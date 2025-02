OpenAI presenta Deep Research: una nuova funzionalità per ricerche approfondite in ChatGPT

OpenAI ha recentemente introdotto una novità interessante nella sua piattaforma ChatGPT: la funzionalità “Deep Research”. Questo strumento è studiato per facilitare la vita di chi svolge lavori che richiedono ricerche approfondite, accorciando significativamente i tempi di scrittura e analisi. Grazie a questa nuova opzione, gli utenti possono generare report dettagliati in un tempo notevolmente inferiore rispetto a quanto ci vorrebbe per una persona.

Che cos'è Deep Research e a chi è dedicato?

“Deep Research” è un tool che mira a supportare professionisti e utenti che necessitano di approfondimenti complessi su argomenti specifici. Ideato per chi svolge un' intensa attività di raccolta e analisi di informazioni, questo strumento consente di scrivere report completi utilizzando dati aggregati, analizzati e sintetizzati da numerose fonti online. OpenAI ha sorpreso tutti affermando che questa funzionalità può sviluppare contenuti “paragonabili a quelli di un analista di ricerca” in un lasso di tempo ridotto da ore o giorni a pochi minuti.

Utilizzando “Deep Research”, gli utenti possono anche ricevere consigli personalizzati per acquisti significativi che solitamente necessitano di un’analisi più accurata. Che si tratti di un’auto, di un elettrodomestico o di mobili, questo strumento offre un supporto efficiente per guidare le decisioni d'acquisto.

Come funziona Deep Research?

La nuova funzionalità è alimentata da una versione ottimizzata del modello OpenAI o3, progettata appositamente per la navigazione web e per l'analisi approfondita dei dati. Secondo OpenAI, “Deep Research” è in grado di attingere a enormi quantità di testi, immagini e file PDF disponibili su internet, utilizzando un processo di ragionamento per cercare, interpretare e analizzare le informazioni. La flessibilità dello strumento gli consente di adattarsi rapidamente ai vari dati che incontra durante la ricerca.

Un aspetto interessante di “Deep Research” è la funzione di citazione, che segnala le fonti utilizzate e fornisce un riassunto del processo di pensiero dietro agli output generati. Questo aiuta gli utenti a verificare l’accuratezza delle informazioni ricevute, assicurando una maggiore fiducia nel contenuto finale.

Come accedere e utilizzare Deep Research in ChatGPT?

Al momento, “Deep Research” è disponibile esclusivamente per gli utenti di ChatGPT Pro. Tuttavia, si prevede che questa funzionalità sarà estesa in futuro anche agli utenti di ChatGPT Plus e Team. Gli utenti interessati possono accedere a “Deep Research” selezionando l’opzione nel compositore di messaggi e inserendo la propria richiesta. Inoltre, è possibile allegare fogli di calcolo o documenti per fornire un ulteriore contesto.

Dopo aver avviato la funzionalità, comparirà una barra laterale che mostrerà un riepilogo dei passaggi eseguiti e delle fonti consultate. Secondo le informazioni fornite da OpenAI, il tempo necessario per completare la ricerca varia tra i cinque e i trenta minuti. Al termine dell'analisi, verrà inviata una notifica all'utente.

Nei prossimi mesi, OpenAI prevede di aggiungere ulteriori funzionalità, come l'inserimento di immagini incorporate, visualizzazioni dei dati e altri utili output analitici all'interno dei report, per migliorare la chiarezza e il contesto delle informazioni presentate.