le visualizzazioni dei tuoi Instagram Reels e raggiungere un pubblico sempre più vasto.