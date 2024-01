Recensione Amazit Active: il migliore smartwatch sotto i 150 euro?

Da molto tempo cercavo un nuovo smartwatch per mia moglie, e in queste settimane di ricerca online mi è parso molto chiaro come, ad esclusione di alcuni modelli di Apple Watch, sia abbastanza difficile trovare degli smartwatch adatti al pubblico femminile, sia per dimensioni che per colorazioni. Ed è proprio andando alla ricerca di uno smartwatch da donna economico che ho trovato in Amazfit Active in colorazione Lavander Purple (viola lavanda) la giusta soluzione ed il regalo perfetto.

Naturalmente prima di regalarglielo ho voluto provarlo per alcuni giorni per capire se è effettivamente uno smartwatch valido, sia per uomo che per donna in base alla colorazione scelta, ed oggi ve ne parlo in maniera approfondita nella recensione di Amazfit Active.

La recensione in 1 minuto

Videorecensione completa

Unboxing e configurazione

Andiamo veloci in questo paragrafo dedicato alla confezione e alla configurazione dell’orologio. Nella scatola troviamo solamente orologio e cavo USB con presa proprietaria da usare per la ricarica.

La configurazione di Amazfit Active è estremamente semplice: una volta installata l’app Zepp sul proprio smartphone è sufficiente inquadrare il QR code presente sullo schermo dell’orologio ed il gioco è fatto. In meno di cinque minuti si riesce a settare tutto e si è pronti ad usare lo smartwatch.

Design semplice e piacevole

L’Amazfit Active punta su un design semplice e piacevole e che lo rende perfettamente abbinabile ad ogni tipologia di abbigliamento ed outfit. Grazie alla forma squadrata e alla cassa con angoli morbidi, l’Active risulta essere uno smartwatch classico e l’unico elemento di spicco è il pulsante fisico posto nella parte destra della cassa e caratterizzato da una sottile linea colorata.

A dargli una marcia in più rispetto ai competitor della stessa fascia di prezzo sono i materiali usati per la costruzione della scocca, la versione nera e rosa hanno una cassa in alluminio ed un cinturino in silicone mentre quella viola, di cui vedete le foto in questo articolo, è costruita in acciaio inossidabile e pelle vegana. La parte interna è sempre in plastica, ma di ottima fattura. Per entrambe le versioni quindi troviamo materiali premium e di ottima qualità, decisamente superiori alla plastica usata dalla quasi totalità dei prodotti concorrenti.

Gli ottimi materiali usati ed il peso ridotto (24 grammi senza cinturino, 27 nella versione in acciaio) rendono lo smartwatch molto comodo da indossare in ogni occasione, io l’ho usato di giorno e di notte, per lo sport e durante il lavoro e non mi ha mai dato problemi o fastidi. La cassa ha dimensioni compatte (42.36×35.9×10.75 mm) ed è certificata IP68: può resistere fino a 5 metri di profondità, nessun problema quindi per l’uso sotto la doccia o durante il nuoto.

Sulla parte interna dell’orologio troviamo i classici sensori, uno speaker ed un microfono che ci permetteranno sia di usare l’assistente vocale Alexa che effettuare le chiamate.

Frontalmente troviamo un bel display AMOLED da 1,75 pollici con risoluzione di 390 x 450 pixel ed una densità di pixel di 341 PPI. Lo schermo è protetto da un valido vetro temperato con un buon trattamento anti-impronta è può contare sulle ottime caratteristiche tipiche degli schermi AMOLED: neri profondi e colori sempre brillanti che rendono il display sempre molto piacevole da utilizzare. Ottima la presenza dell’always-on dispay che ci permette di avere lo schermo sempre attivo e buona anche la luminosità massima che rende l’orologio sempre ben leggibile sotto la luce diretta del sole. L’unico difetto del display è legato alla mancanza di un sensore per la luminosità automatica, è quindi necessario regolare manualmente la luminosità dello schermo e può capitare più volte nel corso della giornata.

Molto interessanti le possibilità di personalizzazione grazie agli oltre 100 quadranti disponibili nell’app Zepp e alla possibilità di modificare i dati visualizzati sul display.

Nuovo sistema ricco di funzionalità

Ho già parlato molto del nuovo sistema operativo degli smartwatch Amazfit ZeppOS 3.0 nelle recensioni di Amazfit Bip 5 e Amazfit Balance che vi invito a leggere se volete approfondire.

Il sistema di Amazfit Active è assolutamente completo e riesce a giocarsela quasi alla pari con i più costosi modelli che montano WearOS o watchOS grazie alle tante funzionalità e alle tantissime modalità sportive.

Amazfit Active è un ottimo health tracker e riesce a tracciare con precisione tutti i classici dati quotidiani, passi, distanze ecc, a cui si aggiungono precisi tracking del sonno con fasi di sonno profondo e leggero ben evidenziate, frequenza cardiaca, ossigenazione del sangue, ciclo mestruale e livello di stress, in abbinata a questi troviamo molti grafici, dati e statistiche sull’app e molti esercizi disponibili per la respirazione, il relax e tanti altri.

A dare una marcia in più rispetto a molti competitor della stessa fascia di prezzo è la parte legala allo sport. Amazfit Active riesce a tracciare ben 127 sport differenti con un livello di precisione davvero soddisfacente e perfetto per chi si allena per tenersi in forma e non ha la pretesa di avere dati professionali. L’ho usato per corsa, palestra e passeggiate all’aperto e sono rimasto molto contento della profondità e dalla precisione dei dati raccolti che sono facilmente paragonabili a quelli tracciati da dispositivi che costano più del doppio. Il tracking del battito è corretto ed il GPS molto preciso grazie ad un valido sistema di posizionamento. Ci sono poi molte attività specifiche legate ai vari sport e possibilità di personalizzazione e possiamo sincronizzare anche i dati con app di terze parti come Adidas Running, Strava, Komoot, Relive, Apple Health e Google Fit.

Active è uno smartwatch davvero smart e le sue funzionalità sono fra le più complete fra i modelli venduti a meno di 150 euro. Sul nostro polso possiamo ricevere le notifiche di tutte le applicazioni e, se lo utilizzate con Android, potete anche utilizzare le risposte rapida. Oltre a ricevere le notifiche possiamo effettuare e ricevere chiamate che risultano di buona qualità e che tornano molto utili quando abbiamo le mani occupate e non possiamo rispondere al telefono. La presenza del microfono ci consente anche di usare Alexa. Ma le funzioni non finiscono qui ed abbiamo anche modo di gestire le tessere fedeltà, fare foto a distanza se usiamo iPhone, salvare della musica direttamente nella memoria dell’orologio ed ascoltarla collegandoci delle cuffie Bluetooth ed abbiamo poi molte possibilità di espandere le funzionalità grazie allo store che permette di installare app di terze parti e che risulta in continua crescita. L’unica mancanza è legata al chip NFC, non abbiamo quindi la possibilità di fare pagamenti contactless.

Bella e completa anche l’app Zepp dove troviamo molte possibilità di personalizzare il funzionamento dell’orologio e molti grafici, dati e statistiche che ci mostrano chiaramente l’andamento delle nostre giornate, del nostro stato di salute e dei nostri allenamenti. L’app è fra le migliori in circolazione ed è davvero ben fatta, ricca di dati e semplice da utilizzare.

Autonomia eccezionale

Tutti gli smartwatch di Amazfit hanno un’autonomia pazzesca ed Amazfit Active non fa eccezione. Grazie alla batteria da 300 mAh riusciamo ad avere una autonomia di due settimane con un utilizzo standard, scendiamo a 10 giorni con un utilizzo inteso, soprattutto se usiamo molto il GPS, e a circa una settimana utilizzando lo schermo sempre attivo. Un’autonomia quindi davvero eccezionale e che ci consente di ricaricare meno di una volta a settimana l’orologio.

Prezzo e conclusioni

Amazfit Active viene venduto in due versioni differenti: quella in alluminio costa 129 euro mentre si sale a 149 euro per quella in acciaio. Considerando che la versione più venduta sarà quella nera in alluminio devo dire che a 129 euro è un best-buy nella su fascia di prezzo perché ci mette a disposizione tutto quello che serve sotto il punto di vista smart, senza rinunciare ad una parte di fitness tracking davvero completa.

Foto di Amazfit Active