Recensione Garmin Vivoactive 5: il giusto mix fra sport, saltute e smart

Da alcune settimane porto al polso il nuovo Garmin Vivoactive 5, uno smartwatch chiaramente pensato per gli sportivi, ma con interessanti funzioni smart.

L’ho usato in abbinata al mio Pixel 8, ho scelto di usarlo con uno smartphone Android perché con questo sistema operativo si riescono ad utilizzare in modo completo tutte le funzionalità smart, avere un accesso completo alle notifiche e rispondere ai messaggi. Utilizzandolo con iPhone si perde la possibilità di rispondere alle notifiche.

In queste settimane di utilizzo ho avuto modo di usare il Vivoactive 5 giorno e notte e soprattutto ho avuto la possibilità di metterlo per bene alla prova sia sotto il punto di vista del tracking delle sport che delle funzionalità smart. Nella recensione di Garmin Vivoactive 5 analizziamo tutti gli aspetti dello smartwatch e cerchiamo di capire se fa al caso tuo.

Videorecensione Garmin Vivoactive 5

Grande il giusto e super comodo

Uno dei problemi che riscontro più spesso testando gli smartwatch è legato alle dimensioni abnormi che ci mettono a disposizione schermi molto grandi, ma che hanno anche il difetto di rendere gli orologi scomodi e troppo grandi per polsi di piccole e medie dimensioni.

Garmin Vivoactive 5 ha, invece, una bella cassa da 42 mm di diametro e 11,1 mm di spessore con un peso super leggero di soli 36 grammi (cinturino incluso, altrimenti si scende a 26). Dimensioni e peso ridotte lo rendono sempre comodo da essere indossato, anche durante la notte e gli allenamenti, permette anche a chi ha un polso di piccole di dimensioni di usarlo senza problemi e senza la sensazione di avere addosso uno smartwatch sproporzionato per il proprio corpo e ci consente di dimenticarci di averlo al polso.

Oltre ad essere comodo e leggero è anche ben costruito. Il Garmin Vivoactive 5 è realizzato con un’ottima plastica morbida (polimero fibro rinforzato), molto piacevole anche al tatto, la ghiera è di alluminio anodizzato mentre per il vetro si è scelto un Gorilla Glass 3 con un ottimo trattamento oleofobico.

Sul lato destro della cassa troviamo due pulsanti fisici con un buon feeling alla pressione, nella parte interna sono posizionati tutti i sensori e la porta proprietaria per la ricarica.

Schermo sempre visibile

Uno dei punti di forza del Garmin Vivoactive 5 è sicuramente il nuovo display AMOLED da 1,2 pollici con una risoluzione di 390 x 390 pixel. Lo schermo ha dei colori brillanti e dei neri profondi ed ha una luminosità automatica che funziona molto bene e che lo rende sempre perfettamente visibile anche sotto la luce diretta del sole. Unica pecca sono le cornici di dimensioni importanti, che però si nascondono bene grazie ai quadranti con fondo nero.

La leggibilità all’aperto lo rende perfetto per gli allenamenti e ci permette di controllare sempre statistiche, dati e notifiche sotto la luce del sole senza intoppi o difficoltà.

Lo schermo ha anche l’always-on che consente di avere sempre l’ora visibile sul display ed ottime possibilità di personalizzazione che la possibilità di scegliere fra i tanti quadranti disponibili, molti dei quali personalizzabili.

Perfetto per lo sport

Come da tradizione Garmin, anche il Vivoactive 5 è uno smartwatch perfetto per gli sportivi e per chi ama prendersi cura del proprio corpo. Il Vivoactive 5 è un orologio profondamente pensato per gli sportivi ed è in grado di tracciare ogni tipologia di allenamento in maniera attenta e precisa, è infatti in grado di tracciare un’enorme serie di attività fisiche differenti e per ognuna di essere è capace di tracciare percorsi e distanze, di tracciare dati e statistiche dettagliate e di fornire informazioni utili per migliorare i propri allenamenti.

Personalmente l’ho usato per nuoto in piscina, tapis roulant e passeggiate e per tutte e 3 le tipologie di allenamento ho ottenuto statistiche dettagliate, ricche di grafici e molto precise. All’aperto si comporta molto bene grazie all’ottimo funzionamento del GPS e del preciso tracking del battito e dell’ossigenazione del sangue. Funziona bene anche per le attività al chiuso dove conteggia senza problemi calorie, battito, carichi, ripetute e molto altro. Unica nota negativa è una sovrastima del 5% delle vasche durante il nuoto, ho notato che per determinate tipologie di allenamento e con particolari esercizi con cambio dello stile a metà vasca tende ad effettuare un doppio conteggio.

Il lato sportivo è semplicemente perfetto per chi si allena ogni giorno e vuole dati precisi per tracciare i propri progressi. Ancora più impressionante è però la parte health dove il Garmin Vivoactive 5 si trasforma in un personal trainer e riesce a tracciare una grande serie di dati che vanno dal sonno alla body battery, passando poi per tutti i dati classici come passi, calorie e molto altro. Mi hanno colpito positivamente le dritte ed i consigli per riposarsi al meglio, per ricaricare al massimo la body battery dopo un allenamento o dopo una giornata stressante e i piccoli consigli sul momento giusto per prendersi una pausa. È proprio in queste piccole cose che Garmin riesce a fare la differenza rispetto ai competitor e sono questi dettagli che danno una marcia in più ad un device come il nuovo Vivoactive 5.

Precisi e particolarmente utili anche gli esercizi ed il tracking della respirazione, la gestione dei livelli di stress nel corso della giornata e il Garmin Coach per chi ha la voglia e la necessità di avere un allenatore personalizzato durante gli allenamenti.

Ottime funzioni smart

Garmin Vivoactive 5 collegato ad uno smartphone Android riesce ad offrire un comparto smart completo e molto interessante. Dal nostro polso possiamo infatti ricevere e gestire tutte le notifiche del nostro smartphone ed abbiamo la possibilità di rispondere a mail, messaggi e notifiche varie sfruttando le risposte predefinite. Naturalmente le notifiche vengono visualizzate interamente e con immagini in tempo reale e senza ritardi.

Oltre alle notifiche possiamo gestire dal nostro polso una grande serie di funzionalità che comprendono i pagamenti contactless tramite NFC, le connessioni WiFi e Bluetooth, possiamo gestire la musica in riproduzione sullo smartphone o ascoltarla direttamente dall’orologio grazie ad una delle tante app dedicate presenti nello store di Garmin. Utilizzando un iPhone si mantengono quasi tutte le stesse funzionalità, si perde solamente la possibilità di rispondere alle notifiche.

Le uniche due pecche sono legate all’impossibilità di fare chiamate direttamente dal polso, feature che potrebbe tornare utile in diversi casi, e alla mancanza di un assistente vocale integrato, in questo caso niente di particolarmente rilevante vista la scarsa utilità che potrebbe avere in un device come questo.

Sistema ed applicazione

L’app Connect di Garmin per la gestione dello smartwatch è ricca di funzionalità e ci mette a disposizione una enorme serie di dati e statistiche ben esposte e corredate di grafici chiari e facilmente consultabili. Dall’app per smartphone riusciamo a gestire tutti gli aspetti dell’orologio e possiamo usare l’app gemella, ConnectIQ, per installare app e quadranti che consentono di espandere ulteriormente le funzioni del Vivoactive 5.

Il sistema operativo dell’orologio non è una scheggia e l’interfaccia grafica non è delle più moderne, ma nel complesso funziona bene e ci consente di sfruttare l’orologio in tutte le sue funzionalità mettendo a disposizione tutte le funzioni raggiungibili con una manciata di tap. Nota di merito ai quadranti, sono moltissimi e alcuni sono davvero belli.

Autonomia senza pensieri

L’ennesimo punto di forza del Garmin Vivoactive 5 è sicuramente la batteria che ci consente di ottenere un’autonomia ottima. Col mio utilizzo standard, fatto di qualche ora di sport a settimana, con e senza GPS, ho avuto un’autonomia di una decina di giorni. Andando ad effettuare lo stesso utilizzo ed aggiungendo l’always-on display sono comunque stato in grado di coprire 5 interi giorni di utilizzo.

Con questa autonomia si vive davvero senza il pensiero di avere la batteria dell’orologio scarico, basta una carica nel weekend e si è coperti per una settimana abbondante.

Costa il giusto e fa tutto bene – Conclusioni

Trovare a 299 euro uno smartwatch in grado di unire funzioni smart complete ed un tracking di sport e salute così completo non è affatto facile. Il Garmin Vivoactive 5 mi è piaciuto davvero molto perché funziona bene, ha tutte le funzionalità che servono ed ha il peso e l’autonomia giuste per poterselo godere senza pensieri e senza fastidi.

Sicuramente lo smartwatch consigliato a chi cerca un device capace di seguirci H24 fra sport, sonno e lavoro. Oltretutto lo trovate scontato su Amazon a 273 euro e diventa quindi ancora più interessante.

Immagini di Garmin Vivoactive 5