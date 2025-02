NotebookLM: La guida all'assistente di ricerca AI di Google e alle sue funzionalità premium

Negli ultimi tempi, l’attenzione si è spostata su NotebookLM, l'assistente di ricerca personale sviluppato da Google. Questa applicazione, accessibile a chiunque abbia un account Google, offre una versione base gratuita, con alcune opzioni premium che stanno attirando l’interesse degli utenti. Recentemente, Google ha reso disponibili anche alcune funzioni avanzate a pagamento, permettendo di esplorare meglio i suoi vantaggi.

Cosa rappresenta NotebookLM?

NotebookLM è stato concepito per essere un assistente personale nella ricerca, facilitando la gestione delle informazioni. Gli utenti iniziano creando un "notebook" dove possono caricare fonti di informazione, come PDF, documenti Google e pagine web. Questo strumento si comporta come un chatbot: ponendo delle domande, NotebookLM estrae i dati dalle fonti caricate, fornendo risposte rapide e pertinenti.

Per dare un’idea concreta, immaginiamo che un utente abbia appena acquistato un'auto e necessita di consultare il manuale di uso frequentemente. Questo processo, che può risultare lungo e frustrante, diventa assai più semplice con NotebookLM. Gli utenti possono caricare il manuale dell'auto nel notebook e, ogni volta che hanno una domanda, come ad esempio il funzionamento degli specchietti retrovisori automatici, possono digitare la loro richiesta. Nel giro di pochi secondi, NotebookLM restituirà la risposta, snellendo notevolmente il processo di apprendimento delle funzioni del veicolo.

Oltre a questo, la piattaforma offre funzionalità aggiuntive come la possibilità di creare un podcast basato sui contenuti caricati, sintetizzare informazioni chiave e generare appunti di studio. Tali caratteristiche rendono NotebookLM uno strumento versatile per chi desidera ottimizzare la propria produttività.

Differenze tra la versione gratuita e NotebookLM Plus

Mentre la versione base di NotebookLM è disponibile senza costi per tutti gli utenti con un account Google, la versione Plus è accessibile solo tramite un abbonamento Google One AI Premium o Google Workspace. Le differenze tra le due versioni sono significative e possono influenzare la decisione di abbonarsi.

In primo luogo, gli utenti della versione Plus possono gestire fino a 500 notebook, rispetto ai 100 disponibili agli utenti gratuiti. Anche la gestione delle fonti è ampliata: la versione Plus consente di aggiungere fino a 300 fonti per notebook, mentre la versione gratuita è limitata a 50. Ulteriori vantaggi includono un numero elevato di query chat e la possibilità di generare audiolibri. A chi utilizza NotebookLM per scopi intensivi, come ricerche approfondite, queste limitazioni della versione gratuita possono risultare restrittive.

Un aspetto che può migliorare notevolmente l’esperienza utente è la personalizzazione delle risposte: gli utenti della versione Plus possono scegliere tra modalità come “Guida” o “Analista”, oppure creare un proprio stile. Questo permette di ricevere risposte più conversazionali o più dirette, a seconda delle preferenze dell'utente.

Seppure le funzionalità avanzate siano apprezzabili, molti utilizzatori della versione gratuita potrebbero trovare comunque sufficienti le opzioni offerte. Le limitazioni, seppur presenti, possono risultare adeguate per chi non ha particolare necessità di caricare un gran numero di fonti o gestire molte richieste contemporaneamente.

L'abbonamento a One AI Premium: un valore aggiunto

Sottoscrivere un abbonamento a One AI Premium non significa solo accedere a NotebookLM Plus, ma anche a Gemini Advanced e a ben 2 TB di spazio di archiviazione cloud. Questo pacchetto potrebbe risultare un'opzione allettante per gli utenti che utilizzano frequentemente questi strumenti.

L’aspetto interessante è che molti utenti, anche se possono apportare dei vantaggi significativi con la versione Plus, potrebbero non considerare essenziale il passaggio se non necessitano di funzioni extra. Tuttavia, con l’aggiunta di Gemini e del sostanzioso spazio di archiviazione, molti potrebbero considerare l’abbonamento come una scelta valida.

Infine, è possibile provare il servizio gratuitamente per un periodo: una strategia utile per chi desidera testare le funzionalità premium senza impegno. Questa opzione permette di esplorare direttamente quali strumenti e risorse siano veramente utili per le proprie esigenze quotidiane.

NotebookLM si presenta pertanto come uno strumento promettente per chi cerca un assistente di ricerca ai suoi progetti, con opzioni per ogni tipologia di utilizzo.