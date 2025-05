Netflix: si avvicina il nuovo sistema di raccomandazioni personalizzate tramite intelligenza artificiale

Un’importante novità sta per arrivare nel mondo dello streaming: Netflix sta testando un sistema di raccomandazioni basato su intelligenza artificiale che promette di rivoluzionare l’esperienza degli utenti. La funzionalità, attualmente in fase di beta test su iOS, consentirà agli abbonati di effettuare ricerche più evolute semplicemente utilizzando frasi colloquiali. In aggiunta, il gigante dello streaming sta esplorando anche nuove modalità di fruizione dei contenuti, simili a quelle di TikTok.

Nuove funzioni di ricerca per gli utenti Netflix

Durante un evento di presentazione, i dirigenti di Netflix, Eunice Kim ed Elizabeth Stone, hanno delineato le novità attese per le applicazioni mobili e TV. Grazie a una collaborazione con OpenAI, la piattaforma sta sviluppando una funzione di ricerca generativa che consentirà di scoprire contenuti nuovi o di riscoprire preferiti. Questa funzione era al centro dell’attenzione: si potrà chiedere a Netflix di trovare film e serie in base a frasi come “mi piace la musica, ma con arti marziali” o “qualcosa da mangiare in una scena barbecue”.

Attualmente, il sistema è disponibile come test su base volontaria. La nuova ricerca è studiata per comprendere frasi colloquiali, offrendo raccomandazioni pertinenti. Questo permetterà di esplorare il vasto catalogo di Netflix in maniera più interattiva rispetto ai tradizionali termini di ricerca.

Elizabeth Stone, Chief Technology Officer di Netflix, ha dichiarato: “Vogliamo che gli utenti possano scoprire show e film usando frasi di uso comune come ‘voglio qualcosa di divertente e vivace’ o ‘qualcosa di spaventoso, ma non troppo’”. Questo approccio mira a migliorare notevolmente l’esperienza di navigazione degli utenti, rendendo le interazioni più naturali.

Modifiche all’interfaccia mobile e alla home page TV

Oltre alla funzionalità di ricerca, Netflix prevede di aggiornare l’interfaccia della sua app mobile per renderla più intuitiva. Eunice Kim, Chief Product Officer, ha anticipato che nei prossimi giorni saranno avviati test su feed verticali, consentendo agli utenti di navigare attraverso clip e trailer con modalità che richiamano quelle usate dai social media.

Questo nuovo sistema di video interattivi mostrerà spezzoni di serie e film direttamente sulla schermata principale. “Sulla tua home page mobile, vedrai una fila contenente clip dei tuoi preferiti”, spiega Kim, aggiungendo che da lì sarà possibile avviare direttamente la visione del contenuto o aggiungerlo alla lista dei desideri.

Un altro aspetto interessante riguarderà la ristrutturazione della home page dedicata alla TV. Questo restyling mira a rendere più semplice la navigazione e a ottimizzare le raccomandazioni personalizzate, per facilitare ulteriormente l’accesso ai contenuti desiderati.

Il contesto competitivo del settore streaming

Le innovazioni annunciate mercoledì arrivano in un momento in cui molte piattaforme di streaming stanno cercando di distinguersi introducendo nuove funzionalità. È il caso di “Moments” di Netflix, “Scenes” di Tubi e le caratteristiche AI di Peacock. Questi adattamenti nel settore delle piattaforme di streaming dimostrano come le aziende stiano adottando tecnologie all’avanguardia per offrire esperienze sempre più personalizzate e interattive agli utenti.

Netflix, con oltre 300 milioni di abbonati nel mondo, è costantemente alla ricerca di modi per innovare, come con l’introduzione di nuove funzionalità per le didascalie e i giochi. L’intento è sempre quello di mantenere alta l’attenzione del pubblico, offrendo contenuti su misura per ogni tipo di spettatore.

In un panorama in continua evoluzione, le novità di Netflix potrebbero non solo attrarre nuovi abbonati, ma anche offrire agli utenti un’esperienza visiva più coinvolgente, enfatizzando la personalizzazione come chiave per il successo futuro delle piattaforme di streaming.