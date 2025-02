OpenAI lancia Operator: l’intelligenza artificiale che semplifica la gestione delle attività quotidiane

OpenAI ha presentato un nuovo strumento di intelligenza artificiale chiamato Operator, progettato per rendere più semplici alcune delle attività quotidiane, come prenotare una cena, ordinare generi alimentari e compilare moduli vari. Questo avanzato assistente virtuale è in grado di svolgere diversi compiti contemporaneamente, aprendo la strada a un’importante evoluzione nella vita di tutti i giorni e nel modo in cui interagiamo con la tecnologia.

Come funziona l'intelligenza artificiale Operator

Nella demo rilasciata, OpenAI dimostra le capacità di Operator, evidenziando come l'agente AI possa navigare e interagire con le pagine web tramite la digitazione, il click e lo scorrimento, utilizzando un browser speciale. L'utente deve semplicemente descrivere il compito che desidera completare e Operator può gestire richieste multiple allo stesso tempo, come, ad esempio, fare acquisti su Etsy mentre si effettua una prenotazione per la cena.

Questa nuova tecnologia di OpenAI è dotata di funzioni che le consentono di “vedere” attraverso screenshot e "interagire" in modo simile a come farebbe un mouse o una tastiera all'interno di un browser. La compagnia la definisce uno dei suoi "primi agenti" e attualmente è disponibile in una fase di anteprima limitata.

La competizione e il mercato dell'intelligenza artificiale

Il lancio di Operator avviene in un contesto altamente competitivo, poiché aziende come Google e Anthropic offrono già agenti AI con funzionalità simili. OpenAI sta lavorando per colmare questo divario, rimanendo attiva nel migliorare le sue soluzioni di intelligenza artificiale generativa e automatizzando sempre più aspetti della vita quotidiana degli utenti. L'obiettivo è di avvicinarsi alla promessa di rivoluzionare il modo in cui interagiamo con la tecnologia e i servizi digitali.

In un post sul blog ufficiale, OpenAI ha sottolineato come la possibilità di utilizzare le stesse interfacce e strumenti con cui le persone interagiscono quotidianamente ampli il potenziale dell'intelligenza artificiale. Questo approccio non solo aiuta gli utenti a risparmiare tempo nei compiti di routine, ma crea anche nuove opportunità di coinvolgimento per le aziende.

Potenziale e funzionamento del modello Computer-Using Agent

Il cuore di Operator è il nuovo modello chiamato Computer-Using Agent, che combina le capacità visive di GPT-4o con avanzate capacità di ragionamento attraverso l'apprendimento per rinforzo. Questo modello è progettato per interagire con le interfacce grafiche, comprese le varie opzioni disponibili sullo schermo, come pulsanti, menu e campi di testo.

In caso di difficoltà, OpenAI ha affermato che Operator è in grado di utilizzare le sue capacità di ragionamento per auto-correggersi o per restituire il controllo all'utente. Inoltre, è addestrato a richiedere l'intervento dell'utente nei compiti che necessitano di input specifici, come le credenziali di accesso o i dettagli di pagamento.

Disponibilità e accesso al nuovo strumento

Il nuovo strumento è già accessibile per gli utenti Pro a pagamento negli Stati Uniti all'indirizzo operator.chatgpt.com. Con questa iniziativa, OpenAI punta a trasformare il modo in cui le persone interagiscono con le tecnologie quotidiane, cercando di posizionarsi come leader nel settore dell'intelligenza artificiale e della sua applicazione pratica nella vita di tutti i giorni.