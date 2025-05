Netflix lancia un nuovo design per l’app TV: cosa cambia per gli utenti

La rivoluzione dell’interfaccia utente di Netflix è alle porte. La piattaforma di streaming ha annunciato un importante aggiornamento dell’app per TV, che verrà distribuito a livello globale nelle prossime settimane e nei mesi successivi. Attraverso un comunicato stampa, il Chief Product Officer di Netflix, Eunice Kim, ha condiviso che questo redesign mira a semplificare l’esperienza degli utenti, rendendola più intuitiva e rappresentativa della varietà di contenuti disponibili.

Un’interfaccia rinnovata per un’esperienza migliore

La nuova homepage dell’app TV di Netflix introduce un design rinfrescato, collocando in primo piano un banner suggestivo che consiglia contenuti personalizzati. Gli utenti possono navigare facilmente tra le diverse sezioni, dove troveranno raccomandazioni curate come “Il tuo prossimo film”, “I migliori consigli per te oggi” e “Solo su Netflix”. L’interfaccia offre anche informazioni utili tramite etichette, come “Aggiunto di recente” o “Vincitore di Emmy”, che forniscono agli utenti indizi sul perché dovrebbero considerare un determinato titolo. Un ulteriore cambiamento significativo è il trasferimento delle scorciatoie dalla barra laterale sinistra a una sezione sopra lo schermo, migliorando così l’accessibilità.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

La precedente versione della UI era focalizzata principalmente su film e serie, mentre il nuovo approccio si propone di offrire una “tela più flessibile”, come ha evidenziato Kim. Questa evoluzione permetterà a Netflix di mettere in evidenza contenuti dal vivo e giochi che gli utenti possono riprodurre direttamente sulla TV, segmenti nei quali l’azienda sta investendo di più.

Raccomandazioni dinamiche e personalizzate

Un’altra innovativa funzionalità che verrà introdotta è quella delle “raccomandazioni adattive”. Questa tecnologia sarà in grado di raccogliere segnali in tempo reale, come i trailer che un utente sta visualizzando o le ricerche effettuate, migliorando così la capacità di Netflix di suggerire titoli pertinenti in tempo reale. La CTO, Elizabeth Stone, ha spiegato che, ad esempio, se un utente cerca commedie romantiche e nomina Glenn Powell, la homepage di Netflix “si adatterà in modo sottile” per presentare more titoli correlati. Questo approccio personalizzato mira a rendere l’esperienza di fruizione ancora più coinvolgente e su misura per ciascun abbonato.

Innovazioni anche per il mobile

Oltre ai cambiamenti per l’app TV, Netflix sta anche testando un flusso video verticale per dispositivi mobili. Questa impostazione potrebbe rappresentare un passo avanti significativo nella fruizione di contenuti sul piccolo schermo, mirando a soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più orientato verso il mobile.

Questi aggiornamenti consentiranno non solo di arricchire l’esperienza visiva degli utenti, ma anche di snellire e rendere più accattivante la navigazione tra i numerosi titoli offerti. Con l’obiettivo di rimanere competitiva nel settore del streaming, Netflix sta chiaramente investendo in innovazione e in un’interazione sempre più fluida.