Galaxy Z Fold 5 e Flip 5, ufficiali il 26 luglio: Samsung conferma

Dopo tante voci è finalmente arrivata la conferma ufficiale da parte di Samsung. Il prossimo evento Unpacked del colosso di Seul si svolgerà in Corea del Sud il 26 luglio. In precedenza era stata proprio Samsung a lasciar intendere che l’evento di presentazione dei suoi prossimi telefoni pieghevoli avrebbe potuto svolgersi nel suo paese d’origine verso la fine di luglio.

L’azienda sudcoreana non ha rivelato esplicitamente i nomi dei prodotti che verranno annunciati durante questo nuovo evento Unpacked, ma basta dare uno sguardo alle immagini teaser per dedurre che i protagonisti di questo appuntamento saranno proprio Galaxy Z Fold 5 e Flip 5. Le voci indicano che questi foldable saranno affiancati dalla nuova serie di tablet Tab S9 e dal duo Galaxy Watch 6.

Tutti gli eventi Unpacked più recenti si sono svolti negli Stati Uniti o in Europa, ma stavolta Samsung ha scelto Seul come location per il suo evento Unpacked estivo. L’azienda aveva fatto sapere di aver scelto la Corea del Sud perchè “è da qui che provengono la filosofia di apertura e la visione dell’innovazione di Samsung”. D’altronde sono stati proprio gli utenti sudcoreani i più interessati ai telefoni pieghevoli, pertanto Samsung vuole in qualche modo ricompensarli per tutto questo affetto.

I dispositivi arriveranno con alcuni miglioramenti significativi, tra cui un nuovo chip e una nuova cerniera per entrambi i telefoni pieghevoli, un display esterno più grande per il Flip 5, una certificazione IP68 per il Tab S9 e un nuovo chip e batterie più grandi per il Galaxy Watch 6.