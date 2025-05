Netflix lancia un nuovo feed video in stile TikTok per trovare contenuti da guardare

Nelle prossime settimane, Netflix introdurrà un nuovo formato di fruizione dei contenuti all’interno della propria app mobile, simile al popolare TikTok. Questa funzionalità è pensata per facilitare la scoperta di nuovi film e serie, attraverso un feed di video verticali che promette di arricchire l’esperienza di visione degli utenti.

Un modo innovativo per scoprire nuovi contenuti

Il nuovo feed consentirà agli utenti di visualizzare clip di film e serie in verticale, fornendo la possibilità di avviare immediatamente la visione o aggiungere il titolo alla lista dei preferiti. I controlli per gestire la riproduzione dei video si troveranno in basso a destra dello schermo, seguendo la logica delle app di social media. Questa iniziativa è stata annunciata attraverso un post sul blog aziendale, indicando l’intenzione di iniziare i test a breve.

Eunice Kim, Chief Product Officer di Netflix, ha commentato: “Sappiamo quanto sia semplice scorrere un feed verticale nei social media per esplorare i contenuti video. I nostri membri adorano già navigare tra le clip e i trailer per scoprire la loro prossima ossessione.” Con questa affermazione, Kim sottolinea l’importanza che il servizio attribuisce alla facilità di fruizione e alla ricerca di nuove forme di intrattenimento.

Un’evoluzione rispetto ai precedenti tentativi

Questa non è la prima volta che Netflix sperimenta un formato simile a TikTok. Nel 2021, la compagnia aveva lanciato il “Fast Laughs”, un feed dedicato alla commedia, e successivamente un’opzione di “Kids Clips” per i programmi per bambini. Tuttavia, questa nuova iniziativa sembra avere un respiro più ampio, puntando a rendere più accessibili e facili da trovare contenuti di ogni genere. Questo approccio potrebbe rivelarsi fondamentale per migliorare l’engagement degli utenti, offrendo un’alternativa creativa ai tradizionali metodi di navigazione.

Ogni clip del nuovo feed sarà concepita per attirare rapidamente l’attenzione degli spettatori, rendendo immediata l’esperienza di visione. Gli utenti potranno quindi esplorare una selezione di contenuti in modo interattivo, rendendo la scoperta di nuovi titoli più dinamica e coinvolgente. Questo sistema è destinato a migliorare ulteriormente l’esperienza utente, permettendo agli abbonati di fruire di una vastità di contenuti con facilità.

Cambiamenti anche nell’app TV

Oltre al nuovo feed video, Netflix ha recentemente annunciato il lancio di un design rinnovato per la sua app TV. Questo aggiornamento si allinea con l’obiettivo di migliorare l’esperienza di visione su tutte le piattaforme. Gli utenti possono aspettarsi una navigazione migliorata, un’interfaccia più intuitiva e una maggiore facilità nel trovare i propri contenuti preferiti.

Queste modifiche rappresentano un passo avanti nell’evoluzione del servizio di streaming, dimostrando la volontà di Netflix di adattarsi alle nuove tendenze e alle aspettative del pubblico. Con l’introduzione di un modello simile a quello di TikTok, Netflix mira a restare competitivo nel settore, rispondendo alle esigenze di una clientela sempre più orientata verso forme di intrattenimento che valorizzano il coinvolgimento e la rapidità di fruizione.