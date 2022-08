Nintendo Switch non si accende: ecco come risolvere

Che tu voglia buttarti a capofitto in una partita a Super Smash Bros Ultimate o in qualunque altro titolo Nintendo Switch, è una vera scocciatura se la console non vuole saperne di accedersi.

Nonostante si parli di una delle console da gaming di maggior successo degli ultimi anni, non sono rari i problemi che riguardano questa console: dai controller che non funzionano ai al multiplayer che non funziona come dovrebbe.

Nintendo Switch non si accende? Alcuni consigli pratici per risolvere il problema

In questo articolo, ci focalizzeremo sui problemi legati all’avvio della suddetta piattaforma e, il primo passo in tal senso, è individuare i motivi che possono impedire l’accensione.

Questi possono essere molteplici e riguardare le batterie (scariche o danneggiate), un danno fisico al dispositivo, una presa o un cavo difettosi ma anche problemi legati all’ambito software.

Riavvia la console

Può sembrare ovvio, ma vale la pena seguire un percorso logico, andando ad esclusione. In questo processo, spegnere e riavviare Nintendo Switch è un passo fondamentale.

Se di solito riattivi la macchina utilizzando il pulsante Home su un controller, è possibile che la batteria del controller sia scarica. Dovresti invece provare a riattivare la console usando il pulsante di accensione presente sulla stessa.

Se il logo Nintendo viene visualizzato e poi scompare, è probabile che la batteria del tuo Switch sia scarica, il che ci porta alla nostra prossima soluzione.

Ricarica la Nintendo Switch

La risposta più comune a “Perché Nintendo Switch non si avvia?” è la carica della batteria bassa o del tutto assente. Prova a mettere la console nel dock e caricarla per almeno 30 minuti prima di riaccenderla.

Se Nintendo Switch si sta caricando correttamente, apparirà la luce verde in basso a sinistra del dock. Se la spia non si accende, controlla che il dock sia collegato. Se lo è e non si accende ancora, potresti avere un problema con riconducibile al dock.

Controlla la presenza di danni fisici alla console o al cavo di alimentazione

Se Nintendo Switch continua a non accendersi, muovi delicatamente il cavo di alimentazione nel punto in cui si collega alla console. Il cavo è allentato o non si assesta? C’è della plastica fusa, bruciata o scolorita vicino al cavo di alimentazione o alla porta?

In tal caso, è tutto riconducibile a un danno fisico. Sarà difficile recuperare la console, a meno che il danno non sia limitato al cavo.

Un cavo difettoso potrebbe essere il colpevole della mancata accensione. Controlla che non ci siano sporco, fili scoperti o sfilacciati, un adattatore piegato o pin piegati. Se vedi danni, non ti resta che acquistare un nuovo cavo.

Considera la possibilità di sostituire il caricabatterie

Se il tuo Switch non risponde alle sollecitazioni esterne e non vedi nulla sullo schermo quando lo avvii (nemmeno l’indicatore di batteria scarica o il logo Nintendo), allora una possibilità è che il tuo caricabatterie sia da cambiare.

Puoi eventualmente acquistare alternative di terze parti, più economiche rispetto ai prodotti Nintendo. Queste, a patto di scegliere con attenzione il prodotto, saranno in grado di compiere egregiamente il loro lavoro per un costo ragionevole.

ECHTPower Caricatore per Nintendo Switch 15V 2.6A Carica Rapida con Cavo USB Tipo C, Adattatore di...

Verifica la presenza di danni al connettore USB-C

Il tuo Switch potrebbe non caricarsi correttamente se la tua console ha subito danni alla porta USB-C nella parte inferiore dell’unità. Ispeziona attentamente quest’area per cercare segni rivelatori di danni, come una porta piegata, crepe o qualsiasi cosa esposta che non dovrebbe esserlo.

Se l’interruttore è stato effettivamente danneggiato, l’unità dovrà essere riparata o sostituita.

Verifica anche che il connettore USB-C sia pulito, potrebbe essere entrato dello sporco che impedisce la ricarica della console.

Prova una nuova fonte di alimentazione

Se non ci sono danni, devi individuare l’altra potenziale fonte del problema.

La presa in uso potrebbe essere difettosa. Prova a collegare il dispositivo a una presa diversa per vedere se ciò risolve il problema.

Prova a resettare la console

Un’altra possibilità è che la tua console si sia arrestata in modo anomalo e non risponda completamente all’input dei controller o persino al pulsante di accensione. Anche se questo potrebbe essere un evento alquanto raro, vale la pena provare a resettare manualmente la console per cercare di recuperarla.

È possibile eseguire un hard reset di Switch tenendo premuto il pulsante di accensione sulla parte superiore della macchina per 15-20 secondi, quindi accendendo la console normalmente (premendo una volta il pulsante di accensione).

Nota bene: tieni presente che la batteria della tua console potrebbe essere scarica se è in questo stato da un po’ di tempo, quindi tieni a portata di mano il caricabatterie.

In ogni caso, abbiamo affrontato approfonditamente in un altro articolo il tema del reset su Nintendo Switch.

Assistenza e riparazione

Se stai continuando a leggere, significa che il tuo alimentatore non sembra danneggiato e la console non ha subito alcun danno alla porta USB-C. Hai provato a ripristinare sia l’interruttore che l’adattatore CA e l’hai caricato per un po’ senza che sullo schermo venisse visualizzato nulla. Hai provato un po’ tutte le soluzioni descritte senza risultati.

A questo punto, probabilmente vale la pena contattare l’assistenza Nintendo per vedere se la tua console può essere ispezionata e riparata. Se la console è ancora in garanzia (in UE si parla di 2 anni dall’acquisto), potresti essere in grado di riportarla al rivenditore da cui l’hai acquistata per sistemare il problema.

Se la console non è più coperta da garanzia, la riparazione post-vendita è la tua unica scelta. Senza sapere cosa c’è che non va nella console, potrebbe essere difficile se non sei un tecnico. Eventualmente, cerca qualcuno che è particolarmente abile con la tecnologia: nelle grandi città, non dovrebbe essere impossibile trovare qualcuno in grado di sistemare la tua console.

A seconda di cosa c’è che non va nella console, le riparazioni potrebbero essere costose, soprattutto se ti rivolgi a tecnici legati al produttore stesso. Prendi in considerazione la possibilità di portare il dispositivo in un centro di riparazione di terze parti che potrebbe essere in grado di aiutarti.

Nota bene: se la tua console è ancora in garanzia, non aprirla mai da solo e non lasciare che nessun altro oltre a Nintendo tenti una riparazione.

I tuoi salvataggi e le impostazioni potrebbero andare persi

Se riesci a riparare (da solo o tramite tecnici) la tua console, c’è la possibilità che tu non perda alcun dato presente sulla stessa.

Se hai Nintendo Switch Online, molti (ma non tutti) dei tuoi salvataggi sono archiviati nel cloud. Tutte le informazioni salvate nella memoria interna (non nella scheda microSD) non verranno però salvate. Nintendo potrebbe offrirti un’unità rinnovata al posto dell’unità originale, il che significa che perderai tutto ciò che si trova nella memoria interna non sottoposta a backup nel cloud.

Nota bene: Assicurati di rimuovere la scheda microSD prima di inviare la console per la riparazione.

Fonte howtogeek.com