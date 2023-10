Le migliori stilo per il tuo computer e tablet

I touchscreen, negli ultimi anni, sono una parte integrante della nostra vita, grazie alla loro ampia integrazione nel campo degli smartphone.

Nonostante vi abbiamo a che fare nel quotidiano, però, a volte le dita non offrono quel feeling perfetto che una penna o un puntatore di un mouse possono garantire.

L’adozione di periferiche stilo, in molti casi, può elevare la precisione dei touchscreen rendendoli ancora più interessanti. In questo modo, per esempio, puoi utilizzare un telefono o un tablet per prendere appunti, per disegnare o quant’altro. In alcuni casi, la stilo viene utilizzata anche per lasciare firme su dispositivi digitali quando ricevi un pacco.

In un contesto di questo tipo, quale periferica dovresti scegliere? A questa domanda non corrisponde una risposta definitiva. La soluzione migliore dipende dal tipo di dispositivo con cui vuoi far interagire la stilo.

Se vuoi disegnare o prendere appunti, il prodotto più adatto potrebbe essere diverso. Il tutto senza tenere conto di altri fattori come prezzi e compatibilità.

Ad esempio, puoi accoppiare Apple Pencil 2 con alcuni dei migliori iPad in circolazione, ma se vuoi disegnare su un Samsung Galaxy Tab S9, lo stilo Apple non funzionerà.

Andiamo dunque ad analizzare i migliori prodotti attualmente sul mercato.

Apple Pencil 2

L’abbiamo appena citata e, d’altronde, non potevamo iniziare questa lista senza citare Apple Pencil 2. L’originale Apple Pencil ha debuttato verso la fine del 2015 e ha stabilito un nuovo standard per questo tipo di accessorio.

Apple, però, non si è limitata a crogiolarsi di questo suo successo: nel 2018, infatti, ha lanciato una seconda serie della sua stilo. L’incarnazione più recente di Apple Pencil è simile alla generazione precedente: utilizzando il display sensibile alla pressione dell’iPad Pro per produrre linee incredibilmente sottili con variazioni basate sulla pressione.

Il lato della punta crea tratti più ampi, ottimo per l’ombreggiatura, e la punta può anche offrire una linea molto fine quando ne hai bisogno. La penna stilo ora si aggancia magneticamente al lato dell’iPad Pro e dell’iPad Air per ricaricare in modalità wireless, evitando il metodo di ricarica scomodo del primo prodotto lanciato da Apple.

Prima di effettuare un acquisto impulsivo, assicurati di avere un iPad compatibile. Apple Pencil 2 funziona solo con alcuni di questi prodotti, inclusi i modelli più recenti di iPad Pro e iPad Air.

Se possiedi un vecchio iPad compatibile con Pencil (incluse le generazioni precedenti di iPad Pro, l’iPad di sesta generazione, l’iPad Mini 5 o l’iPad da 10,2 pollici 2019), dovrai accontentarti della prima Apple Pencil, che è ancora un ottimo prodotto.

Microsoft Surface Slim Pen 2

Le Surface Pen di Microsoft sono state, nel complesso, molto buone e la Surface Slim Pen 2 continua questa tradizione.

A differenza della Surface Pen originale, la Slim Pen 2 è molto più sottile e più maneggevole, ma non è cambiato solo il design. Microsoft, infatti, ha anche aggiunto una nuova fantastica funzionalità: il feedback tattile.

Usa la penna tracciando senza forzare la mano e non sentirai nulla, ma spingi un po’ più forte e la penna vibrerà leggermente, creando una leggerissima sensazione di attrito. Questa funzione riproduce molto bene la sensazione di scrivere su carta.

Surface Pen 2 offre 4.096 gradi di pressione e si attacca a dispositivi compatibili con magneti.

Sfortunatamente, la Slim Pen 2 non è compatibile con tutti i dispositivi Surface, risultando funzionante solo su quelli più recenti (Surface Pro 8, Surface Pro X, Surface Laptop Studio e Surface Duo).

Renaisser Stylus

Se sei il proprietario di un tablet della serie Microsoft Surface ma non vuoi spendere più di una cinquantina di euro per un nuovo accessorio di questo tipo, Renaisser Stylus è un ottimo acquisto.

Usandolo sembra di disegnare su carta vera grazie ai 4.096 punti di pressione disponibili. A questa sensibilità va aggiunta anche una funzione di inclinazione per ombreggiature e la tecnologia MPP 2.0 per ombreggiature e schizzi precisi.

Il Renaisser Stylus pesa solo 40 grammi e ha un corpo in lega di alluminio e un design aerodinamico, con appena 9,2 millimetri di diametro. È dotato di tasti di scelta rapida per cancellare e fare clic con il pulsante destro del mouse e si attacca magneticamente al lato sinistro del tablet Microsoft Surface.

È compatibile con quasi tutti i dispositivi della serie Microsoft Surface, incluso l’ultimo Surface Pro 9. È la scelta perfetta per gli utenti Microsoft che cercano un’alternativa più economica alla Surface Pen.

Meko Universal Stylus

Quando si parla di Meko Universal Stylus si fa riferimento a uno strumento multiuso, realizzato in acciaio inossidabile e alluminio che offre una sensazione al tatto simile a una penna classica.

È compatibile con un’ampia gamma di dispositivi touchscreen, inclusi iPhone e iPad Apple, Kindle, smartphone Samsung Galaxy e tanti altri. Con una lunghezza di 5,5 pollici, il tubo è largo circa 9 millimetri per una comoda presa in mano.

Un disco trasparente ti consente di vedere esattamente dove stai tracciando i tuoi segni, il tutto con una punta precisa, perfetta per prendere appunti e disegnare. Le punte sono sostituibili e la confezione include sostituzioni sia per la punta che per il disco. È disponibile in varie combinazioni di colori, giusto affinché tu possa scegliere quale sia la soluzione più adatta al tuo stile.

Adonit Stylus Note 2

Gli artisti digitali che disegnano e dipingono sui loro iPad hanno vedono in Adonit Note 2 una scelta gradita.

Si tratta di un accessorio compatibile con iPad 6/7/8, Air e Pro 3/4 con una batteria in grado di durare 24 ore da 110 Milliamperora (mAh). Il peso di appena 52 grammi, rende Adonit Note 2 una stilo molto maneggevole, ottima alternativa alle più costose alternative di Apple.

Adobe Ink & Slide

Se hai investito in Creative Cloud di Adobe, la combinazione di tale servizio con Adobe Ink & Slide dell’azienda potrebbe essere la tua soluzione ideale. Ink & Slide si collega a qualsiasi iPad 4 o successivo, iPad Air o iPad Mini tramite Bluetooth LE.

Il dispositivo offre anche la sincronizzazione con Creative Cloud, quindi ogni disegno o preferenza viene archiviato nel cloud per consentirti di accedervi successivamente sul tuo computer o su altri dispositivi. La stilo di cui stiamo parlando funziona anche con Photoshop Sketch.

Lo stilo Adobe Ink & Slide ha una punta fine e sensibile alla pressione capace di fornire un feeling simile a quello di una normale penna classica. L’adozione della tecnologia Pixelpoint di Adonit per una maggiore precisione e un LED di stato sullo stilo (capace di mostrarti persino il colore che hai scelto) sono altri plus non da poco conto.

Unico grande svantaggio con questo prodotto è la scarsa compatibilità: prima di un eventuale acquisto, ti consigliamo di fare grande attenzione ai dispositivi su cui intendi utilizzare tale stilo. Ink & Slide viene fornito con un caricatore USB e una custodia per il trasporto.

Logitech Crayon Digital Pencil

Logitech Crayon è una matita digitale versatile per iPad proposta dal 2018 in poi, progettata per gli utenti che desiderano una stilo d’alta qualità ma preferiscono qualcosa di meno costoso dell’Apple Pencil.

Questo stilo utilizza la tecnologia già applicata nella controparte Apple per rendere l’esperienza precisa e reattiva, con una sensazione naturale di carta e penna. Basta accendere il dispositivo e iniziare a usarlo: non è necessario alcun accoppiamento.

Una punta smart regola automaticamente lo spessore della linea in modo da poter inclinare per linee più spesse o più sottili. L’eliminazione del contatto del palmo integrato ti consente di appoggiare la mano sullo schermo mentre scrivi senza effetti indesiderati (la funzione nota come rifiuto del palmo).

Il Crayon può resistere anche in caso di spostamenti frequenti, grazie a quattro piedi per la protezione anticaduta, un cappuccio legato e una forma piatta che si sente a proprio agio nella mano e impedisce il rotolamento sulla scrivania.

Logitech Crayon Digital Pencil può funzionare per 7,5 ore di scrittura con una carica completa, mentre una ricarica rapida di due minuti ti offre 30 minuti di attività.

Adonit Pro 4

Adonit offre le punte dello stilo più precise e fini di qualsiasi produttore, anche se alcuni prodotti dell’azienda sono limitati al contesto iOS. Il vantaggio di Adonit Pro 4 è che funziona sulla maggior parte dei dispositivi touchscreen, inclusi iPad, tablet Android e Windows.

L’Adonit Pro 4 ha una punta molto fine, che lo rende perfetto per prendere appunti. Ha un corpo in alluminio solido lungo 9,25 mm, liscio ed elegante al tatto. L’accessorio offre un’esperienza simile a una penna tradizionale, con un’equa distribuzione del peso durante l’utilizzo. La Pro 4 ha l’aspetto e la sensazione di una normale penna a sfera, con l’aggiunta del PET Precision Disc, una punta del disco in policarbonato per proteggere lo schermo. Lo stilo è disponibile in tre combinazioni di colori: nero, argento o oro.

Elzo 3-in-1 Stylus

Se stai cercando un’alternativa economica ad alcuni dei prodotti più costosi di questa lista, allora Elzo 3-in-1 Stylus potrebbe fare per te. È l’opzione perfetta a basso costo, capace di fornire comunque tre diverse punte.

C’è una soluzione più morbida, in nanofibra, per l’uso generale dello stilo, ma c’è anche una punta a disco di precisione per un lavoro più accurato e una punta a penna gel per scrivere su carta vera.

L’accessorio ha un solido corpo in alluminio e viene fornito con un’impugnatura morbida per il massimo comfort di scrittura. Una delle sue migliori caratteristiche è la sua compatibilità. Funziona con una moltitudine di dispositivi iOS e Android, inclusi iPad, iPhone, prodotti Samsung e tanti altri: praticamente qualsiasi device con un touchscreen capacitivo.

Domande frequenti

Terminiamo questo percorso con una serie di potenziali domande che potresti farti su questi prodotti.

Quali sono i migliori tablet per utilizzare una stilo?

Come attestano i numeri sia dell’iPad Pro che della gamma Surface di Microsoft, gli ibridi laptop-tablet stanno diventando sempre più popolari, così come le stilo stanno vivendo una diffusione sempre più ampia

Prendiamo, ad esempio, il tablet portatile Samsung, il Galaxy Tab S8 Plus, che vanta prestazioni potenti, la versatilità di Android e un display Super AMOLED 2800 x 1752 (WQXGA) con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Lo schermo grande e nitido offre una sorta di “tela portatile”, soprattutto se hai una stilo di alto livello con cui lavorare.

Surface Pro 9 di Microsoft è un altro esempio ibrido che supporta uno stilo ufficiale. Tale prodotto utilizza Windows, quindi può utilizzare gli stessi programmi che hai sul tuo PC desktop, anche se le applicazioni potrebbero apparire leggermente diverse sul tablet.

Anche la Surface Pen è potente, con un’eccellente sensibilità alla pressione e una gomma incorporata. La Surface Pen è qualcosa che vorresti ottenere, ma non viene fornita con Surface Pro 9, quindi dovrai acquistarla separatamente. Oppure potresti prendere uno stilo compatibile con Surface Pro come il Renaisser Raphael 520.

La nostra ultima raccomandazione include la gamma iPad Pro, che ha bisogno di poche presentazioni. L’enorme display ti offre un ampio spazio su cui attingere. L’iPad Pro è uno dei preferiti di molti artisti poiché è compatibile con la famosa app Procreate. Apple ha anche aggiornato la matita per usarla per prendere appunti con la tua calligrafia naturale o utilizzare lo strumento Art Studio per disegnare.

Cosa rende una stilo meglio di un’altra?

Qui il discorso è abbastanza complesso.

Di vitale importanza è, di certo, la punta che va a contatto con il vetro del display. In questi casi vengono usati materiali come gomma, dischi di plastica o quant’altro. Lato design, questi possono essere retrattili, coperti da un cappuccio o senza protezione.

Per quanto riguarda l’alimentazione, si parla di batterie o di semplice connessione Bluetooth. Alcuni accessori offrono più o meno livelli di sensibilità del tratto, mentre altri garantiscono funzioni utili come il rifiuto del palmo.

Alcuni sono alimentati da batterie o Bluetooth, a volte offrono funzionalità aggiuntive di sensibilità alla pressione e rifiuto del palmo. Va poi valutato, eventualmente, se vi sono software venduti con la stilo o comunque che la sfruttano in maniera nativa.

Non vanno poi dimenticati alcuni aspetti più pratici. Una stilo deve essere comoda nella mano, senza affaticarti durante l’utilizzo. Fai attenzione agli accessori che stancano la mano o il braccio. Anche il bilanciamento del peso può essere importante.

Quanto dura una stilo?

Quanto durerà uno stilo dipende dalla qualità dello strumento e dalla frequenza del tuo utilizzo. Più frequente e intenso è il tuo utilizzo, meno questo tenderà a durare. In generale, la maggior parte delle penne stilo durerà almeno un anno prima di rompersi.

Alcune opzioni premium possono durare più a lungo, ma può essere preferibile non mantenere troppo a lungo un dispositivo, per ottenere sempre la qualità massima dal suo utilizzo (soprattutto se sei un artista).