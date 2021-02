Recensione Soundcore Liberty Air 2 Pro: qualità audio al top!

Nel corso degli anni Anker, tramite il suo brand Soundcore, è riuscita a migliorare notevolmente la qualità dei suoi prodotti e a diventare uno dei migliori produttori di cuffie wireless attualmente presenti sul mercato.

Lo scorso anno abbiamo visto il primo salto di qualità nella recensione delle Soundcore Liberty 2 Pro. Quest’anno possiamo assistere alla consacrazione del brand con le nuove Liberty Air 2 Pro che sono state recentemente presentate al CES 2021. Queste cuffie true wireless si caratterizzano per interessanti caratteristiche tecniche ed per la presenza della riduzione attiva del rumore ANC. A proposito di auricolari, ti invito a leggere la nostra guida su come scegliere le cuffie.

Ho utilizzato queste cuffie per più di due settimane per lavoro, sport e tempo libero e i risultati mi hanno convinto. Ne scopriamo oggi tutti i segreti, pro e contro nella recensione delle cuffie Soundcore Liberty Air 2 Pro di Anker.

Confezione: il paradiso dei gommini

La scatola è carina e ben realizzata ed ospita un contenuto particolarmente completo. Oltre ai due auricolari, alla custodia per la ricarica ed un cavo USB-C troviamo una dotazione di gommini assolutamente completa con ben 9 differenti misure dalla XXXS alla XXL. La grande disponibilità di gommini ci consente di trovare quello perfetto per noi e di avere delle cuffie comode e salde. Il mio consiglio è quello di utilizzare a rotazione per qualche giorno gommini di taglie simili in modo da poter trovare quello col feeling migliore.

Gli auricolari sono voluminosi ma comodi

Si capisce di avere fra le mani delle cuffie di ottima qualità fin dal momento in cui si estraggono dalla scatola. Gli auricolari si caratterizzano per una forma classica ed elegante e sono realizzati in ottimi materiali plastici. Il design moderno e minimal risulta molto curato e piacevole grazie alla combinazione di plastica opaca e lucida, usate rispettivamente per la parte interna ed esterna.

Gli auricolari non sono i più compatti e leggeri mai provati ma risultano abbastanza comodi da indossare dopo aver trovato la giusta taglia dei gommini. Va però precisato che la forma voluminosa della parte centrale potrebbe darvi qualche problema se avete un orecchio piccolo. Nel mio caso, con un padiglione auricolare di medie dimensioni, gli auricolari si sono dimostrati sempre molto saldi nell’orecchio e non mi è mai capitato di perderli, anche se più di qualche volta ho provato la sensazione che mi stessero scappando dal padiglione auricolare a causa delle forme abbondanti. Oltre ad essere stabili, le Soundcore Liberty Air 2 Pro risultano davvero comode e mai pesanti da indossare, mi è successo di tenerle all’orecchio per più di un’ora senza provare mai nessun fastidio.

Gli auricolari sono certificati IPX5, ovvero resistenti a spruzzi e gocce d’acqua. Potete quindi utilizzarli senza problemi per fare sport ed anche sotto una pioggerella leggera.

La custodia è un gioiello

La custodia per la ricarica degli auricolari è realizzata in maniera eccellente. Le dimensioni sono compatte ed è possibile metterla in tasca senza problemi. Il design e la qualità costruttiva sono eccellenti e finalmente vediamo un produttore in grado di elaborare uno stile non copiato delle AirPods di Apple. La plastica opaca e l’apertura scorrevole rendono la custodia un piccolo gioiello che si lascia impugnare ed utilizzare con piacere.

Per quanto riguarda il lato tecnico va segnalata la presenza dei classici LED sulla parte frontale che indicano lo stato della carica, la presenza sul retro di un pulsante per il reset e la porta USB-C per la ricarica. Ricarica che si può effettuare anche wireless utilizzando un qualsiasi caricatore senza fili compatibili con lo standard Qi.

Suonano davvero bene

Ho utilizzato le cuffie per un paio di settimane in contesti differenti e devo dire che complessivamente mi hanno convinto: si comportano molto bene a livello di qualità audio, ma non convince del tutto la riduzione attiva del rumore.

La qualità del suono è complessivamente ottima, con bassi presenti ed alti e medi ben bilanciati, ed è garantita dalla connessione Bluetooth 5.0 e dalla compatibilità col protocollo AptX. Il suono è davvero convincente, pieno e ben bilanciato e permette di godersi pienamente musica, film e serie TV e chiamate. I diversi tipi di equalizzatori e preset permettono di trovare il miglior bilanciamento per adattarsi al meglio a differenti gusti musicali e preferenze sonore.

A lasciarmi perplesso è stato il volume massimo che mi è parso un pochino basso, anche se sufficiente a reggere il ritmo di una canzone elettronica o rock in ambienti anche poco rumorosi.

La cancellazione del rumore attiva non mi ha convinto pienamente. La funzione ANC è personalizzabile tramite app e permette di impostare diverse modalità ed intensità di funzionamento, ma non risulta mai pienamente convincente e spesso capita spesso che sia poco efficace. Fortunatamente la forma in-ear degli auricolari consente un buon isolamento passivo che mette una pezza al discreto funzionamento di quello attivo.

L’utilizzo per le chiamate è davvero eccellente. La presenza di 6 microfoni permette al nostro interlocutore di sentirci sempre perfettamente, anche in condizioni ambientali rumorose. Altrettanto buona è la qualità della voce che riusciamo a sentire noi. Le cuffie si confermano quindi perfette per un utilizzo lavorativo e per chi effettua tante chiamate.

Benissimo anche l’ascolto di film e serie TV in streaming dove si riescono ad apprezzare al meglio voci, intonazioni e dettagli di musiche e rumori ambientali. Bene anche il funzionamento per lo sport, anche se la mancanza di archetti o di specifiche forme pensate per questo utilizzo, potrebbero renderle poco stabili per le attività più movimentate.

Applicazione ottima e interessanti funzioni smart

L’app Soundcore, disponibile per Android ed iOS, permette di gestire e personalizzare tutte le modalità smart delle cuffie.

Nella schermata home è possibile verificare lo stato di ricarica della batteria e gestire la riduzione del rumore e il tip fit test. Questo test serve verifica che le cuffie siano correttamente posizionate all’interno dell’orecchio, col fine di farcele indossarle correttamente e di poterle utilizzare al meglio. La riduzione del rumore attiva ANC è impostabile in differenti modi fra cui normale, modalità trasparente che permette di riprodurre i rumore ambientali negli auricolari e la vera cancellazione del rumore settabile in base all’ambiente fra mezzi, al chiuso e all’aperto.

C’è poi una pagina dedicata a HearID e agli equalizzatori. HearID, che vi consiglio di utilizzare, permette di eseguire un test audio col fine di realizzare un equalizzatore perfetto per le vostre orecchie. Ci sono poi molti profili equalizzati per i differenti stili musicali. Personalmente sto utilizzando il profilo personalizzato che mi ha convinto pienamente.

Infine troviamo una schermata che permette di personalizzare i comandi smart. Grazie al tocco sulla parte esterna delle cuffie è possibile è possibile rispondere alle chiamate, regolare il volume, gestire le tracce musicali, attivare o meno la riduzione del rumore ed attivare l’assistente vocale, sia esso Siri o Google Assistant.

L’autonomia è tanta roba

Le cuffie Soundcore Liberty Air 2 Pro vantano un’ottima autonomia che ci permette di utilizzarle per 7 ore (con un utilizzo misto) a cui possono essere sommate le 3 ricariche complete che può fare la custodia di ricarica. L’autonomia complessiva è quindi superiore alle 25 ore ed è davvero molto buona.

Buono il funzionamento della ricarica rapida che permette di utilizzare le cuffie per 3 ore lasciandole solamente 15 minuti nella custodia.

La qualità si paga

Soundcore Liberty Air 2 Pro di Anker sono in vendita su Amazon ad un prezzo ufficiale 129 euro. La qualità si paga ed effettivamente il prezzo è in linea con la bontà del prodotto. In questa fascia di prezzo però vanno a scontrarsi con molti prodotti di fascia alta. Se le trovate scontate, magari a 100 euro circa, sono però un best buy.

Conclusioni

Gli auricolari TWS Soundcore Liberty Air 2 Pro di Anker mi hanno convinto e mi sono piaciuti davvero tante. Le ho utilizzate come cuffie principali con soddisfazione e si sono dimostrate sempre all’altezza delle aspettative sia per la musica che per le chiamate. La qualità audio è davvero molto buona e la riduzione attiva del rumore funziona sufficientemente bene. Se state cercando delle cuffie true wireless nella fascia di prezzo fra i 100 ed i 150 euro potrebbero essere il modello che fa per voi.

