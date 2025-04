OpenAI lancia il generatore di immagini ChatGPT 4: uno strumento gratuito per tutti gli utenti

La nuova funzione di OpenAI per il generatore di immagini ChatGPT 4 ha suscitato un grande interesse, rendendosi accessibile a tutti gli utenti a costo zero. In un post pubblicato su X il 31 marzo, il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha annunciato che il potente strumento di generazione di immagini è ora disponibile per tutti, provocando discussioni vivaci tra gli appassionati di tecnologia e creatività.

Crescita esponenziale dell’interesse per il generatore di immagini

Negli ultimi giorni, molti utenti hanno esplorato la possibilità di creare immagini in stile Studio Ghibli, dando vita a un’ondata di contenuti visivi di alta qualità. Questa frenesia di utilizzo ha spinto Altman a osservare che i server dell’azienda “stanno per sciogliersi”, evidenziando l’enorme richiesta. Dal 27 marzo, era già chiaro che l’accesso a questo strumento sarebbe stato gratuito, ma con un limite di tre immagini al giorno per gli utenti non abbonati. Tuttavia, coloro che sottoscrivono un abbonamento mensile di 20 dollari per ChatGPT o una versione Pro da 200 dollari non avrebbero dovuto affrontare tale limitazione.

Durante un test personale, ho tentato di utilizzare il generatore per creare l’immagine principale di questo articolo. Nonostante qualche difficoltà iniziale con la connessione, il sistema ha prodotto un’illustrazione di ChatGPT che vola sopra New York in meno di cinque minuti.

La competizione nell’ambito dell’intelligenza artificiale si intensifica

L’estensione dell’audience per ChatGPT attraverso il generatore di immagini segna un ulteriore passo nella competizione frenetica tra diverse aziende nella corsa all’intelligenza artificiale. Alla sfida partecipano non solo numerose startup negli Stati Uniti, in Cina e in altre nazioni, ma anche colossi come Apple, Anthropic, Microsoft e Google, che ha recentemente introdotto il modello Gemini 2.5. Attualmente, ChatGPT vanta circa 500 milioni di utenti settimanali, anche se altre piattaforme di intelligenza artificiale stanno velocemente recuperando terreno.

Oltre a migliorare la capacità di affrontare task complessi e risolvere problemi, i modelli AI sono sempre più utilizzati anche per la creazione di contenuti, inclusi immagini e video. ChatGPT ha una funzione dedicata alla generazione di video chiamata Sora, tuttavia al momento resta accessibile solo per gli account a pagamento.

Da scettici a utenti: l’accoglienza del generatore di immagini

Serena Huang, consulente nel settore dell’intelligenza artificiale e autrice del libro “The Inclusion Equation”, ha condiviso le sue riflessioni sull’impatto che l’uso diffuso di generatori di immagini come quello di OpenAI potrebbe avere. Con un dottorato in economia, Huang ha recentemente ricevuto un numero straordinario di immagini in stile Ghibli sui social media, portandola a riflettere su come tale tecnologia stia influenzando il panorama della creazione di contenuti.

“La generazione di immagini tramite AI rappresenta un catalizzatore potente per aumentare la produttività e stimolare l’innovazione,” ha dichiarato Huang a CNET. “Accelera notevolmente il processo di creazione di contenuti, consentendo uno sviluppo rapido di materiali di marketing e una comunicazione più coinvolgente. Inoltre, l’aspetto ludico dell’AI facilita l’adozione e può trasformare molti scettici in utenti in un batter d’occhio.”

Tuttavia, ha messo in guardia anche sui potenziali problemi legati ai diritti d’autore dei contenuti generati dall’AI, ai consumi energetici necessari per tali operazioni e all’impatto che la generazione di immagini può avere sulle industrie creative, incluso il rischio di perdita di posti di lavoro. Huang prevede ulteriori sviluppi significativi nell’offerta di creazione di immagini, con aziende come Microsoft Copilot che potrebbero migliorare le loro capacità in risposta alla crescente competizione.