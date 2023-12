Recensione Amazfit Cheetah Square: lo smartwatch per runner e sportivi

Amazfit Cheetah Square è il nuovo sportwatch di casa Amazfit: un orologio pensato per lo sport, ma che strizza l’occhio alle parte smart e che si propone sul mercato come una buona alternativa ai Garmin. L’ho utilizzato per ormai un interno mese, prima con Pixel 8 per testarne le funzionalità con Android e poi con iPhone 15 Pro Max, in questa recensione vi racconto la mia esperienza di utilizzo e cerchiamo insieme di capire se può fare al caso vostro e se vale o meno la pena di acquistarlo.

Videorecensione: 1 mese con Amazfit Cheetah Square

Com’è fatto – Design e costruzione

Fin dal primo sguardo risulta chiaro che Amazfit si è fatta largamente ispirare da Apple Watch Ultra per il design del Cheetah Square. Le linee squadrate ed i tasti laterali ricordano da vicino il costoso smartwatch di casa Apple, ma la poca originalità non è sicuramente un lato negativo.

Per quanto riguarda la qualità costruttiva, Amazfit ha fatto un buon lavoro con Cheetah Square. Il quadrante grigio con corona lucida è realizzato interamente in plastica di buona qualità. I feeling al tocco non è sicuramente premium, ma nel complesso la qualità costruttiva è buona e la scelta dei materiali ci permette di avere un orologio che pesa solamente 37 grammi (compreso il cinturino) che, in abbinata allo spessore di 9,9 millimetri, lo rende molto comodo da indossare durante gli allenamenti ed anche durante il sonno. Molto comodo anche il cinturino in silicone con formato standard da 20 mm.

A caratterizzare la cassa quadrata di Amazfit Cheetah Square è la presenza di due tasti fisici e di una corona sul lato destro. L’utilizzo combinato dei tre pulsanti, personalizzabili via software, permettono di usare l’orologio senza dover interagire con lo schermo e questo torna davvero molto utile quanto ci stiamo allenando, magari con i guanti, e non abbiamo tempo di fermarci per premere correttamente un piccolo tasto virtuale sul display.

Mi è piaciuto molto il display Amoled da 1,75 pollici con risoluzione da 390×450 pixel. Lo schermo ha un’ottima luminosità massima che lo rende sempre leggibile anche sotto la luce del sole ed una buona gestione della luminosità automatica. I colori sono brillanti e rendono l’utilizzo sempre piacevole. Ci sono anche buone possibilità di personalizzazione grazie alle tante watchface preinstallate nell’orologio o scaricabili dall’applicazione.

L’unica nota negativa è legata all’unica colorazione disponibile, Winner Champagne, che risulta principalmente adatta ad un pubblico femminile e che diventa difficile da abbinare con un classico abbigliamento da uomo.

Come va per lo sport – Fitness e health tracking

L’Amazfit Cheetah Square è uno smartwatch da indossare 24 ore su 24, grazie alle tante funzionalità e ai buoni sensori è infatti in grado di seguirci nelle nostre giornate e di mostrarci un quadro abbastanza chiaro della nostra condizione fisica.

Sotto il punto di vista dell’health tracking, l’Amazfit Cheetah Square si comporta molto bene e permette di tracciare una grande serie di parametri come passi, sonno con le relative fasi, stress, battito cardiaco ed ossigenazione del sangue e proprio grazie ai dati raccolti, mostrati in maniera chiara ed approfondita sull’ottima app Zepp, e riescono a fornirci utili indicazioni sul nostro stato fisico e di salute. Non c’è la profondità tipica dei Garmin, mancano ad esempio i corretti tempi di recupero dopo lo sport, ma siamo sulla buona strada.

Ottime le prestazioni in ambito sportivo. Il nuovo sportwatch Amazfit è in grado di tracciare moltissimi sport e può contare su un eccellente supporto hardware composto da un GPS dual-band con tecnologia MaxTrack che risulta molto preciso nella misurazione di distanze, dislivelli e velocità, un valido sensore per il battito cardiaco capace di misurare la frequenza anche durante il nuoto ed anche su bussola ed altimetro. Sotto il punto di vista dello sport abbiamo un tracking di ottima qualità, facilmente paragonabile a quello di sportwatch più costosi come i Garmin, che riesce ad offrire dati molto precisi ed utilizzabili per analizzare a fondo i propri allenamenti. Personalmente l’ho usato per nuoto in piscina e per corsa e camminate all’aperto e sono rimasto impressionato dalla sua precisione, soprattutto in relazione al prezzo di vendita.

Rimanendo in tema sport, abbiamo anche la possibilità di utilizzare mappe e caricare percorsi, collegare fasce cardio ed accessori bluetooth, di esportare i dati, di creare allenamenti personalizzati grazie al sistema di coaching integrato che ci permette di impostare un obiettivo ed avere una scheda di allenamenti creata sulle nostre esigenze e di sincronizzare l’orologio con le più famose app per lo sport e le attività all’aria aperta.

Come va per la parte smart – Funzionalità

Sotto il punto di vista smart, Amazfit Cheetah Square perde qualche funzionalità rispetto ad Amazfit Balance, che viene venduto allo stesso prezzo.

Con Amazfit Cheetah Square abbiamo le funzioni smart più classiche e quindi dal nostro polso possiamo ricevere tutte le notifiche delle varie app, e su Android possiamo anche rispondere con messaggi preimpostati, ma manca una tastiera virtuale su schermo con cui comporre messaggi personalizzati, possiamo ricevere le notifiche delle chiamate, ma non possiamo rispondere a causa della mancanza dello speaker. C’è poi la possibilità di usare Alexa, sempre utile per chi ha dispositivi connessi in casa, di installare app di terze parti grazie allo store di Zepp, di gestire la musica in riproduzione, di ritrovare il telefono e usare l’orologio per scattare foto a distanza ed usare il pomodoro timer.

Ci sono poi tante piccole funzionalità secondarie ed app installabili che ci consentono interessanti possibilità di personalizzazione e di ampliare le possibilità di utilizzo.

Peccato per la mancanza di uno speaker e dell’NFC per i pagamenti contactless che lo avrebbero reso completo e maggiormente in grado di reggere il confronto con i competitor come Garmin Vivoactive 5.

Quanto dura la batteria – Autonomia

Amazfit Cheetah Square monta una batteria da 240 mAh che ha una autonomia massima di 8/10 giorni, naturalmente molto dipende dall’uso che ne fate. Con uso frequente del GPS, battito rilevato ogni minuto e always-on attivo si coprono circa 4 giorni di utilizzo, andando ad usare meno il GPS, staccando l’always-on display e passando ad un monitoraggio del battito ogni 5 minuti si arriva ad una settimana di autonomia.

Quanto costa e a chi lo consiglio – Conclusioni

Amazfit Cheetah Square è una valida alternativa ai Garmin: uno smartwatch dalla chiara vocazione sportiva ed è proprio nel tracking degli allenamenti che riesce ad offrire le prestazioni migliori, mentre sono più sacrificate le funzionalità smart. Viene venduto a 229 euro, prezzo non male per uno sportwatch preciso e completo.

Immagini di Amazfit Cheetah Square