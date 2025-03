Netflix introduce HDR10+: una nuova era per gli appassionati di cinema e serie TV

Netflix ha recentemente annunciato una novità che promette di trasformare l’esperienza visiva degli utenti: il supporto per HDR10+, un avvento che si aggiunge alle già apprezzate tecnologie HDR10 e Dolby Vision. Questa innovazione rappresenta un passo ulteriore nel miglioramento della qualità dei contenuti disponibili sulla piattaforma di streaming, fatta nota per la sua cura nella selezione degli show e dei film.

L’evoluzione della tecnologia HDR

La tecnologia High Dynamic Range ha rivoluzionato la fruizione dei contenuti video, offrendo una gamma di colori molto più ampia e un contrasto luminoso sorprendente. Siamo passati da una semplice visione 2D a una sorta di immersività che rende l’esperienza di visione comparabile a quella di una sala cinematografica. Netflix, che è stata pioniera nell’implementazione dell’HDR già nel 2016 con la serie “Marco Polo“, non solo ha abbracciato queste nuove frontiere tecnologiche, ma ora amplia la sua offerta integrando HDR10+ in aggiunta agli standard già esistenti.

Rispetto alle tecnologie precedenti, HDR10+ porta con sé significative migliorie, specialmente nella gestione della luce. Funziona ottimizzando i parametri visivi su base fotogramma per fotogramma, il che vuol dire che nei momenti in cui la luminosità e l’oscurità si alternano, come in scene molto contrastate, l’immagine si presenta con una qualità nettamente superiore.

Implementazione del supporto HDR10+

Per rendere possibile l’integrazione di HDR10+, Netflix ha scelto di utilizzare il codec AV1, noto per la sua efficacia in termini di compressione. Questo significa che gli utenti potranno godere di contenuti di alta qualità senza incorrere in problemi di lentezza nella loro connessione internet. Con la crescente diffusione della banda larga, l’implementazione di tecnologie avanzate come AV1 diventa sempre più pratica e sostenibile.

Al momento, Netflix ha già reso disponibili alcuni titoli con supporto HDR10+, con piani di ampliamento della portata per tutti i contenuti supportati. Per accedere a questa novità, gli utenti dovranno disporre di un abbonamento a Netflix Premium e di un dispositivo compatibile, il che include sia smartphone di ultima generazione che televisori adatti a visualizzare contenuti HDR10+ e AV1.

Accessibilità e compatibilità: il futuro alla portata di tutti

Una delle notizie più interessanti riguardo l’introduzione di HDR10+ è la sua accessibilità. Praticamente tutti i modelli di smartphone moderni sono già compatibili con entrambe le tecnologie, aprendo così la strada a un’ampia gamma di utenti. Questo è un passo significativo per Netflix, che mira a garantire che l’innovazione tecnologica non resti un’esclusiva per pochi, ma possa essere goduta da molti.

Inoltre, per chi possiede televisori che supportano HDR10+ ma non Dolby Vision, questa novità sarà particolarmente benefica. Infatti, gli utenti potranno sfruttare al meglio le capacità del proprio dispositivo, garantendo un’esperienza visiva di altissimo livello anche senza dover investire in nuovi schermi.

Con l’introduzione di HDR10+, Netflix dimostra di essere sempre all’avanguardia nell’offrire esperienze di fruizione sempre più avanzate, rendendo ogni serata di cinema a casa estremamente coinvolgente e visivamente appagante.