Recensione Realme 16 Pro 5G: Lo smartphone con la migliore fotocmera sotto i 400€ 

Realme 16 Pro 5G è uno smartphone di fascia media che spicca per la sua ottima fotocamera da 200MP ed una batteria enrome da 6500mAh. Potrebbe essere lo smartphone ideale per chi cerca un device affidabile da 400 euro ed in grado di offrire il giusto mix fra design, funzionalità, fotocamera ed autonomia.

Videorecensione in 1 minuto

Perché scegliere Realme 16 Pro 5G

Questo smartphone arriva con due varianti: 256GB a circa 399 euro e 512GB a 429 euro, è un ottimo mid-range camera phone che punta molto sull’uso dell’AI per la parte fotografica e sull’autonomia della batteria.

Il telefono ideale per chi non è un esperto o un utente avanzato ma cerca uno smartphone versatile con cui fare foto e video di alta qualità ed in grado di offrire prestazioni convincenti per il classico utilizzo quotidiano fatto di social, streaming, navigazione e gaming leggero.

Design e Costruzione

Devo ammettere che il Realme 16 Pro è davvero un bel telefono. Il design è in stile urban wild ed è stato realizzao da Naoto Fukasawa e si distingue per frame lineari, senza fronzoli inutili, ed uno schermo piatto che lo rendono minimal e molto comodo da usare ed impugnare grazie ad una buona ergonomia complessiva.

Al tutto si aggiunge un bel modulo fotografico posteriore e la resistenza ad acqua e polvere grazie alla certificazione IP69.

Display AMOLED da 144Hz

Uno dei punti di forza del Realme 16 Pro è sicuramente il bel display AMOLED da 6.78″con risoluzione 1.5K (1272×2720) e refresh rate 144Hz, supporto ad HDR10+ e luminosità massima fino a 6500 nit di picco.

Caratteristiche tecniche che lo rendono uno schermo bello da usare, con colori brillanti, molto fluido nel classico utilizzo quotidiano e generalmente eccellente per ogni tipologia di utilizzo. La luminosità massima lo rende sempre ben visibile anche sotto la luce diretta del sole, caratteristica da non sottovalutare soprattutto in vista dell’estate.

Uno schermo superiore a molti competitor della stessa fascia di prezzo e che lo rende ideale per chi cerca un display luminoso e da usare con piacere anche all’aperto.

Fotocamera da 200MP

Il vero punto di differenziazione di Realme 16 Pro rispetto a tutti i competitor è la qualità fotografica. Sul blocco fotografico posteriore troviamo 3 ottiche: un sensore Samsung HP5 da 200MP enorme (1/1.56′′, f/1.8) con stabilizzazione OIS ed EIS, che riesce a scattare foto nitidissime anche in movimento o con poca luce, c’è poi un ultra-wide da 8MP con 112° di campo visivo, perfetto per le foto panoramiche ed una selfie cam da 50MP capace di scatta ritratti frontali molto dettagliati, che puoi croppare senza perdere qualità, pronti per la condivisione sui social.

Ci sono poi tantissime tecnologie e funzionalità dedicate al miglioramento dei ritratti con multi-focale, una gestione impeccabile dei colori e la possibilità di scattare in RAW.

Non poteva di certo mancare l’AI. Con AI Perfect Shot, nelle foto di gruppo il telefono riconosce automaticamente la “migliore faccia” di ognuno e la sostituisce se qualcuno ha gli occhi chiusi o fa una smorfia, in questo modo avremo foto di gruppo perfette. Con AI Ultra Clarity lo smartphone riesce a sistemare le immagini un po’ mosse o sfocate, rendendo nitidi capelli, testi e dettagli. E se scatti in controluce o al buio, AI Portrait Glow ti illumina virtualmente con effetti tipo flash, luce da studio o contorno, come se fossiamo in un vero set fotografico vero.

Per la parte creativa, AI Edit Genie è geniale: con AI LightMe applichi 4 template di luce (Window Shadow, Party Neon, Spotlight, Random Light) per ricreare effetti da studio. AI StyleMe ti lascia cambiare outfit, sfondo o persino lo stile della foto (3D emoji, modella professionale, cartoon) copiando i prompt che vedi sui social – e la faccia resta sempre coerente, niente più risultati finti.

Buoni i risultati anche sul fronte video, si può registrare tranquillamente in 4K HDR a 30fps su più focali con buoni risultati e con MainTrack che tiene sempre a fuoco il soggetto principale anche se cammini o cambi inquadratura. Puoi trasformare le clip in Live Photo o Live Wallpaper 4K per condividere momenti dinamici o personalizzare la home.

Per riassumere, se sei un utente medio che cerca uno smartphone in grado di fare ottime foto e, nel caso non fossero perfette, di sistemare gli scatti con l’AI allora il Realme 16 Pro è il telefono che fa al caso tuo.

Prestazioni e Software

L’hardware è basato sul SoC Dimensity 7300-Max 5G (4nm), GPU Mali-G615, 8 GB di RAM ed un sistema di raffreddamento AirFlow VC.

Tutto questo per dire che il sistema operativo basato su Android 16 con la personalizzazione Realme UI 7.0 gira alla grande e ci garantisce un’ottima fluidità per ogni tipologia di utilizzo. Uno smartphone che si comparta in maniera impeccabile per il classico utilizzo quotidiano dove la fanno da padrone i social, la navigazione ed un po’ di gaming.

Le prestazioni in gaming sono molto buone, anche con giochi pesanti si riescono ad avere performance solide e soddisfacenti.

Al tutto si affiancano 256 o 512 GB di memoria interna ed un buon uso dell’intelligenza artificiale basata su Gemini.

Batteria e Ricarica

Ottima l’autonomia. Realme 16 Pro monta una batteria da 6500 mAh che ci permette di superare giornate stress con un 30/40% di batteria residua e di usare il telefono per due giorno con un utilizzo standard.

Nella media la velocità di ricarica a 45W.

Rapporto qualità-prezzo

A 399€ (256GB) o 429€ (512GB), il Realme 16 Pro è venduto ad un prezzo molto competitivo e con un buon rapporto qualità-prezzo. Se stai cercando uno smartphone da 400 euro con una buona fotocamera ed un’ottima batteria allora potrebbe essere il prodotto che fa al caso tuo. Piccolo consiglio, visti i soli 30 euro di differenza ti consiglio di optare per la versione da 512 GB in modo da avere più spazio a disposizione per foto e video.

Conclusioni – A chi lo consiglio

Scegliere un device di fascia media è onestamente complicato, ma il Realme 16 Pro potrebbe essere il telefono che fa al caso tuo se hai un budget di circa 400 euro e cerchi un dispositivo bello e ben costruito, con una delle migliori fotocamere della categoria e con una ottima utilizzabilità quotidiana.

PRO CONTRO Fotocamera, batteria e display Ricarica a 45W Rapporto qualità-prezzo Manca ricarica wireless