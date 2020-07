Migliori fitness tracker e guida all’acquisto del 2020

Quali sono i migliori fitness tracker sul mercato? Questa tipologia di dispositivi, rappresenta uno dei punti massimi di congiunzione tra sport e tecnologia. Si tratta infatti di veri e propri “braccialetti digitali”, strumenti da indossare che permettono di monitorare il proprio stile di vita e la propria attività fisica.

Spesso confusi con gli smartwatch, in realtà questi dispositivi propongono una serie di funzioni più specifiche nonché affinate. Anche se il focus è sempre sul benessere fisico, a seconda del tipo di persona è necessario concentrarsi su prodotti di diversa natura. Esistono fitness tracker piuttosto basilari, che si concentrano su utenti standard e altri che, forti di funzioni avanzate, si focalizzano sugli sportivi.

Non solo: questo genere di dispositivo è anche un componente importante dell’abbigliamento. Esistono infatti varie soluzioni estetiche e cromatiche per quanto concerne i fitness tracker. Moda e gusti personali dunque, sono altri fattori interessanti in fase di scelta del prodotto.

Di seguito, andremo ad analizzare nello specifico i parametri per definire quali sono i migliori fitness tracker compatibili con iPhone o Android, definendo le caratteristiche principali per rientrare in questa categoria. Non mancheranno ovviamente, le liste con i prodotti più apprezzati per ogni tipologia di utente.

Individuare i migliori fitness tracker per ogni tipologia di utente non è semplice

Se in fase di introduzione abbiamo suddiviso i fitness tracker in due categorie (per sportivi e non), in realtà questa suddivisione può facilmente essere portata a un livello successivo. Nello specifico, ogni singola disciplina ha dei prodotti più o meno indicati.

Trattandosi di strumenti piuttosto complessi dunque, è possibile individuare una ristretta cerchia di fitness tracker focalizzata sulla proprie attività. In tal senso esistono modelli con funzioni/peculiarità software indicati per i corridori, i ciclisti o chi pratica nuoto. Non mancano i modelli generalisti, capaci di adattarsi in maniera più o meno efficiente a qualunque tipo di disciplina sportiva.

Come funziona un fitness tracker?

Per sua natura, un fitness tracker è a stretto contatto con il nostro fisico. Portato al polso come un classico orologio infatti, esso è dotato di sensori che possono facilmente permettere la monitorizzazione dei parametri vitali.

I sensori utilizzati possono fungere da contapassi, da GPS o, per esempio, come cardiofrequenzimetro. Di fatto, le informazioni recuperate vengono poi elaborate attraverso il software. Per ottenere informazioni specifiche, è necessario attendere ore, o meglio giorni. In questo modo i migliori fitness tracker riescono a ricostruire uno storico in grado di fornire dati utili per migliorare le prestazioni sportive o comunque la propria vita.

Per chi non pratica sport ma ha una vita sedentaria, anche la semplice funzione di contapassi può essere utile. In questo contesto infatti, lo stimolo per potersi muovere maggiormente può avere ripercussioni positive su eventuali malesseri legati a una vita sedentaria. Va poi tenuto conto che, generalmente, anche i fitness tracker più economici permettono di registrare importanti parametri come pressione sanguigna, attività cardiovascolare e altri valori legati allo stato di salute.

Quando ci si sposta verso la fascia alta dei prodotti, è possibile fruire di veri e propri personal trainer virtuali, in grado di spronare lo sportivo (o la persona comune) verso dei risultati altrimenti difficili da ottenere.

Alcuni modelli vanno indossati per registrare la propria attività di jogging e basta, altri necessitano di lavorare 24 ore al giorno per poter fornire dati utili. Ovviamente, qualunque dubbio viene dissipato dalle istruzioni. Qualunque prodotto sul mercato infatti, a prescindere dal produttore, propone una serie di istruzioni accurate che permette di sfruttare il fitness tracker in maniera ottimale.

Come scegliere un fitness tracker

Chiunque abbia posato anche solo una volta lo sguardo sugli store digitali cercando un fitness tracker sa bene come questa categoria di prodotti abbia una offerta numericamente elevatissima. In tal senso, si spazia da modelli che costano pochi euro fino a quelli più avanzati, che superano abbondantemente il centinaio.

Nonostante si tratti di un prodotto wearable tra i più economici, il prezzo è influenzato da una serie di parametri che andremo in seguito ad analizzare accuratamente.

L’estetica

Inutile girarci attorno. Così come per tutti gli oggetti indossabili, anche i fitness tracker possono risultare più o meno interessanti a livello meramente estetico.

Così come un orologio, uno smartwatch o un braccialetto, anche questo può risultare più o meno adatto a uno stile d’abbigliamento. Il modo in cui si presenta un prodotto però, può anche coinvolgere fattori estetici che vanno oltre al semplice colpo d’occhio per chi ci incrocia per strada.

La fattura del display, per esempio, può essere una caratteristica più o meno appagante. Esso può risultare a colori o monocromatico, touch o dotato di tasti fisici, retroilluminato o meno. Alcune di queste caratteristiche inoltre, influenzano anche i consumi della batteria e dunque possono presentare anche un risvolto decisamente pratico. Sotto questo punto di vista va tenuto conto anche del tipo di utilizzo che si intende fare di tale dispositivo. Chi necessita di un semplice contapassi, probabilmente non avrà necessità per forza di un display touch e a colori, potendosi accontentare di un semplice monocromatico.

Il cinturino

Se si parla di fitness tracker in ottica estetica, non si possono non spendere un paio di parole sui cinturini. Questa parte del dispositivo, generalmente poco considerata a livello pratico, risulta invece rilevante sotto il punto di vista del look. Esistono infatti modelli che propongono un cinturino più tendente allo sportivo e altri dal tenore più classico.

A seconda del caso, i prodotto di questo tipo possono essere composti da un cinturino nel quale si inserisce il tracker vero e proprio oppure da un modello unico che non permette alcun tipo di sostituzione. La possibilità di sostituire il cinturino offre l’eventuale possibilità di scegliere tra più o meno alternative, personalizzando il fitness tracker e rendendolo modificabile a seconda dell’abbigliamento adottato.

Le funzionalità

Cosa può fare un fitness tracker? Come abbiamo anticipato sono tantissime le funzionalità offerte da questi device. Se il già citato rilevazione della frequenza cardiaca è praticamente presente su qualunque modello disponibile, lo stesso discorso vale per il contapassi e la rilevazione delle calorie bruciate.

Meno comuni ma estremamente interessanti sono funzioni come monitoraggio del riposo e in alcuni casi anche un supporto per quanto concerne la dieta. A queste funzioni vanno aggiunte quelle di sveglia e promemoria che, seppur meno inerenti all’attività fisica, possono comunque essere utili.

Compatibilità con smartphone e altri accessori

Il dualismo Android e iOS, si propone con costanza anche quando si parla di fitness tracker. Nella scelta del miglior modello da acquistare è bene orientarsi verso un dispositivo che possa interagire al meglio con il proprio smartphone, così da poter fruire in maniera totale del prodotto.

Un aspetto da considerare infatti, è la possibilità di questi dispositivi di ricevere le notifiche dal telefono. Anche se tale funzione è esclusiva della fascia medio-alta di prodotti, si tratta di un vantaggio notevole da non trascurare.

Quando si parla di compatibilità comunque, non si può limitare al discorso smartphone. Molti fitness tracker infatti possono supportare anche altri dispositivi di rilevamento fisico. Un caso esemplare è quello delle fasce cardio. Questi dispositivi possono lavorare insieme e contemporaneamente, sviluppando analisi estremamente dettagliate nonché utili.

Impermeabilità

Un fattore tecnico fondamentale è quello dell’impermeabilità. Molti modelli sono resistenti all’acqua, ma è bene comprendere fino a che punto ci si può spingere in tal senso. In alcuni casi, infatti, si tratta di una semplice resistenza a qualche goccia. I modelli migliori, invece, permettono di essere utilizzati anche sotto la doccia o quando piove piuttosto intensamente.

Ovviamente, i fitness tracker usati dai nuotatori, presentano particolari resistenze che rendono in grado ai device di resistere anche in tali condizioni (come vedremo in seguito). Il nostro consiglio è di controllare la certificazione IP del dispositivo e scegliere il braccialetto con il valore più alto se si pensa di utilizzare il prodotto in condizioni climatiche particolari.

Batteria e autonomia

Ovviamente, per determinare quali sono i migliori fitness tracker per le nostre specifiche esigenze, va tenuto anche conto della batteria. Così come per tanti altri prodotti tecnologici infatti, l’autonomia è una caratteristica saliente. Al di là di eventuali consumi legati a tipo di display e al software, lo standard di batterie al litio è ormai largamente consolidato e garantisce prestazioni più che sufficiente.

I fitness tracker, essendo piccoli e compatti, solitamente propongono una durata che va nell’ordine di qualche settimana, fino a vari mesi. Molto dipende anche dal tipo di sensori presenti. Nei modelli con GPS inevitabilmente la durata cala, di pari passo con l’aumento delle funzionalità.

La maggior parte dei modelli ha un connettore personalizzato che consente il caricamento. In molti casi si tratta di apparecchi piuttosto delicati, pertanto il consiglio è di valutare la possibilità di trovare eventuali sostituti sul mercato (se non di acquistarne precauzionalmente uno di riserva a priori).

I migliori modelli economici di fitness tracker

Quali sono i fitness tracker economici migliori attualmente sul mercato? Per chi intende fare un acquisto nell’ottica di spendere il meno possibile, abbiamo un paio di prodotti dal prezzo contenuto capaci comunque di offrire una qualità più che accettabile.

Fitness tracker Fitpolo

Fitness tracker Fitpolo rappresenta un ottimo prodotto entry o comunque focalizzato su un target che non ha un budget elevato a disposizione. Di fatto, questo dispositivo è in grado di aiutare l’utente a monitorare il proprio allenamento quotidiano, che si tratti di basket, corsa, equitazione, yoga, calcio o semplice camminata.

La presenza di un cardiofrequenzimetro e di un sistema di monitoraggio del sonno, permettono al tracker di lavorare anche per quanto non è strettamente connesso alle attività sportive. Anche rispetto alle notifiche, tale dispositivo si rivela all’altezza della situazione, risultando in grado di segnalare chiamate ricevute, SMS e messaggi provenienti da WhatsApp, Facebook, Skype e tanti altri programmi di messaggistica. Lo schermo è a colori e di dimensioni pari a 0,96 pollici (80 x 160 pixel) per un peso complessivo che si aggira intorno ai 90 grammi. La batteria, ricaricabile attraverso porta USB garantisce una durata di 10-15 giorni in standby e di una settimana se il tracker viene attivato frequentemente.

L’app Fitpolo poi, disponibile sia per iOS che Android, risulta una soluzione ideale per chi vuole spendere una cifra contenuta ma, al contempo, fruire di un dispositivo comunque funzionale.

Xiaomi Mi Band 4

Tra i fitness tracker economici, rientra senza ombra di dubbio Xiaomi Mi Band 4. Il modello prodotto dalla nota casa produttrice cinese infatti, è in grado di abbinare una grande qualità complessiva a un prezzo di poche decine di euro.

Alcune caratteristiche salienti di questo modello? Un display a colori estremamente luminoso da 0,95 pollici, resistente all’acqua fino a profondità di 50 metri, svariati dati raccolti e tante altre funzioni. La capacità di monitorare le notifiche del proprio smartphone poi, è la ciliegina sulla torta di questo prodotto. Per ulteriori informazioni, invitiamo a visionare la recensione di Xiaomi Mi Band 4 che abbiamo realizzato appositamente per questo prodotto.

I migliori fitness tracker di fascia alta

Il budget non è un problema? Potendo non avere limiti per quanto riguarda il prezzo, è possibile buttarsi a capofitto in una serie di prodotti estremamente avanzati. Di seguito illustreremo due tra i modelli più ambiti e costosi dell’intero settore.

Garmin Vivosmart 4

Soffermandoci su Garmin Vivosmart 4, trattiamo un prodotto di qualità decisamente superiore alla norma. Al di là di un design curato e decisamente sopra la media, esso propone una serie di funzioni in grado di spingere verso uno stile di vita più sano.

Soprattutto sotto il punto di vista della gestione del sonno, il prodotto Garmin non teme confronti. Il sensore pulse ox consente di ottenere la stima della saturazione di ossigeno nel sangue durante il sonno, necessaria per la registrazione delle fasi rem. Tramite questo sistema è possibile, con un semplice colpo d’occhio, visionare i livelli di ossigenazione del sangue. Inoltre, il dispositivo monitora la frequenza cardiaca e lo stress quotidiano, con tanto di eventuali esercizi di respirazione per il rilassamento fisico e mentale. La funzione body battery stima l’energia presente nel corpo in ogni momento della giornata, consentendo di sapere lo stato fisico in quel preciso momento.

Vivosmart 4 è resistente all’acqua e può dunque essere indossato anche durante la doccia. Per quanto concerne la batteria, questa può durare fino a 7 giorni.

Fitness Tracker WETERS

Un altro modello con un costo superiore alla media è sicuramente Fitness Tracker WETERS. Nonostante ciò, il rapporto qualità-prezzo risulta piuttosto vantaggioso, a fronte di un prodotto decisamente superiore alla media.

Il tracker in questione permette di gestire il monitoraggio della frequenza cardiaca, ottenendo periodici aggiornamenti della tua salute. In tal senso è possibile eseguire la misurazione della pressione arteriosa in maniera estremamente comoda e con una apprezzabile interfaccia di misurazione. Anche sotto il punto di vista del monitoraggio del sonno il prodotto WETERS si dimostra avanzato, grazie alle registrazioni delle varie fasi del sonno per valutare, a livello globale, la qualità del riposo.

Non mancano poi altre funzioni come il promemoria sedentario, che richiama l’attenzione quando si è fermi da troppo tempo. Oltre alle notifiche varie per SMS e chiamate, questo dispositivo permette anche di effettuare foto attraverso il cellulare attraverso un apposito comando. Impermeabile all’acqua con certificazione IP67, risulta dunque un prodotto da utilizzare con tutta sicurezza con ogni situazione climatica.

I modelli consigliati per i ciclisti

Anche chi pratica ciclismo può poter giovare notevolmente di fitness tracker. Di seguito proponiamo due modelli particolarmente indicati per tale disciplina sportiva.

Fitbit Charge 3

Fitbit Charge 3 è un fitness tracker particolarmente apprezzato da chiunque fa sport, inclusi i ciclisti. Forte di un design alquanto sobrio e dunque adattabile a qualunque stile di abbigliamento, questo dispositivo propone una serie di sensori piuttosto lunga. In tal senso, si spazia dal cardiofrequenzimetro al misuratore delle calorie bruciate, dal contapassi al monitoraggio del sonno.

Impermeabile fino a 50m di profondità, con un’autonomia di 7 giorni e dotato di un ottimo display OLED, Fitbit Charge 3 eccelle anche per l’ottima integrazione con il software che gli consente di gestire al meglio anche le notifiche dello smartphone. Il modello qui proposto, è compatibile con iPhone, Android e Windows per quanto concerne il recupero e l’elaborazione dei dati raccolti.

AGPTEK Fitness Tracker

Una valida alternativa (anche molto economica) per i ciclisti è senza ombra di dubbio AGPTEK Fitness Tracker. Si tratta di un ottimo dispositivo in grado di adattarsi a qualunque tipo di utente, essendo dotato di svariate funzioni che vanno dal contatore di calorie, al monitoraggio del sonno sino alla frequenza cardiaca.

Il dispositivo si attiva quando si alza il polso e ciò consente di poter risparmiare batteria e di rendere la sua durata piuttosto prolungata. L’impermeabilità IP67 abbinata alla funzione GPS permette di essere un valido supporto durante i viaggi in bici. Grazie all’apposita applicazione, è possibile esaminare i propri tempi di allenamento, velocità, distanza e calorie consumate durante l’attività ciclistica.Per quanto riguarda il display, si tratta di un LED da 0,87 pollici, che mostra i dati di varie modalità sportive impostabili a proprio piacimento. AGPTEK Fitness Tracker risulta pienamente compatibile con iOS 8.0, Android 4.4, tecnologia Bluetooth 4.0 e versioni successive.

I migliori fitness tracker per il nuoto

Fitness tracker e nuoto è un binomio particolare, ma non per questo esente di diversi prodotti più o meno specifici. Di seguito mostreremo due modelli che si sposano perfettamente con tali esigenze.

Samsung Gear Sport Smartwatch SM-R600

Rimaniamo focalizzati su brand di grande spessore con Samsung Gear Sport Smartwatch SM-R600. I produttori coreani, non hanno particolare necessità di presentazioni, visto il gran numero di dispositivi elettronici che propongono sul mercato mondiale.

Questo fitness tracker offre una resistenza all’acqua fino a 50 metri di profondità. Il peso, risulta molto compatto e dunque permette al dispositivo di risultare estremamente facile da portare: si parla di meno di 50 grammi. Nonostante ciò, lo schermo da 1.20 pollici monocromatico touchscreen offre uno spazio decisamente più che sufficiente.

Sacrificando in peso e spazio però, le batterie risultano un filo limitate rispetto alla media. Di fatto, queste possono funzionare per circa 72 ore continuate. I 4 GB di memoria disponibile, risultano un valore aggiunto notevole al prodotto. Compatibile con Android e iOS Samsung Gear Sport Smartwatch SM-R600 offre anche la possibilità di utilizzare Samsung Pay.

HONOR Band 5

Terminiamo la lista dei migliori fitness tracker con HONOR Band 5, un dispositivo particolarmente indicato anche per chi pratica il nuoto. Il display di questo modello è da 0,95 pollici, forte di un display touchscreen a colori e con vetro 2,5 D (resistente ai graffi). Per quanto concerne l’impermeabilità, la possibilità di usare il dispositivo fino a 50 metri di profondità lo rende particolarmente indicato per chi svolge attività come il nuoto.

Questo device può rilevare automaticamente l’attività che si sta svolgendo, la distanza coperta e le calorie. Allo stesso tempo, esse offre notifiche per quanto concerne eventuali chiamate, SMS ed e-mail ricevute e tanto altro. A dispetto di un prezzo a dir poco accessibile, si tratta di un modello di tracker di alta qualità, a conferma della bontà di un brand piuttosto affermato come HONOR.