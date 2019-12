I migliori smartphone che usciranno nel 2020:dall’iPhone 9 all’Huawei P40

Quali nuovi telefoni arriveranno nel mercato nel 2020? E quali nuove funzionalità avranno?

Ci sono state diverse indiscrezioni e nuove informazioni, in queste ultime settimane, riguardo i nuovi smartphone che andranno nel mercato, da Samsung a Apple, da Moto Razr a Huawei. Proprio rimanendo in casa Apple, infatti, ci hanno sorpreso le previsioni annunciate dall’analista di Apple Ming-Chi Kuo, noto esperto dell’azienda di Cupertino, che ha condiviso una nuova nota riguardante i nuovi modelli di iPhone per il 2020 – 2021 e che ci ha rivelato come potrebbero esserci ben cinque nuovi iPhone.



I migliori smartphone attesi per il 2020

Dato che la fine dell’anno si avvicina ci sembra il momento giusto per dare un’occhiata ai telefoni in arrivo più attesi nel 2020.

La novità principale per l’anno in arrivo sembra essere l’arrivo del 5G e di pari passo con questo pare che i telefoni avranno batterie più grandi ma anche velocità più elevate. Il miglioramento più atteso, invece, è quello delle fotocamere che permetteranno di ingrandire, ottenere più dettagli e catturare immagini ultra-ampie.

Naturalmente, il 2020 sarà anche un anno estremamente importante per i telefoni pieghevoli: come sappiamo Motorola ha appena lanciato la sua nuova versione di Motorola Razr. Non si sa ancora se Motorola Razr sarà l’unico modello pieghevole del 2020 quello che si sa è che questi modelli pieghevoli sembrano competere sempre più con gli smartphone tradizionali.

I migliori smartphone che usciranno nei primi sei mesi dell’anno

Per quanto riguarda quindi le uscite più attese, i primi sei mesi dell’anno vedranno l’avvento sul mercato di:

Samsung Galaxy S11

Samsung Galaxy Fold 2

Apple iPhone 9

Huawei P40 Pro

Moto Razr

OnePlus 8

LG G9 ThinQ

Sony Xperia 2

Xiaomi Mi 10

Del Samsung Galaxy S11+ vi abbiamo parlato recentemente riportando delle indiscrezioni che rivelerebbero che questo adotterà una fotocamera principale da 108 megapixel con un sensore personalizzato.

Altra grande novità sembra arrivare da Apple che sembra introdurrà un nuovo modello ad inizio anno e lo chiamerà iPhone 9 o iPhone SE2. Questo modello sarà dotato di uno schermo da 4,7, avrà il pulsante Home con Touch ID e sarà dotato di una sola fotocamera posteriore.

La presentazione del nuovo Moto Razr è già stata ufficializzata anche se questo sarà acquistabile solo da gennaio 2020.

I migliori smartphone che usciranno nella seconda metà dell’anno

La seconda metà dell’anno vedrà invece arrivare sul mercato altre novità. I migliori smartphone in uscita saranno:

Apple iPhone 12 Pro series

Samsung Galaxy Note 11 series

Google Pixel 5 series

Huawei Mate 40 Pro

OnePlus 8T

Asus Rog Phone III

Il Huawei Mate 40 Pro, invece, avrà connettività 5G, maggiore durata della batteria, riconoscimento facciale 3D, e altre funzionalità per utenti esperti. Mentre i telefoni Huawei della serie P sono la linea in cui l’azienda distribuisce i suoi ultimi e più grandi miglioramenti a livello della fotocamera, la serie Mate è riservata agli incrementi delle prestazioni hardware e ad altre funzionalità più specifiche.

Questi sembrano i modelli maggiormente attesi per l’anno 2020, e voi state attendendo un modello particolare?

Fonte Phonearena