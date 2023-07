Galaxy Tab S9, specifiche e prezzi: i tre tablet ufficiali il 26 luglio

Nel prossimo evento Unpacked, programmato per il 26 luglio, Samsung presenterà ufficialmente Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5 e tutti i riflettori sono ovviamente puntati sui due nuovi pieghevoli. Tuttavia, nel corso dell’appuntamento il colosso di Seul svelerà anche i tre nuovi tablet della serie Galaxy Tab S9.

Quando mancano ormai circa due settimane al lancio ufficiale di questi prodotti, l’informatore Ishan Agarwal ha fornito praticamente tutte le specifiche dei tre tablet. Inoltre sono trapelati anche i probabili prezzi per i mercati europei. Il Galaxy Tab S9 è dotato di uno schermo OLED da 11 pollici a 120 Hz con risoluzione WQXGA, mentre il Galaxy Tab S9+ ha uno schermo OLED da 12,4 pollici a 120 Hz. Il Galaxy Tab S9 Ultra sarà il più grande dei tre tablet Samsung in arrivo, con uno schermo OLED da 14,6 pollici a 120Hz. Il Tab S9+ e il Tab S9 Ultra offrono una risoluzione WQXGA+ leggermente superiore.

Tutti i tablet in arrivo utilizzano il processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm. Il Galaxy Tab S9 ha fino a 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, mentre il Galaxy Tab S9+ ha fino a 16 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione. Il Galaxy Tab S9 Ultra metterà invece a disposizione fino a 16 GB di RAM e 1 TB di spazio di archiviazione. Tutti e tre i tablet hanno inoltre un lettore ottico di impronte digitali e una S Pen. Non dovrebbero mancare Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, una porta USB 3.2 Type-C e Samsung DeX.

Sempre stando alle ultime indiscrezioni, il Galaxy Tab S9 arriverà con una fotocamera posteriore da 13 MP, una fotocamera frontale da 12 MP e una batteria da 8.400 mAh. Il Galaxy Tab S9 +, invece, potrebbe essere dotato di una doppia fotocamera da 13 MP + 8 MP sul retro, una fotocamera frontale ultrawide da 12 MP e una batteria da 10.090 mAh. Il Galaxy Tab S9 Ultra avrà una configurazione a doppia fotocamera da 13 MP + 8 MP sul retro e una fotocamera frontale da 12 MP + 12 MP. Il tablet più prestante della serie sarà inoltre equipaggiato con una batteria da 11.200 mAh. Come riportato in esclusiva mesi fa, tutti questi tablet presenteranno un grado di protezione IP67 che accerta la resistenza alla polvere e all’acqua.

Molto probabilmente, tutti questi dispositivi eseguiranno il software One UI 5.1.1 basato su Android 13. Inoltre, i tablet della serie Galaxy Tab S9 potrebbero essere dotati di ricarica rapida da 45 W con una promessa di tre anni di aggiornamenti del sistema operativo Android. Venendo ai prezzi, un nuovo report di SamInsider rivela che il prezzo del Galaxy Tab S9 solo Wi-Fi sarà di 929,95 euro in Europa per la variante di archiviazione da 8 GB di RAM + 128 GB. La variante da 12 GB di RAM + 256 GB di spazio di archiviazione potrebbe costare 1.049,95 euro.

Il Galaxy Tab S9+ potrebbe avere un prezzo di partenza di 1.149 euro per la variante solo Wi-Fi con 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. Samsung potrebbe invece lanciare sul mercato la variante di archiviazione da 12 GB di RAM + 256 GB del Galaxy Tab S9 Ultra a 1.369,95 euro per la variante solo Wi-Fi. Le varianti 5G di questi dispositivi avranno un prezzo ancora più alto.